【東京都町田市】町田市議会議員選挙・町田市長選挙（令和8年2月15日執行）の啓発ポスター・投票済証を作成しました
町田市役所
町田市議会議員選挙・町田市長選挙の啓発ポスターを、町田市地域活動サポートオフィスと協働で作成しました。
作成に関わったのは、10代から20代のメンバーで、「バレンタインの次の日、選挙の日だね」という会話が聞こえてきたら嬉しい、という想いを込め、『昨日は、「すき」を伝えた。今日は、「町田」を想う日』というキャッチフレーズが決まりました。
また、今回は町田市議会議員選挙・町田市長選挙用の投票済証も別途作成しました。ご希望の方には、投票後に係員からお渡しします。
■町田市HP
https://www.city.machida.tokyo.jp/
■まちだ広報公式（X）
https://twitter.com/machida_cp
■まちだ子育てサイト
https://kosodate-machida.tokyo.jp/index.html
■まちだシティプロモーション（町田市公式）＠machida_cp
Instagram https://www.instagram.com/machida_cp/
シティプロモーションサイト https://keeponloving-machida.com/