石川住建株式会社とのゴールドパートナー契約締結のご案内

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック

このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、石川住建株式会社と、新たにオフィシャルパートナー（ゴールドパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。

ゴールドパートナー契約内容

■内容

・ゴール裏3列目看板への広告掲出

■契約期間

2026年2月より

石川住建株式会社 代表取締役 石川 武 様 よりファン・サポーターの皆さまへ

このたび、アヤプラスハウス｜石川住建株式会社は、 水戸ホーリーホックのゴールドパートナーとして、クラブを応援させていただくこととなりました。

当社は、水戸ホーリーホックが初の公式戦を迎えた1997年4月に創業した住宅会社です。 創業以来、時代に左右されることのない住まいとしての不変の価値を追求するとともに、常に革新を重ねてきた唯一無二の断熱・気密性能による心地よさ、そしてときめきとやすらぎのある時間と空間をお届けすることで、地域社会への貢献を目指してまいりました。

地域に根ざし、人とのつながりを大切にしながら、信念をもって誠実に歩みを重ねてこられた水戸ホーリーホックの姿勢には、私たちも深い共感を覚えております。

そして、サッカーを通じて地域に誇りと活力、そして豊かさをもたらすその存在は、私たちが暮らしづくりを通して目指している価値とも重なります。 今回のパートナー就任を通じて、クラブのさらなる発展とともに、 より良い地域づくりに寄り添ってまいります。

法人概要

■法人名

石川住建株式会社

■所在地

茨城県石岡市北府中2-8-7

■代表者

代表取締役 石川 武

■事業内容

建築工事の設計、施工請負並びに監理、土地並びに建物の売買

■URL

https://ayaplus.jp/