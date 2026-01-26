再生可能エネルギー活用に向けた実証事業の一環として、EV充電器付き駐車場の提供を1月26日より開始

akippa株式会社

akippa株式会社（以下、akippa）、株式会社沖縄エネテック（以下、沖縄エネテック）、沖縄電力株式会社（以下、沖縄電力）は、内閣府沖縄総合事務局が公募する「令和7年度沖縄型クリーンエネルギー導入促進実証事業（2次公募）」にて採択された「再生可能エネルギー導入拡大に資するデマンドレスポンスシステムに関する実証事業」の施策のうち「２.EV充電によるDR検証」において、EV充電器を設置した駐車場の貸し出しを2026年1月26日（月）より開始します。（※）

なお駐車場を予約したドライバーであれば、どなたでも充電をご利用いただけます。

本取り組みは、アキッパを通じて再生可能エネルギーの余剰が発生する時間帯にEVへの充電を促すことで、再エネの有効活用および電力需給の調整力確保を検証する実証実験です。

あわせて、デマンドレスポンスの一環として、2月16日（月）より1週間、日中時間帯にお得に利用できる期間を設ける施策を予定しており、実際の利用行動の変化や有効性を検証します。

本実証で得られる知見を通じて、EVをより身近で安心して利用できる環境づくりに向け、社会実装を見据えた取り組みを進めてまいります。

※ 再生可能エネルギー導入拡大に資するデマンドレスポンスシステムに関する実証事業の詳細については、以下をご確認ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000555.000016205.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000555.000016205.html)

■実証事業の実施背景

脱炭素社会の実現に向け、欧州を中心にガソリン車からEVへのシフトが進んでおり、日本でも「2035年までに乗用車新車販売で電動車100％」という目標のもと、自動車メーカーによるEV開発や投資が進められています。

国内のEV・PHV新車販売台数は現時点では一定の水準にありますが、将来的な普及拡大が見込まれており、これに対応した充電インフラの整備や利便性向上が重要な課題となっています。また充電器の設置は徐々に進んでいるものの、今後のEV利用拡大を見据えるとさらなる整備や運用面での工夫が求められています。

特に沖縄県は公共交通の選択肢が限られており、通勤・買い物・観光など日常の移動で自動車が重要な役割を担う「車社会」です。一方で、島で構成される地域特性から移動距離が比較的短く、走行範囲が限定されるという特性を持ち、本来はEVと親和性の高い地域でもあります。

しかし現状では、県内のEV保有台数や全車両に占めるEVの割合は全国と比べて低い水準にとどまっており、EVの利用はまだ広く定着していません。充電器の整備は進みつつあるものの、充電器の数や事前に充電場所を確保できる環境については、今後さらに充実させていく必要があります。

■実証事業で目指すこと

こうした課題を踏まえ、本実証事業にて県内で展開されているアキッパ駐車場を活用し、駐車料金によるインセンティブを付与することで、再生可能エネルギーの余剰が発生する時間帯にEVへの充電を促進し、再生可能エネルギー導入拡大のための調整力の確保および余剰再エネの有効活用の可能性を検証することを目的としています。

本取り組みでは、EV充電器を単独の設備として設置するのではなく、事前予約が可能な駐車場に設置することで、誰でも安心して利用できるEV充電のあり方を検証するとともに、実際の運用を通じた社会実装を見据えたモデル構築を目指します。

■充電器付きの駐車場概要

実施期間：

2026年1月26日（月）～2026年2月22日（日）

※「山内3丁目駐車場（山内公園前）」は送電作業完了次第のOPENとなるため、予約開始時期が変更となる可能性があります。最新情報はアキッパ掲載ページをご参照ください。

実施内容：

実証実験の実施場所となる4カ所の駐車場にて、自立式EV充電器（6kW）を各1基設置し、EV充電可能な駐車場として貸し出します。

駐車料金には充電料金が含まれており、料金はダイナミックプライシングにより4パターンに変動する予定です。

また「山内4丁目駐車場」「山内3丁目駐車場（山内公園前）」については沖縄アリーナのイベント時には基準料金の「イベント料金」を適用し、駐車場利用の需要が高い時期に EV充電器の需要も高まるかという点について検証をおこないます。

設置駐車場：

沖縄電力がアキッパに登録している以下の4箇所の駐車場

・松山駐車場（那覇中学校前）

https://www.akippa.com/parking/e970103d6053000083df2848bd1f46ab(https://www.akippa.com/parking/e970103d6053000083df2848bd1f46ab)

基準料金１.

平常料金：1日／8,360円、15分／130円

基準料金２.

平常料金：1日／6,500円、15分／100円

基準料金３.

