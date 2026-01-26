【PHRサービス事業協会】PHRデータ連携を加速する「Patient Generated Health Data 実装ガイド（PGHD IG）」を策定

PHRサービス事業協会

PHRサービス事業協会（会長：高木 俊明）は、PHR（Personal Health Record）サービス事業者と医療機関（電子カルテ等）の間で円滑なデータ連携を実現するための実装ガイドとして、「Patient Generated Health Data 実装ガイド（以下、PGHD IG）」を公開いたしました。

PGHD IGの普及により、事業者のシステム開発負荷および医療現場の運用負荷を軽減し、国民一人ひとりが自らの健康データを能動的に活用できる社会の実現を推進します。

■背景と目的：PHR活用の「壁」を打破する

現在、個人のスマートフォンやデバイスで記録されるバイタルデータ、食事、運動記録などのPHRは、健康管理の重要なリソースとなっています。しかし、これらを医療機関の電子カルテ等と連携させる際、接続仕様が個別に異なることが、普及の大きな障壁のひとつとなっていました。

PGHD IGは、事業者と医療機関が効率的かつ最小限の負担でデータ連携を行うための実装ガイドです。これにより、PHR産業全体の活性化を図り、社会課題である「医療費抑制」と「健康寿命の延伸」、そして「新産業の創出」の同時達成を目指します。

■PGHD IGがもたらす価値

- 患者の日常的な生活習慣を医師が正確に把握することで、より一人ひとりに最適化された個別化医療の提供が可能になります。- PGHD IGを活用することで、システム連携ごとの個別開発コストを削減。効率的なデータ連携ネットワークを構築できます。- これまでの予防医療（病気にならないための守り）に加え、PHRを基に積極的に健康を創り出す「攻めの予防医療」を実現し、国民のウェルビーイング向上に寄与します。

■ 今後の展開

当協会では、PGHD IGの公開を端緒として、以下の活動に注力してまいります。

- ニーズの高い項目から優先順位を付け、具体的な実装ケーススタディを提示することで普及を加速させます。- 関連団体との協議を重ね、PGHD IGの継続的なブラッシュアップと社会実装を推進します。

■実装ガイドの詳細について

実装ガイドと、対象項目一覧は、PHRサービス事業協会の公式ホームページに掲載しております。

PSBA公式サイト：https://phr-s.org/contents/pghd-ig/(https://phr-s.org/contents/pghd-ig/)

■PHRサービス事業協会 標準化委員長 古屋博隆 コメント

PGHD IGの策定は、PHRが個人の記録に留まらず、社会全体のインフラとして機能するための重要な一手です。PHRサービス事業協会は、PGHD IGの普及・活用を通じて、事業者による新たな価値の創出や、効率的で質の高い医療環境の構築に向けて、一助となれるよう努めてまいります。

■組織概要

PHRサービス事業協会（PSBA）

各業界の最大手企業からスタートアップ企業も含め130を超える企業が集結したPHRに特化した団体では国内最大規模の民間事業者団体です。多様なステークホルダー間の協調を促進し、PHRサービス産業の発展を通じて、国民の健康寿命の延伸や豊かで幸福な生活（Well-being）に貢献することを目的としています。

PHRの適正な普及推進のため情報交換・情報発信を行い、人々と社会の健康・安全のより一層の向上に寄与することを目指して、わが国におけるPHRの普及推進に向けた活動を進めています。

ホームページ：https://phr-s.org/

■お問い合わせ先

PHRサービス事業協会 事務局 Email：administrator@phr-s.org