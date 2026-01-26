【審査対象拡大】製薬企業向けAIサービス『MIRAI Review』、ニーズの高い「製品情報概要」「説明会スライド」の一次レビューにも対応

木村情報技術株式会社

AI・生成AI活用の研究・開発を手掛ける木村情報技術株式会社（本社：佐賀県佐賀市、代表取締役：木村 隆夫、以下「木村情報技術」）は、製薬企業向けAIサービス『MIRAI Review(ミライレビュー)』において、一次レビュー（審査）の対象を製薬企業のニーズが高い「製品情報概要」および「説明会スライド」へと拡大しました。

『MIRAI Review』は、製薬企業が医療関係者や患者向けに配布する各種資材について、製薬業界のルールを遵守しているかを生成AIが一次レビューするサービスです。2025年10月の提供開始以降、多くのお問い合わせをいただき、PoCの実施や本導入が進むなど高い関心が寄せられています。

木村情報技術は、今後も製薬企業のニーズに沿った機能を拡充し、資材審査業務の効率化と品質担保に貢献してまいります。

▶「MIRAI Review」サービスサイト：https://www.k-idea.jp/product/mirai/

今回拡大した審査対象について

今回新たに審査対象に追加した資材は、製薬企業において審査ニーズの高い次の2種類です。

１.「製品情報概要」（総合製品情報概要、特定項目製品情報概要）

医療用医薬品に関する重要な情報をまとめる「製品情報概要」について、生成AIが一次レビューを実施します。作成要領に基づき、記載内容の妥当性や表現の適切性を確認することで、審査業務の効率化と品質担保に貢献します。

２.「説明会スライド」

製品説明会や各種説明会で使用されるスライド資料についても、AIによる一次レビューが可能となりました。講演会スライドに加え、説明会スライドにも対象を拡大することで、より幅広く資材審査業務を支援します。

審査対象拡大の背景

製薬業界では、講演会や説明会、各種プロモーション活動の増加に伴い、審査対象となる資材の種類・量が年々増えています。一方で、「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイドライン」施行以降、製薬業界におけるルールは一段と厳格化しており、審査担当者の業務負担はますます大きくなっています。

こうした状況から、資材の審査期間が長期化し、資材の利用開始までに時間を要するケースも増えています。そのため現場からは、適切なタイミングで資材を活用できず、機会損失に繋がることも少なくないとのお声が寄せられています。

『MIRAI Review』は、こうした課題を解決するために開発したサービスです。実務での使いやすさを重視した機能拡充を段階的に進めており、今回の審査対象拡大もその一環です。

「MIRAI Review」が実現する２つの価値

(1)時間短縮に貢献

生成AIの活用によりレビュー作業を効率化し、審査完了まで時間を大幅に短縮します。

時間短縮のイメージ

(2)審査結果の標準化に貢献

生成AIが一貫した基準でレビューを行い、判断のばらつきを抑えることで、審査結果の標準化を実現します。

審査結果標準化のイメージ

＊製薬企業以外でも、遵守すべきルールをご提供いただければ、ご利用いただけます。

＊本サービスは、生成AIによるレビュー（審査）支援であり、最終判断は必ず人が行うようお願いいたします。

利用イメージ

今後の展開

１.レビュー用ファイル登録画面(資材別)２.レビュー結果画面

今後も、本サービスの提供開始後に寄せられたご要望を踏まえながら、機能の拡充を進めていく予定です。また、生成AIの進化スピードは今後さらに加速すると予想されることから、審査に最適な生成AIモデルを継続的に採用してまいります。

※上記は予定であり、時期は前後する場合があります。すべてオプション（有償）となります。

【無償PoCのご案内】

『MIRAI Review』では、導入前に実際の審査結果を確認できる無償PoCを実施しています。本サービスにご関心をお持ちの製薬企業のご担当者様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

「MIRAI Review」お問合せ先 :https://www.k-idea.jp/contact/mirai/

木村情報技術株式会社について- AI（機械学習/ディープラーニング/生成AI)活用の研究・開発、コンサルティング）- Web講演会運営・ライブ配信、収録およびコンテンツ制作 3eLive,BizLive- メタバースイベント企画・運営、空間構築 KIMULAND+- 学会向けクラウドサービス・イベント運営 KIT-ON- 学校集金代行サービス 学校PAY- 製薬業界向けライティング・研修・コンサルティング- 薬剤師向けスマートDI室の運営 AI-PHARMA- eスポーツイベント企画・運営- リアルタイム翻訳ツール［Real Time Translator］代理店販売- 自動プレゼンテーション作成ツール PresenMaker他、各種ソリューション提供、プラットフォーム運営

本 社：〒849-0933 佐賀県佐賀市卸本町6-1

支 店：札幌支店、東京支店、名古屋支店、大阪支店、福岡支店

代表者：代表取締役 木村 隆夫（きむら たかお）

設 立：2005年7月29日

URL ：https://www.k-idea.jp/