大阪オートメッセ2026に出展「Plug into Freedom.」を再提示　東京で注目されたヒョンデのEVカスタムが関西初公開

Hyundai Mobility Japan 株式会社- 東京オートサロンで反響を呼んだ「IONIQ 5」「INSTER」カスタムカーを関西初展示- ギタリストMIYAVI氏とのコラボが生み出す「Plug into Freedom」世界観を体感- 楽曲とクルマがシンクロするスペシャルコラボ映像など、EVが広げる自由な未来を発信

Hyundai Mobility Japan株式会社（本社：神奈川県横浜市西区、代表取締役社長：七五三木 敏幸、以下ヒョンデ）は、2026年2月13日（金）～15日（日）にインテックス大阪で開催される「大阪オートメッセ2026」に出展します。

本年の出展テーマは「Plug into Freedom.（プラグ イントゥ フリーダム）」。東京会場では、独創的なカスタムと、新しい自由の形を提示した発表が来場者の関心を集めました。大阪では、同テーマをあらためて提示し、ヒョンデが目指す“移動の自由と個性の拡張”という考え方とともに、特別コンセプトカー「IONIQ 5 Plug into Freedom.」を中心に展示します。

また、ギタリストMIYAVI氏がブース内に登壇し注目を集めたスペシャルコラボ映像の放映や、話題となった「INSTER Retro traveler」を関西初公開いたします。

主な出展内容

１．IONIQ 5（アイオニック ファイブ）特別コンセプトカー「IONIQ 5 Plug into Freedom.」

MIYAVI氏のロックサウンドからインスピレーションを受け、ギターアンプをモチーフに外観をブラックレザー風の表面とメッキモールで仕上げた「IONIQ 5（アイオニック ファイブ）」の特別コンセプトカー。

外部給電機能（V2L）を活かした“EVならではの拡張性”を象徴する一台で、ラゲッジスペースにはギターアンプをビルトイン。静粛性と電力供給を生かし、”Plug into（プラグをつなぐ）”が、クルマを自由な表現のステージへと変えていく可能性を示しています。

「いつでも、どこでも、音を鳴らせる」、そんな新しい“自由の形”を表現したコンセプトカーです。

２．MIYAVI × IONIQ 5 スペシャル映像を放映

MIYAVI氏が本プロジェクトのために書き下ろした新曲に合わせ、「IONIQ 5」と世界が広がっていく様子を描いた映像をブースで放映します。ガレージからライブステージへと移り変わるストーリーは、ヒョンデがユーザーとともに未来へ挑戦し続ける姿勢を重ね合わせた内容となっています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=mOV7iqQ1qWk ]

３．INSTER（インスター）コンセプトカー「INSTER Retro Traveler」

「気軽に走れる、ちょうどいい相棒」をテーマにしたスモールEV「INSTER」を、どこか懐かしさを感じさせるレトロスタイルで仕立てたコンセプトカーです。

ペールブルーのカラーリングに彩られたINSTERは、日常でもレジャーでも気負わず使えるだけでなく、運転することの楽しさを表現しています。

テーマ「Plug into Freedom.」に込めた想いを関西で

”Plug into（プラグをつなぐ）”が、電力供給だけでなく、クルマの楽しみ方やライフスタイルを広げていことにもつながる。ヒョンデは、常に挑戦者の志のもと、移動の未来を拓いていきます。電動化時代、ユニークなデザイン、オンライン販売を軸とした新しい顧客体験など、これからもお客さまとともに新たな選択肢を提示し続けます。

会場限定キャンペーン

・限定タグキーホルダー プレゼント

Hyundai会員プログラム「Hyundai Mobility Japan（HMJ）」にご登録（無料）いただいた方にイベント限定デザインのタグキーホルダーをプレゼント。

・オリジナルステッカー プレゼント

Hyundai Japan公式SNSをフォローしていただいた方に、Hyundaiオリジナルステッカー（非売品）をプレゼント。

【大阪オートメッセ2026 Hyundaiブース概要】

■日時：2026年2月13日（金）・14日（土）・15日（日）

■開催時間：9:00 ～ 18:00（初日9:00～13:00はサイレントタイム）

■場所：インテックス大阪（大阪市住之江区南港北1-5-102）

■展示車両：特別コンセプトカー 「IONIQ 5 Plug into Freedom.」、「INSTER Retro Traveler」

■主な内容：コンセプトカー展示、SNS/会員登録キャンペーン 等

