村山☆潤 エージェント契約締結のお知らせ

懐刀株式会社

懐刀株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：雨宮朋臣）は新たに、作曲家 村山☆潤とエージェント契約を締結しましたことをお知らせいたします。

村山☆潤

作曲家／編曲家／サウンドプロデューサー

鹿児島県垂水市出身。3歳よりピアノを始め、13歳よりバンド活動を開始。学習院大学文学部哲学科在学中より、プロとしての音楽活動をスタートさせ、在学中からバンド活動と並行してレコーディングおよび楽曲制作に従事し、プレイヤーとしての活動と、作曲・編曲・プロデュース業を並行して展開していく。

その後、活動を重ね、2013年、FLOWER FLOWERのキーボーディストとしての活動を開始。以降、バンド活動と並行して、エレファントカシマシ、宮本浩次、ずっと真夜中でいいのに。、GLAY ほか、サウンドプロデュースや編曲を手がけ、多くのアーティストの作品制作に携わっている。

TVアニメ『ブルーロック』、映画『笑いのカイブツ』をはじめ、アニメ・映画・ドラマなど映像作品の劇伴音楽を手がけ、作曲、オーケストレーション、レコーディング・ディレクションまで幅広く手がけている。

また、GLAY、ずっと真夜中でいいのに。などのライブサポート・キーボーディストとしても活動し、アーティスト活動と映像音楽制作の両分野においてキャリアを築いている。

