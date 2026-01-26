【東京都町田市】町田市議会議員選挙・町田市長選挙（令和8年2月15日執行）の啓発ポスター・投票済証を作成しました

写真拡大 (全4枚)

町田市役所

　



啓発ポスター

　町田市議会議員選挙・町田市長選挙の啓発ポスターを、町田市地域活動サポートオフィスと協働で作成しました。


　作成に関わったのは、10代から20代のメンバーで、「バレンタインの次の日、選挙の日だね」という会話が聞こえてきたら嬉しい、という想いを込め、『昨日は、「すき」を伝えた。今日は、「町田」を想う日』というキャッチフレーズが決まりました。


　また、今回は町田市議会議員選挙・町田市長選挙用の投票済証も別途作成しました。ご希望の方には、投票後に係員からお渡しします。



投票済証（表）

投票済証（裏）


町田市ロゴマーク「いいことふくらむまちだ」


