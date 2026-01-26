ABCラジオ「Skyカントリー倶楽部」、2月のゲストは仲宗根澄香プロ！ 2月1日(日)あさ7時30分から放送

朝日放送ラジオ株式会社

2月の「Skyカントリー俱楽部」は、2025年のJLPGAステップ・アップ・ツアーで2勝し、歴代最多の通算6勝をマークした仲宗根澄香プロが登場！「スイングの作り方」に関するワンポイントレッスンもお届けします！

収録場所：「Lounge Range 神保町」

ABCラジオで毎週日曜日あさ7時30分から放送中の「Ｓｋｙカントリー倶楽部」。

2月のゲストは、2025年のJLPGAステップ・アップ・ツアーで2勝し、歴代最多の通算6勝をマークした、Sky株式会社所属の仲宗根澄香プロが登場！

次回2月1日(日)あさ7時30分からの放送では、まず通算5勝目をマークした昨年の「ECCレディス ゴルフトーナメント」の振り返りから。ラウンド中どのような心境だったのかなど、知られざる裏話が飛び出します！そして、話題は大好きな“食”の話へ。仲宗根プロの「食への強いこだわり」も明らかに！？

さらに、ワンポイントレッスンのコーナーでは仲宗根プロが「スイングの作り方」を伝授！

Sky株式会社のSNSや番組SNSではこちらの様子を動画でアップしますので、ぜひ映像でもお楽しみください！



