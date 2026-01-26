アルプス システム インテグレーション株式会社

アルプス システム インテグレーション株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役社長：金子 央、以下ALSI〔アルシー〕）は、クラウド型次世代Webフィルタリングサービス「InterSafe GatewayConnection（インターセーフ ゲートウェイコネクション）」において、YouTubeのカテゴリ単位で視聴可否を設定できる機能および期間指定でフィルタリングルールを設定できる機能を追加したアップデート版を2026年1月26日より提供開始いたします。

【提供概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25498/table/194_1_30c7288526c11ac39215fb979ef700bc.jpg?v=202601260151 ]

■InterSafe GatewayConnectionをアップデートした背景

文部科学省が推進するGIGAスクール構想第2期の取り組みが始まり、教育現場では、1人1台端末の更新と合わせて、安心安全なインターネット利用環境の継続的な確保に努めることが求められています。昨今、学習コンテンツとしてインターネットやYouTube動画を活用するケースが増えるなか、児童・生徒が授業時間外に学習用端末で不適切な動画を閲覧してしまうなどのリスクに適切に対応するため、管理者がより効率的かつ柔軟に制御できるツールや機能に対するニーズが高まっています。

■InterSafe GatewayConnectionのアップデート内容について

１.YouTubeのカテゴリ単位で視聴可否を設定できる機能を追加

今回のアップデートにより、YouTubeのカテゴリ単位で視聴可否を設定できるようになりました。これまで提供していたチャンネルIDや動画URL単位での設定に加え、カテゴリ単位での制御と組み合わせることでより柔軟な設定が可能になります。さらに、視聴履歴もカテゴリ単位で見ることができるため、児童・生徒の興味や関心に沿った指導に役立ちます。

２.期間指定でフィルタリングルールを設定できる機能を追加

これまでの曜日や時間帯での指定に加え、期間での指定でもフィルタリングルールを設定できるようになり、さらに柔軟な運用が可能になりました。例えば、7月20日～8月31日が夏休み期間となる学校の場合には、学習で利用するWebサイトのみを7月20日～8月31日の9:00～17:00の間に閲覧可能とする設定が行えます。これにより、管理者の運用負荷を軽減し、より効率的な運用が実現できます。

■InterSafe GatewayConnectionについて

InterSafe GatewayConnectionは、マルチデバイス対応のクラウド型次世代Webフィルタリングサービスです。Windows / iOS / Android / Chrome OSに対応し、場所や端末、ネットワークを問わず全てのWebアクセスを柔軟にコントロール。テレワークや学校の授業（GIGA第2期対応など）における安心安全な端末利用を促進いたします。また、初期設定なしで手軽に使える「ダッシュボードサービス」や、無償のWebアクセスログ分析ツール「InterSafe LogNavigator」を利用することで、Web利用状況の可視化・分析ができ、組織全体の端末稼働状況を把握することが可能です。

製品詳細 >>https://www.alsi.co.jp/solution/cybersecurity/isgc/education/

■アルプス システム インテグレーション株式会社について

アルプス システム インテグレーション株式会社（ALSI〔アルシー〕）は、電子部品と車載情報システムのアルプスアルパイン株式会社のグループ会社として、1990年に設立いたしました。製造業の現場で培った「ものづくり」の思想を原点に、システム受託開発、保守運用、データ活用・分析、インフラ構築、業務改善、サイバーセキュリティ対策、ファームウェア開発、AI・IoTソリューションなどを展開しております。今後もALSIは、IT環境の変化に素早く柔軟に対応し、お客様の企業競争力強化と業務改革に貢献してまいります。

※掲載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

