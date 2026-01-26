人気恋愛ゲーム「イケメン戦国 時をかける恋」のコラボ宿泊プランを本日より販売開始

ＫＮＴ-ＣＴホールディングス株式会社

株式会社近畿日本ツーリストブループラネット（本社：東京都江東区、社長：栗山 千三）は、2026年1月30日（金）から佐賀県唐津市にて開催されるスタンプラリーイベント「イケメン戦国 武将と巡る唐津の旅」に合わせて、コラボ宿泊プランを本日より販売いたします。

多くの有名戦国武将にゆかりのある唐津市。本プランでしか手に入らないオリジナルノベルティや、ご宿泊いただく施設内に人気キャラクターの等身大パネル展示を予定しております。

＊コラボ宿泊プランについて

【おすすめポイント】

1.本プラン限定の描き下ろし

オリジナルミニストーリー冊子

（政宗・秀吉・家康・光秀・謙信・官兵衛）が

もらえます！

※大人代金でご宿泊のお客さまのみ

描き下ろしオリジナルミニストーリー冊子（イメージ）

2.宿泊施設内には、スタンプラリー対象スポットとは異なる、

人気キャラクターの等身大パネルを8体展示！ご自由にお写真撮影いただけます♪

メルキュール佐賀唐津リゾート：真田幸村、猿飛佐助、毛利元就、森蘭丸、

直江兼続、前田慶次、霧隠才蔵、千利休

唐津シーサイドホテル：織田信長、石田三成、武田信玄、顕如、

今川義元、帰蝶、足利義輝、松永久秀

3.佐賀ならではの食材を使用した夕食付プランへのアレンジも可能です！

【プラン概要】

宿泊プラン旅行代金：大人お1人様１泊につき12,200円～47,800円（食事条件はプランにより異なります）

※コラボ宿泊プランと往復の交通（JR又は飛行機）がセットになった、国内ダイナミックパッケージプランの販売もございます。

対象宿泊施設：メルキュール佐賀唐津リゾート、唐津シーサイドホテル

宿泊対象期間：2026年1月30日（金）～4月5日（日）※4月6日(月)チェックアウト分まで

申込受付期間：2026年1月26日（月）13時～４月1日（水）※ご宿泊日の4日前まで受付

※先着順での受付となります。定員に達し次第、申込受付期間内でも受付を終了いたします。

お申込みサイトはこちら(https://www.knt.co.jp/yado/sp/ikemen-karatsu/?utm_source=hdpress&utm_medium=referral&utm_campaign=ikemen-karatsu)

＊スタンプラリーイベント概要

イベント名：「イケメン戦国 武将と巡る唐津の旅」

開催場所：佐賀県唐津市

開催日：2026年1月30日（金）～4月5日（日）

参加費（スタンプ台紙価格）：330円（税込）

スタンプ台紙販売場所：唐津駅総合観光案内所（唐津駅構内）

イベント詳細はこちら(https://ikemen.cybird.ne.jp/title/sengokueien/news/other/20251225/)

＊「イケメン戦国 時をかける恋」とは

株式会社サイバード（以下 サイバード）より2015年6月22日にリリースされ、戦国時代を舞台にしたスマートフォン用女性向け恋愛シミュレーションゲームです。サイバードの提供する「イケメンシリーズ」のゲーム作品のひとつとして展開しています。

現代から戦国時代へとタイムスリップした主人公が、個性豊かな戦国武将たちと出会い、運命的な恋を描いていきます。選択肢によって物語が分岐するドラマ性の高いストーリーと、豪華声優陣によるフルボイス演出が特徴で、歴史と恋愛を融合させた世界観をお楽しみいただけます。

「イケメン戦国 -永縁-」公式サイトはこちら(https://ikemen.cybird.ne.jp/title/sengokueien/)

＊株式会社サイバードについて

会 社 名：株式会社サイバード（https://www.cybird.co.jp/）

本 社：東京都品川区西五反田7丁目22番17号

代 表 者：代表取締役社長 兼 CEO 長嶋 貴之

設 立：1998年9月29日

＊サイバード及び「ＣＹＢＩＲＤ」ロゴは株式会社サイバードの商標または登録商標です。

＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。

当社は人気恋愛ゲーム「イケメン戦国」とのコラボレーションを通して、唐津市の更なる魅力発信に取り組んでまいります。皆さまのご参加を心よりお待ちしております。