海外留学EF、米英で「ベスト・カスタマーサービス2026」に選出

イー・エフ・エデュケーション・ファースト・ジャパン株式会社

世界110カ国以上で教育・語学に関するリサーチおよび留学支援事業を展開する国際教育機関、イー・エフ・エデュケーション・ファースト・ジャパン株式会社（本部：スイス、東京都渋谷区／代表：伊東グローニング七菜、以下EF）が、国際的な評価機関から相次いで表彰されました。EF International Language Campuses :EF直営語学学校は、ニューズウィーク誌とスタティスタ社による「2026年ベスト・カスタマーサービス」ランキングにおいて、語学学校カテゴリーで英国2位(スコア90.44)、米国3位(スコア86.83)を獲得しました。また、EFオークランド校は、ニュージーランド・デザイナーズ・インスティテュート主催の「ベスト・デザインアワード」で2部門のシルバー賞を受賞しています。

大学キャンパスのようなEFニューヨーク校。校内には寮やジム、プールも完備。EFイギリス各校は伝統を感じる校舎。ホームステイや寮を選べる。

記録的な顧客満足度が評価-英国2位、米国3位

「アメリカのベスト・カスタマーサービス2026」は今回で8回目、「イギリスのベスト・カスタマーサービス2026」は初開催となります。両ランキングは、スタティスタ社による独立調査に基づいており、過去3年間にサービスを利用した20万人以上の消費者が評価に参加しました。

評価項目*1は以下の通りです:

推奨意向(最終スコアの50%):家族や友人に推奨する可能性 5つの主要評価基準(最終スコアの50%):コミュニケーションの質、専門的能力、サービスの範囲、顧客重視の姿勢、アクセスのしやすさ

米国ランキング詳細: https://www.newsweek.com/rankings/americas-best-customer-service-2026 英国ランキング詳細: https://www.newsweek.com/rankings/uks-best-customer-service-2026

「留学は学生や保護者の方々にとって大きな決断です。人生を変えるかもしれない経験を私たちに託していただくわけですから、その責任の重さは常に感じています」と、EF 語学学校のクオリティ&カスタマーサービス・ディレクター、サイモン・カニンガムは語ります。

「昨年の夏は過去最高の顧客満足度を記録しました。その直後に米英両国で語学学校カテゴリーの上位に選ばれたことは、本当に嬉しいです。これは、世界中の現場で日々学生と向き合っている教師、スタッフの努力の賜物です。私たちは『教育を通じて世界を開く』というミッションを掲げていますが、それを実現するには、学生一人ひとりに寄り添うサポートが不可欠だと考えています」

オークランド校、デザインアワードでダブル・シルバー賞

EFオークランド校は、ニュージーランド・デザイナーズ・インスティテュート主催の「ベスト・デザインアワード」において、以下の2部門でシルバー賞を受賞しました:

プライベート、パブリック&インスティテューショナル・スペース部門 カラーアワード(空間デザイン)部門

この受賞は、単なる美しさを超えて、学習効果、学びの環境、そしてコミュニティ形成を支援するデザインアプローチが評価されたものです。

「各EF校のデザインは、学校がある土地の文化的背景から設計が始まります」と、EFグローバル建築・デザイン責任者のフィオナ・ケネディは述べています。「私たちは世界中で同じデザインテンプレートを使い回すことは信じていません。留学初日に学生がEF校の門をくぐったとき、その空間が彼らにインスピレーションを与え、居心地がよく、そしてつながりを感じられることが私たちの目標です」

「機能性と感情のバランスを取ることが課題です」とケネディは付け加えます。「学習環境のみに目がいきますが、デザインが丁寧に行われたとき、学生の学び方、交流の仕方、そして空間における感じ方が真に向上するのです」

解放感のあるラウンジから海をのぞめるEFオークランド校ニュージーランド風のおむかえはKIAORA！で明るい教室で学ぶクイーンズ・イングリッシュで語学学習

日本人留学生から注目高まるおニュージーランド-お問い合わせ数が増加

EFオークランド校(https://www.efjapan.co.jp/ils/destinations/new-zealand/auckland/)*2は、マルタ校と並ぶ人気校として、日本人留学生からの問い合わせが増加しています。その理由は、治安の良さ、日本からのアクセスの良さ(直行便あり、時差3時間)、都市と自然の両立、そしてワーキングホリデーの人気です。

特に日本の夏休み7月は平均15度の過ごしやすい気候で集中的に学習できます。また、この時期は航空券が年間で最も安くなるため、コストパフォーマンスに優れた留学先として注目されています。

今回の2つの受賞は、EFが60年にわたり一貫して追求してきた「教育の質」が、優れた生徒サービスと学習空間デザインの両面で世界水準であることの証明です。

*1 「アメリカのベスト・カスタマーサービス2026」ランキング評価方法: https://cdn.statista-rankings.com/brands-and-customer-experience/rankings/service-us-2026/methodology-newsweek-best-customer-service-america-2026.pdf

*2 EFオークランド校キャンパス詳細 https://www.efjapan.co.jp/ils/destinations/new-zealand/auckland/

EFオークランド留学https://www.youtube.com/watch?v=XxplC5j7ZMs

【イー・エフ・エデュケーション・ファースト株式会社について】

イー・エフ・エデュケーション・ファースト（以下、EF）は、1965年にスウェーデンで設立された国際教育機関です。創業以来、「Education First（教育を第一に）」をモットーに、「教育を通して世界を開く」というミッションのもと、語学教育、留学、学位プログラム、文化交流を通じて、人々が国境を越えて学び、つながることを支援しています。

世界114カ国に拠点を持ち、従業員数は約5万人（うち約半数が講師）。自社運営による50都市以上の直営語学学校を展開し、統一された教育品質のもとで、安心・安全な留学環境を提供しています。日本では1973年より事業を開始し、東京、横浜、名古屋、大阪、福岡で留学サポートを実施。カウンセリングから出発準備、現地滞在、帰国後のキャリア形成まで、一貫したワンストップ体制でサポートしています。EFは、世界の教育機関・政府から認定をうけた独自の学習メソッドと、ケンブリッジ大学との研究提携を通じて、科学的に裏づけられた語学習得を実現。60年以上にわたる実績をもとに、「人生が変わる留学経験」を世界中の学生へ提供し続けています。

EF公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/@efjapan_ryugaku)では、実際の留学生の声や現地での学びの様子を紹介。その他、企業サイト、公式LINE、Instagram(https://www.instagram.com/efjapan)からも最新情報をご覧いただけます。

EFの特徴

・ 1965年創業：世界最大級の私立語学教育機関

・ 全校舎直営制：フランチャイズではなく、自社運営による品質管理

・ グローバルネットワーク：114カ国に展開、従業員約5万人

・ ケンブリッジ大学との研究提携：科学的に実証された学習成果

・ 一貫サポート：出発前から帰国後まで安心のワンストップ体制

公式サイト：https://www.efjapan.co.jp/

EF公式YouTube：https://www.youtube.com/@efjapan_ryugaku

海外留学EF Instagram https://www.instagram.com/efjapan

（注）事業拠点および語学学校数は2026年1月現在の情報です。