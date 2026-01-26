【イベントレポート】不動産業界の主役は「物件」から「人」へ。Agent Connectが初開催『Agent Connect Award 2025』

Agent Connect株式会社

不動産業界の未来を切り開くAgent Connect株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：冨谷皐介）が運営する、

不動産エージェントとユーザーをつなぐプラットフォーム「Agent Connect（エージェントコネクト）」は、2026年1月24日（土）、売上や取引件数に依存しない新たな評価軸でエージェントの価値を問い直すイベント「Agent Connect Award 2025」を開催いたしました。

不動産業界ではいま、「どの物件か」ではなく「誰に任せるか」が問われる時代に入りつつあります。本イベントでは、ユーザーに真摯に向き合い、不動産取引の質を高めてきたエージェントを称えるとともに、公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会 役員・及川達也氏が基調講演に登壇。業界の第一線を担う関係者が一堂に会し、エージェント個人の専門性と信頼を軸とした「これからの不動産取引のあり方」について語りました。

イベント開催概要

受賞者とAgent Connect株式会社代表冨谷・CPO田村

・名称： Agent Connect Award 2025

・主催： Agent Connect株式会社

・日時： 2026年1月24日（土）16:00～17：00

・形式： オフライン会場およびZOOMウェビナーのハイブリッド開催

・主催： Agent Connect株式会社

・実施内容：

16:00 開会挨拶 AgentConnect株式会社 代表取締役 冨谷皐介

「『人』で選ばれる時代の夜明け ～Agent Connect Award 2025～」

16:10 表彰式

・ベストエディター賞

・ベストアンサー賞

・ベストエージェント賞

16:30 基調講演 「不動産業界の今と未来のありかた」

及川達也 様 公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会第二ブロック役員

17:00 閉会挨拶 AgentConnect株式会社 田村政則CPO

17:10：取材・撮影タイム（フォトセッション・個別取材）

17:25：第二部 懇親会（立食パーティー形式）

18:30：終了

特設サイト :https://www.agent-connect.co.jp/u-award2025

「Agent Connect Award 2025」開催の背景

日本の不動産流通市場は現在、大きな転換点を迎えています。物件情報のデジタル化により、価格や条件の比較は容易になりました。しかし、取引の成否を左右する「担当者の専門性」や「情報の誠実な開示」といった定性的な価値は、依然として可視化されにくいままです。

こうした「情報の非対称性」が残る構造下では、顧客のリスク回避に尽力する誠実なエージェントほど、成約効率や売上といった既存のKPI（重要業績評価指標）では正当に評価されにくいという矛盾が存在してきました。この評価基準の不在は、志あるプレイヤーの離職や、ひいては不動産取引に対する消費者の不信感を生む一因となっています。

Agent Connect Award 2025は、この課題に対する一つの答えとして企画されました。

本アワードでは、以下の3つの観点から、不動産エージェントの新たな価値基準を社会に提示します。

１．「人」で選べる安心感の提供

物件情報（モノ）だけではなく、エージェント（人）の専門性・姿勢・実績を可視化することで、ユーザーが安心して

「人生に関わる意思決定」を 託せる指標を創出します。



２．プロフェッショナリズムの称揚

ベストエディター賞、ベストアンサー賞、ベストエージェント賞といった多角的な評価軸を通じ、売上や件数では測れない「取引の質」や「信頼の積み重ね」など多様な形で業界に貢献するプレイヤーに光を当てます。

