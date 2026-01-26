世界が熱狂！第60回スーパーボウルを今年もCS放送日テレジータスで国内独占生放送！ さらに第60回スーパーボウルwithオードリーのNFL倶楽部では人気グループM!LK吉田仁人がスタジオゲストに登場！

株式会社ＣＳ日本

アメリカ最大のスポーツ＆エンターテインメントイベント「スーパーボウル」を今年もCS放送日テレジータスで独占生放送。大迫力のタックル、スリル満点のパス、研ぎ澄まされた知力、時間との闘い。世界中が熱狂するアメリカンフットボールの頂上決戦「スーパーボウル」。今年の舞台となるのはカリフォルニア州サンタクララのリーバイス・スタジアム。

100台を超えるカメラや新たなグラフィック、分かりやすいビデオペン解説など世界最新・最大規模のテレビ技術を駆使した最新映像でお届けします。

注目のハーフタイムショーはラッパーのバッド・バニー！どんなパフォーマンスで世界を魅了するのかも注目です。

さらに今回のスーパーボウル中継を、見どころたっぷりのシーン中心にお届けする2月11日放送の「第60回スーパーボウル with オードリーのNFL倶楽部」。番組をさらに盛り上げるゲストとして、昨年の紅白歌合戦で初出場を果たし、いま最も勢いに乗る人気グループ M!LK から、吉田仁人さんが登場します！

吉田仁人(M!LK)_(C)NTV

実は吉田さん、オードリーがきっかけでNFLの魅力にハマったという、まさに“番組愛”あふれる存在。そんな吉田さんが、憧れのオードリーとスーパーボウルという最高の舞台で、どんなトークやリアクションを見せてくれるのか――。ファン必見、そしてNFL初心者も楽しめる注目の放送となること間違いなしです！

これらの番組は、「スカパー！番組配信」サービスによるリアルタイム動画配信*でもお楽しみいただけます！外出中などでテレビ視聴が難しい方も、スカパー！で日テレジータスにご加入いただければ、スマホ・タブレット・パソコンでNFLをご視聴いただけます！

*…スカパー！で放送契約しているチャンネル・番組を追加料金無しでスマホ・タブレット・PCでご視聴頂けるサービス「スカパー！番組配信」に対応

◆スカパー！番組配信 ご利用ガイド

https://www.skyperfectv.co.jp/service/ott-guide/

＜放送＆配信日程＞

NFL on 日テレジータス2025-26 第60回スーパーボウル

2月9日(月) 8：00～ 生中継/配信

2月12日(木) 17：30～ 特別編 （VTR/配信）

2月19日(木) 18：30～ 編集版 ※ハーフタイムショーカット版 （VTR/配信）

【解説】村田斉潔、有馬隼人 【実況】山崎誠

第60回スーパーボウル with オードリーのNFL倶楽部

2月11日(水・祝) 18：30～20:30 （VTR/配信）

2月13日(金) 23:00～25:00 （再/配信）

【現地ゲスト】オードリー（若林正恭、春日俊彰） 【汐留スタジオゲスト】吉田仁人（M!LK）

【解説】森清之 【実況】伊藤大海

