³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥§¥¢¥À¥¤¥ó¡¢¡Ö¥Çー¥¿¤Ç¤ß¤ëÀ¤³¦¤ÎÆüËÜ¿©¥Öー¥à¡×»ñÎÁ¤òÌµÎÁ¸ø³«
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥§¥¢¥À¥¤¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÈÓÅÄÍÛ¼í¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢³¤³°Å¸³«¤ä¿ÍºàºÎÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë°û¿©»ö¶È¼Ô¸þ¤±¤Ë¡¢³¤³°¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¿©¥Öー¥à¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë³Æ¼ï¥Çー¥¿¤ò¤Þ¤È¤á¤¿»ñÎÁ¤ò¿·¤¿¤ËºîÀ®¤·¡¢ÌµÎÁ¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ÈÂç¤¹¤ëÆüËÜ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó
ÆüËÜÀ¤³¦Åª¤ÊÏÂ¿©¥Öー¥à¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢³¤³°¤Ç¤ÏÆüËÜ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î½ÐÅ¹¤¬¿Ê¤ß¡¢ÆüËÜ¿ÍÎÁÍý¿Í¤Ø¤Î´Ø¿´¤ä¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë³¤³°ºÎÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖCHEFLINK GLOBAL¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¤â¡¢³¤³°¤Î¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦Æü·Ï´ë¶È¤Ê¤É¤«¤é¡¢ÆüËÜ¿ÍÎÁÍý¿Í¤ÎºÎÍÑ¤ä³èÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¡¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤³°¿Ê½Ð¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë°û¿©´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ä¥È¥ì¥ó¥É¤òµÒ´ÑÅª¤Ê¥Çー¥¿¤ÇÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤Ê·Ð±ÄÈ½ÃÇºàÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢¸øÅªµ¡´Ø¤¬¸øÉ½¤¹¤ëÅý·×¥Çー¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢³¤³°¿Ê½Ð¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤»Ô¾ì¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¸ø³«»ñÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú»ñÎÁÆâÍÆ¡Ê°ìÉô¡Ë¡Û
- À¤³¦¤Ë¹¤¬¤ëÆüËÜ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó
- Ë¬ÆüµÒ¤Ø¤Î°û¿©¤Ø¤ÎÉ¾²Á
- ÆüËÜ¿©Ê¸²½¤ÎÀ¤³¦ÅªÉ¾²Á
- ÆüËÜ¿©¤ÎÍ¢½Ð³ÈÂç
ダウンロードはこちら
https://chef-link.com/business/document/20260101/(https://chef-link.com/business/document/20260101/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260126_release)
¢£ ¡ÖCHEFLINK GLOBAL¡×¤ÎÆÃÄ§¤Èº£¸å¤ÎÅ¸³«
¡ÖCHEFLINK GLOBAL¡×¤Ï¡¢¹ñÆâ°û¿©»ö¶È¼Ô¤¬³¤³°µòÅÀ¤ò¿·µ¬½ÐÅ¹¡¦³ÈÂç¤¹¤ëºÝ¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ëÄ´Íý¿Íºà¤ÎºÎÍÑ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ëÌó3Ëü¿Í¤ÎÎÁÍý¿Í¤È¡¢³¤³°¤Ë»ö¶ÈÅ¸³«¤¹¤ë°û¿©»ö¶È¼Ô¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤°¥¥ã¥ê¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¡¢»ö¶È¼Ô¤ÎºÎÍÑ³èÆ°¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÎÁÍý¿Í¤Ë¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥¥ã¥ê¥¢µ¡²ñ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡ÖCHEFLINK GLOBAL¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÎÁÍý¿Í¤¬³¤³°¤Ç³èÌö¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¹¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢°û¿©¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¿Íºà²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
CHEFLINK GLOBALについて
https://cheflink-global.com/(https://cheflink-global.com/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_campaign=260126_release)
株式会社シェアダインとは
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥§¥¢¥À¥¤¥ó¤Ï¡¢2017Ç¯5·î¤ËÁÏ¶È¤·¡¢3Ëü¿Í¤Î¥·¥§¥Õ¤¬ÅÐÏ¿¤¹¤ëÎÁÍý¿Í¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥¥ã¥ê¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿©¤ÎÀ¤³¦¤«¤é¥½ー¥·¥ã¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤ò¶îÆ°¤¹¤ë¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë·Ç¤²¡¢¿©»º¶È¤òÄÌ¤¸¤¿¼Ò²ñÊÑ³×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯6·î¤Ë¤Ï¡¢³¤³°¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³¤³°ºÎÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖCHEFLINK Global¡Ê¥·¥§¥Õ¥ê¥ó¥¯¥°¥íー¥Ð¥ë¡Ë¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»ö¶È³ÈÂç¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿©»º¶È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢ÎÁÍý¿Í°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬½ÀÆð¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤±¤ë´Ä¶¤òÁÏ½Ð¤·¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥¥ã¥ê¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Î¿©»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