3.エージェントという職業価値のアップデート

及川達也氏による基調講演を通じて、これからの時代に求められるエージェント像を提示。不動産エージェントが専門性の高い専門職として社会から評価される未来を描きます。

本アワードは、不動産業界のスタンダードを「物件ありき」から「信頼ありき」へと転換していくための宣誓の場でもあります。

業界の評価軸を再定義する授賞式

第一部では、「売上」や「取引件数」では測れない不動産エージェントの価値に光を当てる授賞式が行われました。

3つの部門でトップランナーを表彰。厳正な審査を経て、以下の各部門で優れた功績を残されたエージェントの方々が表彰されました。

●ベストエディター賞（不動産豆知識や具体的な取引事例など、Agent Connect内ブログでの情報発信を通じてユーザーに貢献）

●ベストアンサー賞（掲示板にてユーザーの悩みに対し、最も真摯かつ的確に回答）

●ベストエージェント賞（年間を通じてユーザーから評価が高く、Agent Connectが掲げる「人」で選ぶを体現し最高の価値をユーザーに届け続けたトップエージェント）

本アワードの選出基準は、単なる売上の多寡（数字）だけではありません。ユーザーからの真摯なレビュー、課題解決に向けた専門性の深さ、そして何より「ユーザーの利益を最優先したか」「ユーザーの人生に伴走できたか」という定性的な貢献度が厳格に審査されました。

各部門の受賞者が発表されるたび会場からは熱い拍手が送られ、登壇した受賞者がその功績を称えられました。

本アワードは、従来の不動産業界において評価が数値化されにくかった「エージェント個人の研鑽」や「顧客への誠実な姿勢」に焦点を当てたものです。『エージェント個人の努力と志』を公に可視化した本取り組みは参加者からも高い関心を持って受け止められ、会場は終始、真摯な熱気に包まれました。

【ベストエディター賞】

第三位 森下政人 氏（株式会社リーフクリエーション）

・受賞コメント： まさか自分がこの賞をいただけるとは、大変光栄です。私が目指してきた『信頼を軸とした不動産取引』が認められた証だと感じ、大変嬉しく思います。不動産業界の新しい扉を開く一員として、これからも情報の透明性を高め、ユーザーにとって最高の取引環境をご提供してまいります。

第二位 西真一 氏（株式会社ネクステップ）

・受賞コメント： Agent Connectのことは、広告で知りました。HPなどを読み進めていくうちに「物件や看板などに左右されずに、人で担当を決める」といった理念に共感し登録したところからスタートし、『不動産屋の言うことは難しい、あるいは不透明だ』というイメージを払拭したい、その一心で発信を続けてきました。今回の受賞を機に、より一層プロとしての専門性を磨き、お客様により信頼・安心して頂けるような発信・仕事を続けていきたいと思います。

第一位 中村悠樹氏（株式会社ミライスマイ）

・受賞コメント： この度はベストエディター賞という栄えある賞をいただき、身の引き締まる思いです。不動産取引は一生に一度の大きな決断であり、人生を左右するものです。Agent Connectの「物件ではなく人で選ぶ」という理念はまさに弊社でも志していることです。物件の条件以上に『誰に相談するか』を大切に、その思いが伝える姿勢をこれからも意識していきたいです。

【ベストアンサー賞/特別賞】

左から西様、中村様、森下様

※2025年度は掲示板の投稿数において、私たちが目指す基準には惜しくも届かず、本賞の該当者は「なし」という結果になりました。しかし、その中でも極めて丁寧かつ真摯に顧客の悩みへ回答し、深い信頼を勝ち得たお二人を讃え今回は特別賞を授与いたしました。

西真一氏（株式会社ネクステップ）

受賞コメント： たまたまAgent Connect掲示板の質問を見たときに直近で対応した事例と似た質問だったので、新鮮な気持ちで回答することができました。自分の経験がお客様の助けになったと思うと嬉しい限りです。これからも丁寧に回答していきたいと思います。

加藤卓氏 （株式会社アール.エス.エム.トレーディング）

受賞コメント： メリットだけではなく、デメリットも正直に伝える姿勢を大切にしています。常にユーザー目線を忘れずに動いてきたことが今回の結果に結びついたと感じています。今回の受賞を糧に、さらに自身の提供価値を磨き、業界全体の信頼向上に貢献していく所存です。

