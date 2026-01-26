連結子会社の合併と工場社名変更に関するお知らせ

株式会社リファインバースグループ

株式会社リファインバースグループ（本社：東京都千代田区／代表取締役社長：越智晶、以下「当社」）は、連結子会社である株式会社ジーエムエス（東京都千代田区、代表取締役 増井 豪、以下「ジーエムエス」）が当社連結子会社である株式会社コネクション（東京都足立区、代表取締役 増井 豪、以下「コネクション」）を2026年2月1日付で吸収合併することを決定しました。これに伴い、同日付で一部工場の名称を下記の通り変更いたします。

■吸収合併の背景と組織再編について

当社は、2022年7月にコネクションを買収して以降、独立した企業として事業連携を進めてまいりました。昨年8月に公表した中期経営計画の達成に向け、各種施策を着実に推進するなかで、資源回収分野における受注量は引き続き増加しています。

今回、ジーエムエスによるコネクションの吸収合併を行うことで、これまで実務上運用してきた体制を整理・統合し、資源回収セグメントにおける業務効率を一層高め、増加する受注への対応を進めてまいります。合併後の組織については以下となります。

本件合併によるサービスの提供に変更はなく、担当窓口も継続いたします。

合併前合併後

■工場の名称変更について

コネクションの吸収合併に伴い、工場名を以下のように変更します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/149306/table/23_1_bc8c00a84b5ce7d757cd8bde10ef6fc2.jpg?v=202601260521 ]

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/149306/table/23_2_fe08648398c24df6f54b33c07d1aad2b.jpg?v=202601260521 ]

※名称変更に伴う住所・電話番号の変更はございません。