きくちゆうき氏の描くモンチッチの4コマ漫画『もっと！モンチッチ』の展開をスタートします
株式会社ヒキダシ（東京都江東区、代表取締役：小池 直行）は、株式会社セキグチ（東京都葛飾区、代表取締役社長：吉野 壽高）の協力により、イラストレーター／漫画家の きくちゆうき氏の描き下ろしによる、人気キャラクター「モンチッチ」の4コマ漫画『もっと！モンチッチ』の展開をスタートいたします。
2026年1月26日の「モンチッチの日」より、きくちゆうき氏およびモンチッチの公式XとInstagramにて、4コマ漫画『もっと！モンチッチ』の掲載を開始します。
1974年にぬいぐるみで誕生以来、今も幅広い世代に愛される人気キャラクター「モンチッチ」。
このたび、イラストレーター／漫画家の きくちゆうき氏の描き下ろしにより、モンチッチの4コマ漫画『もっと！モンチッチ』の展開を新たにスタートいたします。
モンチッチくん、モンチッチちゃんのかわいらしさや、相手の気持ちに寄り添うやさしさやほっこりとした安心感を、きくちゆうき氏の作風により『もっと！モンチッチ』に込めて発信して参ります。
2026年1月26日の「モンチッチの日」より、きくちゆうき氏およびモンチッチの公式XとInstagramにて、4コマ漫画『もっと！モンチッチ』の掲載を開始します（不定期配信）。
『もっと！モンチッチ』を通じて、魅力あるモンチッチの世界をもっと！広げられるような取り組みを、今後 展開して参ります。
きくちゆうき氏コメント
どうもこんにちはきくちです。
なんとこの度、あの「モンチッチ」を4コマ漫画として描かせていただくことになりました！
1974年にモンチッチが誕生してから52年。
各国で愛され続けているモンチッチと関わらせていただけること、大変光栄であります。
4コマ漫画のタイトルは、モンチッチの魅力をもっと知ってもらいたいという想いを込めて
「もっと！モンチッチ」とさせていただきました。
モンチッチが持つかわいさや親しみやすさ、優しくほっこりとした安心感を伝えられたら良いなと思っております。
身近な人に、
よりやさしくなれるような、
よりやさしくしたくなるような作品にしたいと思っています。
「もっと！モンチッチ」
どうぞよろしくお願いいたします。
きくちゆうき
『もっと！モンチッチ』2026年1月26日配信（第1回）
『もっと！モンチッチ』2026年1月26日配信（第2回）
『もっと！モンチッチ』2026年1月26日配信（第3回）
『もっと！モンチッチ』2026年1月26日配信（第4回）
株式会社ヒキダシでは、ものづくりに携わるみなさまとともに、日本の職人/クリエイターの技術や伝統・文化を広く紹介できるような取り組みを今後も進めて参ります。
【作品概要】
作品名：『もっと！モンチッチ』
初回配信日：2026年1月26日（月） ＊以降、不定期での配信となります
配信ページ：
・きくちゆうき X： @yuukikikuchi https://x.com/yuukikikuchi
・きくちゆうき Instagram： @yuukikikuchi https://www.instagram.com/yuukikikuchi
・モンチッチ【公式】X： @monchhichi126 https://x.com/monchhichi126
・モンチッチ Instagram： @monchhichi_official https://www.instagram.com/monchhichi_official
【作者プロフィール】
きくちゆうき
イラストレーター／漫画家
2016年に『SUPERどうぶつーズ』連載開始を機に漫画家デビュー。
2020年に自身のTwitter（現X）上で4コマ漫画『100日後に死ぬワニ』を連載。「#Twitterトレンド大賞 2020」で最多リツイート部門賞&最多いいね部門賞のW受賞。同作品の書籍版は35万部を突破。
2024年12月に同作の続編『100日後に死ぬ×（バッテン）ネズミ』の出版。
その他『何かを掴んでないとどこかに飛んで行っちゃうアザラシ』などキャラクター作品を展開中。
Eテレ『オハ!よ～いどん』ビジュアル担当など多岐に渡りイラスト活動中。
X： @yuukikikuchi https://x.com/yuukikikuchi
Instagram： @yuukikikuchi https://www.instagram.com/yuukikikuchi
【モンチッチについて】
「モンチッチ」は1974年にセキグチより発売された、おしゃぶりポーズとそばかすが可愛らしいぬいぐるみです。体はぬいぐるみ、顔と手足はソフビ製という斬新さと可愛らしい姿に、発売と共に爆発的ブームを起こしました。その翌年から海外へ輸出を行い世界中でモンチッチは人気者となりました。
その後、1985年よりパリ以外では一時販売を休止しましたが、多くのファンの要望により、1996年より再販を開始。時代にあわせて変化をしながら、世界中のファンに愛され続け1974年の発売から現在までに30か国以上・累計7,000万体以上を販売しています。
Webサイト： https://www.monchhichi.co.jp/
公式X（旧Twitter）： @monchhichi126 ( https://x.com/monchhichi126 )
Instagram： @monchhichi_official ( https://www.instagram.com/monchhichi_official/ )