【ベストエージェント賞】

左から西様、加藤様

第三位 平野寿人 氏（株式会社RE-ARCHI PROPERTY）

・受賞コメント：この一年間、多くの方と深い対話を重ねてきた結果がこの賞に繋がったと思います。不動産関連で騙されたり困っていたり人の対応をすることも多々あり、物件ありきではなく誰が担当するか選ぶことの重要性を実感しています。ベストエージェントの名に恥じぬよう、不動産業界のネガティブなイメージを払拭する先陣を切っていきたいです。

第二位 柏井 貴志 氏（株式会社住まっぷ） ※ご本人はZOOM参加のため代理出席の同社猪野様がお受け取り

・受賞コメント：このような賞を頂き素直に嬉しいです。日ごろからお客様ファーストで、売（買）主様がどのような事を求めているかをお客様の立場になって考えています。不動産の購入・売却は、人生において一生に一度あるかないかの、大きな決断です。そして、その結果は担当する営業者次第で、成功にも失敗にもなり得ます。「本当にこの判断で良いのか」と慎重に見極めることが難しいと感じたときは、ぜひお気軽にAgent Connectをご利用いただきたいと思っております。

第一位 紺谷 辰徳 氏（株式会社住まっぷ）

・受賞コメント： このような素晴らしい賞をいただき、大変光栄に思っております。日々支えてくださる皆様のおかげです。不動産業に携わり始めてから、ただただ目の前の事に誠心誠意対応してまいりました。

走り始めた時には分かりませんでしたが、不動産の仕事は、数字や契約だけでなく、「人と人との縁、信頼」が何より大切な事だと今は身に染みて感じております。この受賞をきっかけに、これまでの正解が分からなかった自身の仕事が間違っていなかったという指標となり、本当に感謝しています。これからも1人でも多くの方に、紺谷に任せて良かったと笑顔をいただけるように、より一層精進してまいります。

■ 受賞者一覧

左から猪野様、紺谷様、平野様

ベストエディター賞

第一位 中村 悠樹氏（株式会社ミライスマイ）

第二位 西 真一 氏（株式会社ネクステップ）

第三位 森下 政人 氏（株式会社リーフクリエーション）

ベストアンサー賞（特別賞）

西 真一氏（株式会社ネクステップ）

加藤 卓氏 （株式会社アール.エス.エム.トレーディング）

ベストエージェント賞

第一位 紺谷 辰徳 氏（株式会社住まっぷ）

第二位 柏井 貴志 氏（株式会社住まっぷ）

第三位 平野 寿人 氏（株式会社RE-ARCHI PROPERTY）

基調講演：不動産業界の「今」と「未来」

表彰式に続き、第一部の後半では公益社団法人 東京都宅地建物取引業協会 第二ブロック役員

（次期 本部役員）・全国スーパーウォール会 副会長・一般社団法人 日本プロスピーカー協会認定 住宅産業部会 部会長の及川 達也氏が登壇。「不動産業界の今と未来のありかた」をテーマに、業界の構造変化と、これからのエージェントに求められる役割について語りました。

及川達也氏

及川氏は講演の中で、「AIやテクノロジーで物件情報の検索は容易になったが、人生を左右する大きな決断において、最後に背中を押すのは『この人なら信じられる』というエージェントの人間力である」と強調、また目先の利益に惑わされず、正しい知識と理念を持って「価値」を創造し続けることが、巡り巡って業界の発展と確かな成果に繋がると説きました。

さらに、業界全体の課題である「不透明さの解消」についても言及。本アワードのような取り組みを通じて個々のエージェントが可視化されることが、業界全体の信頼性を底上げし、結果として消費者保護に繋がるという、公共性の高いビジョンを語られました。

1. 不動産業界における「価値」の再定義

* 利益は価値の対価： お金そのものを目的とするのではなく、提供した価値（利益）の結果として付いてくるもの。

* 知識不足への警鐘： 建物自体の価値や構造、性能を正しく見抜けない不動産事業者が多い。プロとして、設備の表面的な説明だけでなく、建物の「本質」を伝えるための勉強が不可欠である。

