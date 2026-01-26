TalentX、「新卒採用カンファレンス2026冬」にて基調講演を実施

株式会社TalentX

株式会社TalentX（本社：東京都新宿区、代表取締役社長CEO：鈴木 貴史、証券コード：330A、以下「当社」）は、2026年１月28日（水）、29日（木）に開催される「新卒採用カンファレンス2026冬」（主催：株式会社ワンキャリア、dodaキャンパス）にて基調講演を行うことをお知らせいたします。本講演では、当社取締役 細田 亮佑、新卒リファラルプロジェクト責任者 中間 祐光が「内定者エンゲージメントを向上し辞退を防ぐ、実践的リファラル採用プロジェクト」をテーマに登壇いたします。

「新卒採用カンファレンス」は、学生の価値観や意思決定プロセスの多様化が進む中で、「学生のリアル」を把握し、これからの理想的な採用のあり方を共に考える大型イベントです。 新卒採用市場においては、内定辞退の防止や入社後の定着が重要な課題となっており、企業には学生とのエンゲージメントを深めるための具体的なアクションが求められています。



本講演では、累計1,000社以上の採用マーケティングを支援してきた当社の知見を活かし、内定者との関係構築を強化する「リファラル採用」の活用法について解説します。なぜ今リファラル採用が重要なのか、停滞する理由とは何かを紐解きながら、実際に成果を上げた「実践的リファラル採用プロジェクト」の事例や、データとオートメーション（自動化）を活用した次世代の採用手法について、リファラル採用サービスMyReferの取組を交えながらご紹介いたします。

■講演概要

イベント名：新卒採用カンファレンス2026冬 powered by ワンキャリア＆dodaキャンパス

日 時：2026年1月29日(木) 13:00 - 13:50（DAY2）

タ イ ト ル：内定者エンゲージメントを向上し辞退を防ぐ、実践的リファラル採用プロジェクト

講 演 者：取締役 細田 亮佑、新卒リファラルプロジェクト責任者 中間 祐光

U R L ：https://campus.doda.jp/enterprise/business/seminar/conference/ocbic4

※本イベントはオンライン配信（Zoom）にて行われます。参加には上記URLより事前のお申し込みが必要です。

■株式会社TalentXについて

株式会社TalentXは、日本初のリファラル採用プラットフォーム「MyRefer」から事業を開始し、AIで採用マーケティングを支援する「MyTalent」、採用ブランディングを支援する「MyBrand」など、採用DXプラットフォーム「Myシリーズ」を展開しています。また、テクノロジーのみに留まらず、採用戦略の設計と伴走支援をする戦略RPOサービス、プロフリーランス人事サービス「すごい人事」など、戦略人事の実行支援サービスを提供しています。テクノロジーと戦略、実行支援を掛け合わせることで、企業の採用マーケティングによる変革をリードし、人と組織のポテンシャルを最大限に引き出す社会の実現を目指しています。



【会社概要】

社 名：株式会社TalentX（証券コード：330A）

所 在 地：〒162-0825 東京都新宿区神楽坂4-8 神楽坂プラザビルG階

代 表：代表取締役社長CEO 鈴木 貴史

設 立：2018年5月28日

会社HP： https://talentx.co.jp

「Myシリーズ」サービスHP： https://mytalent.jp/