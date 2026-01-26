世界が熱狂！第60回スーパーボウルを今年もCS放送日テレジータスで国内独占生放送！ さらに第60回スーパーボウルwithオードリーのNFL倶楽部では人気グループM!LK吉田仁人がスタジオゲストに登場！

アメリカ最大のスポーツ＆エンターテインメントイベント「スーパーボウル」を今年もCS放送日テレジータスで独占生放送。大迫力のタックル、スリル満点のパス、研ぎ澄まされた知力、時間との闘い。世界中が熱狂するアメリカンフットボールの頂上決戦「スーパーボウル」。今年の舞台となるのはカリフォルニア州サンタクララのリーバイス・スタジアム。


100台を超えるカメラや新たなグラフィック、分かりやすいビデオペン解説など世界最新・最大規模のテレビ技術を駆使した最新映像でお届けします。


注目のハーフタイムショーはラッパーのバッド・バニー！どんなパフォーマンスで世界を魅了するのかも注目です。



さらに今回のスーパーボウル中継を、見どころたっぷりのシーン中心にお届けする2月11日放送の「第60回スーパーボウル with オードリーのNFL倶楽部」。番組をさらに盛り上げるゲストとして、昨年の紅白歌合戦で初出場を果たし、いま最も勢いに乗る人気グループ M!LK から、吉田仁人さんが登場します！



実は吉田さん、オードリーがきっかけでNFLの魅力にハマったという、まさに“番組愛”あふれる存在。そんな吉田さんが、憧れのオードリーとスーパーボウルという最高の舞台で、どんなトークやリアクションを見せてくれるのか――。ファン必見、そしてNFL初心者も楽しめる注目の放送となること間違いなしです！





これらの番組は、「スカパー！番組配信」サービスによるリアルタイム動画配信*でもお楽しみいただけます！外出中などでテレビ視聴が難しい方も、スカパー！で日テレジータスにご加入いただければ、スマホ・タブレット・パソコンでNFLをご視聴いただけます！


*…スカパー！で放送契約しているチャンネル・番組を追加料金無しでスマホ・タブレット・PCでご視聴頂けるサービス「スカパー！番組配信」に対応


◆スカパー！番組配信　ご利用ガイド


https://www.skyperfectv.co.jp/service/ott-guide/



＜放送＆配信日程＞


NFL on 日テレジータス2025-26　第60回スーパーボウル


2月9日(月) 8：00～　生中継/配信


2月12日(木) 17：30～　特別編　（VTR/配信）


2月19日(木) 18：30～　編集版 ※ハーフタイムショーカット版　（VTR/配信）


【解説】村田斉潔、有馬隼人　　【実況】山崎誠



第60回スーパーボウル with オードリーのNFL倶楽部


2月11日(水・祝)　18：30～20:30　（VTR/配信）


2月13日(金)　23:00～25:00　（再/配信）


【現地ゲスト】オードリー（若林正恭、春日俊彰）　【汐留スタジオゲスト】吉田仁人（M!LK）


【解説】森清之　【実況】伊藤大海



詳しい放送日時は公式HPへ！


◆「NFL on 日テレジータス 2025」番組ページ


https://www.gtasu.com/nfl/nflong/


（日テレジータス公式WEBサイト）



◆視聴方法


日テレジータス：スカパー！（ＣＳ２５７）、スカパー！プレミアムサービス（Ｃｈ.６０８）


そのほかＪ：ＣＯＭ、全国のケーブルテレビ、ひかりＴＶ、ａｕひかりなどでご覧いただけます



◆視聴方法とお問い合わせ先


日テレジータス視聴方法（日テレジータス公式WEBサイト）


https://www.gtasu.com/subscription/　



日テレジータスカスタマーセンター


TEL 0120-222-257 （年中無休 10:00～20:00）



◆日テレジータス公式ＳＮＳ


X：@Gtasu