2. 理念経営と組織の再生

* 経営理念「本物の追求」の言語化： 災害に強く、家族が安心して住み続けられる家作りを宣言。目的を共有することで、社員が「感謝される誇り」を持ち、結果として売上が倍増した。

* 「家づくりは人づくり」： 社員教育に力を入れ、関わる全てのパートナーと成功を分かち合う姿勢が、無形の資産（顧客からの信頼）を生む。

「思考は未来をつくり、仕組みは成果を出す」

その言葉の一つひとつは、長年業界の第一線でリーダーシップを発揮してきた及川氏ならではの重みを伴い、参加したエージェントたちにとっては、自らの職業の誇りと、背負うべき社会的責任を再定義する極めて貴重な時間となりました。

AgentConnect株式会社 代表取締役 冨谷皐介コメント・誠実なエージェントが正当に評価される業界へ

AgentConnect株式会社 代表取締役 冨谷皐介

「本アワードを通じて、不動産業界の明日を創るエージェントの皆様のひたむきな努力を社会に届けることができ、大変嬉しく思います。不動産業界における“情報の非対称性”により、消費者が不利益を被る現状を打破するため、弊社は創業以来、「物件ではなく、人で選ぶ」仕組みの構築に注力してまいりました。

本アワードは、単なる売上規模や契約件数を競うものではありません。顧客の将来を最優先に考えた丁寧な情報発信や、目先の利益に捉われない誠実な姿勢など、数字には表れにくい「信頼の積み重ね」を評価し、可視化する取り組みです。

不動産取引における『安心と満足』の源泉は、常に人のプロフェッショナリズムにあります。

誠実な人が損をせず、正直であることが競争力になる業界であってこそ、被害者は生まれにくくなり、投資家は安心して長期的な資金を託し、金融機関は健全な信用供与を行い、行政も制度の補完として市場を支えることができます。

消費者が安心して任せられる「主治医」のようなエージェントが正当に選ばれる環境を、私たちは皆様と共に創り上げていきたいと考えています。

弊社は今後も、知識と良心が正当に評価される健全な不動産市場の実現に向け、志高いエージェントの皆様と共に業界の進化を牽引してまいります。」

Agent Connect株式会社について

Agent Connect株式会社（エージェントコネクト）は、不動産取引における不透明性を解消し、誰もが安心して納得のいく取引ができる市場を実現するための不動産特化型プラットフォームを運営しています。

代表取締役の冨谷皐介は、スルガ銀行「かぼちゃの馬車」事件の被害を経験し、不動産業界における情報の非対称性や不正取引の実態を目の当たりにしました。この経験をもとに、「正しい情報さえあれば防げた被害をなくしたい」という強い想いを抱き、エージェントとユーザーを公正かつ安全に結びつける新しい仕組みを開発。これにより、従来の物件情報や査定価格に頼ることなく、「どんな人がサポートしてくれるのか」に焦点を当て、不動産取引における最大の不安要素である「誰に相談すればいいかわからない」という課題を解決しています。

ユーザーは全国の不動産専門エージェントが発信する情報を通じて、人柄や実績、得意分野・資格・ユーザー評価を確認しながら、自分に合ったエージェントを見つけることができます。さらに、チャット機能を活用して気軽に相談できるため、小さな疑問や不安にも対応でき、透明性の高いアドバイスを受けながら、安心して最適な不動産取引を進められます。

不動産は人生で最も大きな買い物の一つ。「知る」「選ぶ」「つながる」を一つのサービスで実現し、これまでの不動産取引の常識を変えていきます。

【会社概要】

・会社名：Agent Connect株式会社

・代表取締役：冨谷皐介

・設立日：2023年12月5日

・本社所在地：〒162-0066 東京都新宿区市谷台町4-2 大鷹ビル3階

・会社ウェブサイト：https://www.agent-connect.co.jp/

・サービスサイト：不動産Agent Connect https://agent-connect.online/