平常料金：1日／4,580円、15分／70円

DR料金（9:00～15:00）

平常料金：1日／600円、15分／25円

・山内4丁目駐車場

https://www.akippa.com/parking/236b22d4462d44d3cccb51d5df26c6fb(https://www.akippa.com/parking/236b22d4462d44d3cccb51d5df26c6fb)

基準料金１.

平常料金：1日／8,060円、15分／130円

イベント料金：1日／1,0560円、15分／270円

基準料金２.

平常料金：1日／6,200円、15分／100円

イベント料金：1日／8,700円、15分／240円

基準料金３.

平常料金：1日／4,280円、15分／60円

イベント料金：1日／6,780円、15分／210円

DR料金（9:00～15:00）

平常料金：1日／600円、15分／25円

イベント料金：1日／10,560円、15分／270円

・山内3丁目駐車場（山内公園前）

https://www.akippa.com/parking/19210f13f82952cde7c48d25b06073c7(https://www.akippa.com/parking/19210f13f82952cde7c48d25b06073c7)

基準料金１.

平常料金：1日／8,060円、15分／130円

イベント料金：1日／1,0560円、15分／270円

基準料金２.

平常料金：1日／6,200円、15分／100円

イベント料金：1日／8,700円、15分／240円

基準料金３.

平常料金：1日／4,280円、15分／60円

イベント料金：1日／6,780円、15分／210円

DR料金（9:00～15:00）

平常料金：1日／600円、15分／25円

イベント料金：1日／10,560円、15分／270円

・東町南公園横駐車場

https://www.akippa.com/parking/ee3373c23f1b43a6041c0baebe59b0f1(https://www.akippa.com/parking/ee3373c23f1b43a6041c0baebe59b0f1)

基準料金１.

平常料金：1日／8,360円、15分／130円

基準料金２.

平常料金：1日／6,500円、15分／100円

基準料金３.

平常料金：1日／4,580円、15分／70円

DR料金（9:00～15:00）

平常料金：1日／600円、15分／25円

実施スケジュール：

※ 上記にそれぞれ記載している掲載ページは「基準料金１.」の料金設定です。

スケジュールは予告なく変更となる場合があります。

■沖縄で取り組む背景と今後の展望

沖縄県は温暖化対策やエネルギー自立の観点からEV・PHEVの導入促進や充電インフラ整備に取り組んでおり、今後の伸びしろが大きい地域です。本実証実験は、沖縄電力および沖縄エネテックと連携し、こうした県の取り組みに貢献するとともに、EV充電スポットの認知拡大を通じて、EVが安心して使える環境づくりの一助となることを目指します。

またakippaは、駐車場およびEVチャージのシェアを通じて、EVの利用促進やカーボンニュートラルの実現をはじめとする社会課題の解決に取り組んでいます。本取り組みで得られる知見は沖縄県内にとどまらず、将来的には全国的にEV充電インフラやデマンドレスポンス活用のあり方を検討していく上での材料の一つとして位置づけていきたいと考えています。

■取材について

本取り組みについて、沖縄電力株式会社、沖縄エネテック株式会社、akippa株式会社の担当者への取材のほか、現地駐車場での撮影や、実際にアキッパを利用したEVドライバーへのインタビューも可能です。（取材内容や日程については、事前にご相談ください）

そのほかのご要望を含め、取材をご希望のメディア関係者の方は、以下までお気軽にご連絡ください。

メールアドレス：pr@akippa.co.jp

■アキッパ（akippa）とは

https://www.akippa.com/

駐車場のシェアリングサービス。月極駐車場の未契約区画や個人宅の車庫・空き地・商業施設など空いている場所を時間貸し駐車場としてスマホから簡単に貸し出せ、ドライバーはWebまたはアプリから事前予約・事前決済して利用できる。スペースの貸出や会員登録は無料。全国に常時5万5000件以上（2025年12月 平均アクティブ掲載数）予約できる駐車場を確保しており、スポーツ観戦やイベント・通勤・帰省・旅行などさまざまな用途での車移動時に利用されている。これまでに50以上の自治体・スポーツクラブと連携し、交通渋滞や駐車場不足などの困りごと解決に取り組んでいる。また駐車場をシェアすることは、遊休資産の活用、排出ガス削減につながることからSDGsにも貢献できる。現在の会員数は累計510万人（2025年12月末時点、貸主は含まない）。

■akippa株式会社

本社：大阪府大阪市浪速区（東京オフィス：東京都千代田区）

代表者：代表取締役社長 CEO：金谷元気

設立：2009年2月2日

資本金：20億円（資本準備金含む）

事業内容：スマート駐車場アプリ「アキッパ」の運営

HP：https://akippa.co.jp/

【本プレスリリースのお問い合わせはこちら】

akippa株式会社 広報（担当：森村）

東京オフィス:〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE WeWork内

大阪オフィス:〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー14F

Tel:03-6450-6090

Email: pr@akippa.co.jp

URL: https://akippa.co.jp







