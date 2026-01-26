直木賞作家・今村翔吾原作の人気アニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』と初のコラボ！「urawaza 無双」「urawaza 小町」1月26日より新発売

ムーンバット株式会社

～MOONBAT ONLINE SHOP、ハンズ、ロフト他全国小売店にて順次展開～

ムーンバット株式会社（本社：京都市下京区、代表取締役：鎌田 尚、以下「ムーンバット」）は、“3 秒で折りたためる傘” として人気の「urawaza」シリーズより、新商品「urawaza 無双」と「urawaza 小町」を2026年1月26日（月）に発売いたします。

また、今回の発売に合わせ、人気小説のアニメ化作品『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』と初のタイアップ。タイアップを通じて、新商品の魅力をより多くの方へ届けてまいります。

本企画では、特別に描き下ろされたキービジュアルや紹介動画を制作し、SNSや店頭POPを通じて情報を発信します。さらに、声優・梅原 裕一郎さん演じる「松永 源吾」と、俳優・タレント・モデル・三吉 彩花さん演じる「深雪」による特別店内アナウンスを実施するなど、商品と作品の世界観を重ねながら新商品の魅力をお届けします。

【コラボレーション実施背景】

“3秒で折りたためる傘”として人気の「urawaza」シリーズは、使いやすさとデザイン性の両立により、幅広い層から支持を集め、シリーズ累計販売本数26万本を突破しています。今回新発売される「urawaza 無双」は、耐風性能をさらに強化し、「urawaza 小町」はより小さくコンパクトに進化するなど、それぞれの特長をより明確にしたラインナップとなりました。

そして、本企画のコラボレーション作品である 『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』は、直木賞作家・今村翔吾さんによる大ヒット小説を原作とし、現在TVアニメとして放送中の作品です。重厚なストーリーと個性豊かなキャラクター描写により、多くのファンを魅了しており、力強さと繊細さをあわせ持つ作品の世界観が、「urawaza 無双」「urawaza 小町」それぞれの特長と高い親和性を持つことから、今回の企画が実現しました。

＜コラボWEBムービー＞

本企画に合わせて「urawaza 無双」「urawaza 小町」と『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』のコラボレーションWEBムービーを公開いたします。

■WEBムービー「urawaza 無双」「urawaza 小町」×アニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』

URL： https://youtu.be/rT47LLb-dHQ

【新商品特長】

<urawaza無双>シリーズ史上、最も耐風性能を高めたタフ設計

独自開発した青い骨は、最大4本を連結した構造になっており、強靭な強さと安定性を実現。全形態に耐風仕様の傘骨を採用し、風速30m/s※の試験もクリア。突然の強風時にも安心して使用できる強さを備えています。

