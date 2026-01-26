業務効率化を超えて「業務改革」へ。事業の進化を加速させるAIエージェントプラットフォーム「AIBOW（アイボウ）」を提供開始

株式会社ベーシック

株式会社ベーシック（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：秋山勝、以下「当社」）は、既存のデジタルツールでは手が届かなかったアナログ・非定型業務を、自律的なAIが担うことでAXを推進する、AIエージェントプラットフォーム「AIBOW（アイボウ）」の提供を本日開始したことをお知らせします。

「AIBOW」は、これまで人が手作業で対応せざるを得なかった「ツールの外側」にある業務領域（紙・PDF・音声などの非構造データの処理や、複雑な判断を伴うワークフロー）において、AIが「読み取り・生成・判断・実行」を自律的に行うことを可能にします。

これにより、企業は単なる業務効率化（DX）にとどまらず、AIを新たな「戦力」として組織に組み込み、人とAIの協働によって生産性と付加価値を飛躍的に高めるAX（AI Transformation）を実現するための強固な土台を構築できます。

■主な特長

- 非構造データを「戦力」に変える高度な処理能力

紙文書、PDF、音声データなど、従来のAPI連携では扱えず「カオス」なまま放置されていた非構造データを、AIが文脈まで理解して読み取り、構造化データへと変換。これまで活用できていなかった情報を、ビジネスの武器へと変えます。

- AIエージェントが自律判断するワークフロー構築

単なる定型処理の自動化ではありません。AIが状況に応じた「判断」や「生成」機能を駆使し、複雑な条件分岐を伴う業務プロセスを自律的に遂行するワークフローを構築可能です。人が介在する領域を最小化し、業務スピードを劇的に向上させます。

- 「ツールの隙間」を埋め、真の全社的変革を実現

既存のSaaSや基幹システムの「外側」に残された、最も属人的で非効率なアナログ業務領域をカバー。組織全体の業務プロセスをシームレスに繋ぎ、部分最適ではない、全社規模での本質的な業務変革（AX）を推進します。

■AXを加速させる利用シーン

■ 具体的な利用例

■AIオンボーダーによる伴走支援プログラムについて

- 会議・音声データの資産化： 録音データから、AIが重要事項の抽出、要約、ネクストアクションの自動生成を行い、意思決定スピードを加速。- 非定型文書の自律処理： 注文書や請求書など、フォーマットが異なる紙・PDF書類をAIが自動で読み取り、基幹システムへの入力までを完結。- 属人業務の標準化と自律化： ベテラン社員の経験則に頼っていた複雑な判断業務をAIエージェントが学習し、標準化されたワークフローとして代行。- 打ち合わせ業務後の対応自動化- バックオフィス処理の自動化

「AIBOW」の導入にあたっては、AIを真の戦力として組織に定着させるための「AIオンボーダーによる伴走支援プログラム」を提供します。

アナログ・非構造データを含む業務のAI化は、単なるツールの導入作業ではありません。AIを前提とした「業務プロセスの再設計」と、人とAIが協働するための「組織文化の変革」が不可欠です。

本プログラムでは、経験豊富なAIオンボーダーが、現状業務の棚卸しから、AIが担うべき領域の特定、最適なワークフロー設計、そして現場への運用定着までを一貫して支援します。「AIは人を支援し、人はAIを戦力化する」。この新たな働き方を実現し、企業の競争力強化と「働きがいが増す仕組み」作りを強力にバックアップします。

サービスに関するご質問やご相談は、以下よりお気軽にお問い合わせください。

https://b-aibow.com/home/contact(https://b-aibow.com/home/contact?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260126_000000651)

■株式会社ベーシックについて

ベーシックは「事業の成長を人の数で解決しない」をパーパスに掲げるAIワークフローカンパニーです。AIを活用して業務を自動化する「workrun」、業界・業種問わず対応可能なAIエージェントプラットフォーム「AIBOW」が企業の生産性向上を支援いたします。他にも、BtoBマーケティング支援ツール「ferret One」、フォーム作成管理ツール「formrun」など複数のプロダクトを展開し、AIとテクノロジーを活用して課題解決を支援いたします。

・workrun(https://b-work.run/home?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260126_000000651)：業務プロセス全体の設計・自動化を支援するワークフローツール

・ferret One(https://ferret-one.com/)：サイトを起点にマーケティング業務を統合するBtoBマーケティングツール

・formrun(https://form.run/home?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260126_000000651)：フォームを起点に、問い合わせや営業対応などの業務を管理運営するフォーム作成ツール

・AIBOW(https://b-aibow.com/home?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260126_000000651)：業界・業種問わず対応可能なAIエージェントプラットフォームツール