日本最大級の観光イベントで体験型ブースを展開 ツーリズムEXPOジャパン2025にブースを出展！ LDH所属アーティスト・SWAYがマリアナ政府観光局とコラボ MV「またね」をYouTubeで公開！

マリアナ政府観光局（MVA）は、2025年9月25日（木）から28日（日）に愛知県国際展示場で開催された「ツーリズムEXPOジャパン2025」に参加しました。伝統文化体験や抽選会など多彩なプログラムを通じて、マリアナ諸島の魅力を幅広い来場者に発信しました。

また、LDH所属のグループ「DOBERMAN INFINITY」のメンバーであるラッパーSWAYによるソロ楽曲「またね」のミュージックビデオを、マリアナ諸島にて撮影いたしました。本ミュージックビデオを通じて、マリアナ諸島の多様な魅力と新たな観光価値を国内外に向けて発信しています。なお、楽曲「またね」のミュージックビデオは、「DOBERMAN INFINITY」公式YouTubeチャンネルにて公開中です。

ツーリズムEXPOジャパン2025に参加！3,000人以上が訪れ大盛況

マリアナ政府観光局は、 2025年9月25日（木）から28日（日）に愛知県国際展示場で開催された「ツーリズムEXPOジャパン2025」に参加しました。世界各国・地域の観光局や企業が、最新の観光情報を発信する日本最大級の観光イベントということもあり、国内外の観光業界関係者や一般来場者が一堂に会します。今年は総来場者数126,900人を記録しました。マリアナ政府観光局にとっても、日本市場への本格的な再アプローチと、アフターコロナ時代の観光需要回復を見据えた重要な機会となりました。

会場内のマリアナ政府観光局ブースには4日間で3,116人が来場し、例年を上回る盛況となりました。

マリアナ諸島の豊かな自然を打ち出したブースデザインは、遠くからでも目を引き、多くの来場者が足を止めてくださいました。

また、業界・プレス向けの公開日であった9月25日（木）、26日（金）には、旅行業界および貿易業界のパートナーと実りある会議を行い、連携強化とビジネス機会の拡大を図りました。

ツーリズムEXPOジャパン2025の様子

現地の伝統文化を体験できる「Mwar Mwar（花冠）クラフト」や「ココナッツ編み」などのワークショップ、ダンス パフォーマンス、抽選会など多彩なアクティビティを実施し、参加者からは「3.5時間でアクセスできるリゾートだと知ることができた」「マリアナ諸島に行きたくなった」といった声が寄せられました。

また、BEAMS CREATIVE監修のTシャツ、ラゲージタグ、ポストカード＆ステッカーセットなどのノベルティも配布。

抽選会やアンケート参加者へのプレゼントとして活用され、来場者の関心を集めました。

ラッパー SWAYがMVを通してマリアナの魅力を発信！

マリアナ諸島の新たな魅力を伝える話題として、ラッパーSWAYが現地でミュージックビデオを撮影しました。SWAYは、マリアナの自然や文化的背景を活かした映像作品を制作し、YouTubeで公開しています。音楽やエンターテインメントと観光の新たな融合を象徴するこの取り組みは、若年層やSNS世代にもマリアナ諸島の魅力を広げるきっかけとなっています。観光地としての多様な活用シーンを示す事例として、今後のプロモーションにも活用していく予定です。

SWAY 特別インタビュー

Q1.サイパンでの撮影はいかがでしたか？

A.実は2日間、雨予報が出ていたのですが、1日目にちょっとだけ雨が降ったくらいで、最終日は全く降らずに終われました。しっかり撮影できて、予定通り全部やりたいことがやれたので、完璧でした！2023年に初めてサイパンに来たのですが、東京に戻ってから「サイパンめっちゃよかった！みんなで行かない？」みたいな感じで、ずっといろんな人に話していたんです。今回2回目で、しかも撮影で来られたというのもあって、観光はできなかったのですが、やっぱりこのサイパンの気候と近さがすごくいいなと思いました。僕、やれることが多いとちょっと欲張っちゃうタイプなので、ちょうどいいというか、“ゆっくりしよう”“くつろごう”って思える島なんですよね。今度はプライベートで絶対来たいです。

Q2.今回の「またね」という楽曲はどんな曲？

A.音楽をやっているといろいろな街に行くことが多いのですが、そこで出会った人たちに対して、素直に「またね」って言える、また会いたいっていう気持ちを込めた曲です。歌詞の中に “IN THE ROOM” っていう言葉があるのですが、僕の中では“部屋”ではなくて、“どこでも自分の部屋のように感じられる空間”っていう意味があって。今回サイパンで撮ったミュージックビデオも、まるで大きな部屋の中で撮らせてもらったような気持ちでした。いろんな場所に椅子や家具があって、いろんな人と出会って、「また必ず会いましょう」と約束して別れて。またこうやって2年ぶりにサイパンに来ることができて――帰ってきました、部屋に。

Q3. 30代最後の夏、どんな想いがありますか？

A.これから40歳になりますけど、今まで以上に忙しい時間をもっと過ごしたいなと思っています。僕の中では、“忙しい東京”と“くつろぎのサイパン”、このバランスがいい関係値で今後40代もアグレッシブに生きていけたらいいなと思っています。

SWAYプロフィール

SWAY

2014年6月に結成された4MC+1Vocalの男性5人で構成されるグループ「DOBERMAN INFINITY」のメンバーとしてMCを担当。

グループ以外にも「HONEST BOYZ(R)」にも参加、ソロとしても活動。2025年9月には3rdソロアルバム「PSYCHO JUNK」をリリース。さらには俳優・モデル・デザイナー・MCなど多岐に渡り活躍の場を広げている。



SWAY

New Album

『PSYCHO JUNK』

2025.9.12. Digital Release https://sway.lnk.to/psychojunkPR