※風速30m/sとはトラックが横転するレベルの強風で大変危険です。あくまで傘骨の高強度実証試験ですので、強風時の使用はお避け下さい。

<urawaza小町>洗練されたコンパクトフォルム

独自のシート構造によって、より小さく洗練されたフォルムを実現しました。手のひらにすっと収まるコンパクトな設計です。

【urawazaシリーズの強み】

■3秒でたためるひみつ

生地の内側に貼られたガイドシートが、折りたたみの流れをサポートし、わずらわしいたたみ作業をスムーズにします。

■雨の日も快適に使えるテフロン加工

ケマーズ社の撥水剤「テフロン」を使用し、最高等級5級の撥水性を実現しています。

【商品概要】

＜無双手開き＞

価格：\6,600（税込）

親骨：58cm 全長：約26cm 広げたサイズ：約102cm

重さ：約400g

カラー：ダークグレー・ブラック・ターコイズブルー・ディープブルー

＜無双自動開閉＞

価格：\7,150（税込）

親骨：58cm 全長：約33cm 広げたサイズ：約102cm

重さ：約490g

カラー：ダークグレー・ブラック・ターコイズブルー・ディープブルー

＜小町コンパクトプレーン＞

価格：\5,500（税込）

親骨：50cm 全長：約16cm 広げたサイズ：約92cm

重さ：約198g

カラー：ブラック・オフホワイト・ベージュ・ペールピンク・ライトグリーン・ターコイズブルー

＜小町自動開閉プレーン＞

価格：\6,050（税込）

親骨：50cm 全長：約23.5cm 広げたサイズ：約92cm

重さ：約248g

カラー：ブラック・オフホワイト・ベージュ・ペールピンク・ライトグリーン・ターコイズブルー

商品サイト：https://estaa.jp/musou-komachi/ ※1月30日（金）公開予定

【火喰鳥 羽州ぼろ鳶組について】

羽州ぼろ鳶組シリーズ「火喰鳥」今村翔吾（祥伝社）

直木賞受賞作家・今村翔吾によるデビュー作

一気読み間違いなし！ 炎より熱い、侍火消の物語

(C)今村翔吾／祥伝社／ぼろ鳶組一同

▼イントロダクション

その大火をくいとめた火消侍を人はこう呼んだーーーー火喰鳥

かつて「火喰鳥」と呼ばれた江戸随一の火消侍・松永源吾。

訳あって火消を辞めていたが、突然新庄藩から仕官の誘いが来る。

新庄藩の火消組は、金も無く、人材もおらず、周囲からさげすまれていた。

妻・深雪の後押しもあり、源吾は頭取として崩壊した火消組を再建することに。

一癖も二癖もある仲間を集め、＜ぼろ鳶＞と揶揄されながらも「どんな命も救うのだ」と奮闘する源吾達だったが、江戸では「狐火」という謎の連続不審火が続いていた。

迫りくる災いに、諦めの悪い火消達が奔走する、エンタメ活劇が開幕！

・公式HP：https://hikuidori-project.com/

・公式X：https://x.com/hikuidori_pj （@hikuidori_pj）

▼放送情報

2026年1月11日より

CBC/TBS系全国28局ネット「アガルアニメ」枠（日曜夜11時30分～）にて放送中

※放送時間は編成の都合など変更となる可能性がございます

【原作者・今村翔吾プロフィール】

1984年京都府生まれ｡滋賀県在住｡ダンスインストラクター､守山市埋蔵文化財調査員を経て2016年に、「狐の城」で第23回九州さが大衆文学賞大賞・笹沢(ささざわ)左保(さほ)賞を受賞。授賞式での北方謙三先生の一言をきっかけに書いた『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』（祥伝社）で2017年に作家デビュー｡2021年「羽州ぼろ鳶組」シリーズで第6回吉川英治文庫賞受賞｡2022年『塞王の楯』(集英社)で第166回直木三十五賞受賞｡受賞後、これまでのお礼を伝えるため「今村翔吾のまつり旅」と称し2022年5月より4カ月間かけ全国の書店や学校を行脚した。

執筆活動の他にも、若者に読書や言葉の大切さを伝えることなどを目的とした一般社団法人ホンミライを設立し、代表理事を務める。2021年大阪府箕面市にある書店『きのしたブックセンター』を事業承継したのを皮切りに、JR九州佐賀駅内に「佐賀之書店」を新規出店、2024年4月にはシェア型書店『ほんまる』を東京都神田神保町に出店し、現在3店舗のオーナーを務める。他の代表作としてNetflixにて世界独占配信中の『イクサガミ』シリーズ（講談社）がある。

・公式HP：https://www.zusyu.co.jp/

＜発売先＞

MOONBAT ONLINE SHOP（https://shop.moonbat.co.jp）

ロフト、ハンズ他全国小売店にて

天気と暮らす日常を彩るestaa(エスタ) 公式サイト

https://estaa.jp/

＜会社概要＞

社名 ：ムーンバット株式会社（MOONBAT CO.,LTD）

本社 ：京都府京都市下京区室町通四条南入鶏鉾町493番地

東京本部：東京都千代田区九段北4-1-3 飛栄九段北ビル4階

支店 ：京都・福岡

創業 ：明治18年3月（西暦1885年）

設立 ：昭和16年9月（西暦1941年）

代表者 ：代表取締役社長 執行役員 鎌田尚

事業内容：洋傘、洋品、毛皮、レザー、宝飾品、帽子などアクセントファッション商品の企画、輸入、製造、仕入、販売等を主な事業内容としております。

ムーンバット公式サイト：https://www.moonbat.co.jp/

estaa公式Instagram：https://www.instagram.com/estaa_official/

estaa公式X：https://twitter.com/estaa_official