（株）TRYBE、西日本最大級のボードゲームイベントに初の企業出展決定

株式会社TRYBE（大阪府東大阪市／CEO：山口ヒナタ）は、2026年1月31日（土）～2月1日（日）、インテックス大阪にて開催される、西日本最大級のボードゲームイベント 『Board Game Business Expo Japan 2026』において、企業出展【B-7】を行うことをお知らせいたします。

◇『Board Game Business Expo Japan 2026』とは

『Board Game Business Expo Japan 2026（以下、BGBE2026）』は、ボードゲーム、マーダーミステリー、TRPGを含むアナログゲーム全般を網羅した西日本最大級のイベントです。

■イベント名：Board Game Business Expo Japan 2026

■日 程：2026年1月31日(土)～2月1日(日)

■会 場：インテックス大阪 3号館

■開催時間 ：12：00～17：00（土）/ 12：00～16：00（日）

※両日とも10：30～12：00はビジネスタイム（商談時間）

■ブース番号：B-7

■公式ホームページ：https://www.bgbe-j.com/

◇おすすめゲームをピックアップ

１.タイパ至上主義シリーズ

「タイパ至上主義シリーズ」は、「タイパ（タイムパフォーマンス）」を徹底的に追求し、あらゆるゲームの本質を最短時間で最大限に楽しめる、新感覚ゲームブランドです。

「タイパ至上主義麻雀」(https://taipa-games.com/products/mahjong)は、従来の麻雀から牌の数を100枚カットし、複雑なルールも一切なし。全員あがれて、2人からでも遊べることから、SNSでは「これで麻雀を布教できる」「たった5分で麻雀の醍醐味が味わえる」と100万超のインプレッションを連発しました。

BGBE2026では、第一弾タイトル「タイパ至上主義麻雀」から、本シリーズ最新作でアジア最大級のポーカートーナメント「JOPT（Japan Open Poker Tour）」監修のもとで制作をおこなった「タイパ至上主義ポーカー」まで、全ラインナップを会場にて販売。気になったタイトルをその場で試遊、ご購入いただけます。

【商品概要】

■ブランド名：タイパ至上主義

■価格：

・タイパ至上主義 麻雀 税込3,850円

・タイパ至上主義 ポーカー 税込3,850円

・タイパ至上主義 花札 税込1,980円

・タイパ至上主義 百人一首 税込1,980円

・タイパ至上主義 判断「ひじ」か「ひざか」 税込1,980円

・タイパ至上主義 あの現象に名前を 税込2,750円

■プレイ人数：2人以上（商品により異なります）

■プレイ時間：約5分

■発売元：僕と私と株式会社/株式会社TRYBE

■ブース番号：B-7

■公式ホームページ：https://taipa-games.com/

２.勉ゲーシリーズ

「勉ゲー」とは、知育から大学・研究レベルまで“あらゆるジャンルの“勉強”で対決するカードゲームシリーズです。

国語・算数・理科・社会・英語など、さまざまな科目が、ババ抜き・神経衰弱・スピード・ポーカーなど、だれもが知っているトランプゲームのルールで遊べます。

今回の「BGBE2026」では、前作人気No.1の「現代文学」の第2弾に加え、「因数分解」「美術」の新作も登場。セット購入によるイベント特別割引もご用意しておりますので、ぜひこの機会にお求めください。

【商品概要】

■ブランド名：勉ゲー

■価格：

・通常価格 ：税込1500円

・5種セット ：税込5000円

・10種セット：税込10000円

・15種セット：税込13500円

■プレイ人数：2人以上（商品により異なります）

■プレイ時間：約5分

■発売元：株式会社キッズプロジェクト/株式会社TRYBE

■ブース番号：B-7

■公式ホームページ：https://bengame.base.shop/

３.にゃん生すごろく

『にゃん生すごろく』は、猫の一生を体験できるすごろく型ボードゲームです。

プレイヤーは小さな子猫となって、新しい家での生活をスタート。おいしいごはんや楽しい遊び、ぽかぽかひなたぼっこなどの日々の幸せからどきどきの冒険まで、自由気ままな「にゃん生」を歩んでいきます。

通常はECサイトやAmazonにて「4コマセット」「10コマセット」など、あらかじめ決まった組み合わせのみで販売されていますが、BGBE2026の会場では自分の好きな猫コマを自由に選べる特別仕様で販売を実施！さらにお得なイベント限定価格での提供となり、来場者だけの特典が盛りだくさんです。

【商品概要】

■商品名：にゃん生すごろく

■価格：

・選べる４コマセット：税込4000円

・10コマセット：税込6000円

■プレイ人数：1～4人

■プレイ時間：30分

■発売元：株式会社キッズプロジェクト/株式会社TRYBE

■ブース番号：B-7

■公式ホームページ：https://hinataboccos.base.shop/

◇取材・掲載について

イベント期間中の取材や、事前の情報提供・掲載に関するご相談も受け付けております。

ご関心をお持ちいただけましたら、下記連絡先までお気軽にお問い合わせください。

◇株式会社TRYBEについて

株式会社TRYBEは、デジタルネイティブ世代に向けたアナログゲームメーカーです。

高校時代、休み時間にスマートフォンばかりを触って過ごす状況に違和感を抱いたことをきっかけに、「思わずスマートフォンを置いて遊びたくなる体験」を目的としたカードゲームの企画・開発を開始しました。初期作品はクラウドファンディングにより資金調達・商品化を行い、その後、大学入学と同時にアナログゲームメーカーとして起業。現在は、アナログゲームの企画・開発・販売を一貫して手がけ、SNSを起点に複数のゲームブランドを展開しています。現代的な価値観や生活感覚を反映したゲームづくりを強みとし、「タイパ至上主義(R)︎」シリーズをはじめとするヒット作を発表。2025年には、ドイツ・エッセンで開催された世界最大級のボードゲーム見本市に日本最年少で出展しました。

■会社概要

代表取締役：山口 陽

所在地：〒577-0027 大阪府東大阪市新家中町5-29

事業内容：アナログゲームの企画・開発・販売

HP：https://www.trybe.co.jp/