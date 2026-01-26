人の心を土台にした経営とは何か

■概要

株式会社ルミッション

株式会社ルミッション（東京都港区）は、

「人の心を土台にした経営」 をテーマとした特集記事をオウンドメディアで公開しました。

本記事は、5方良し経営（会社良し・従業員良し・顧客良し・世間良し・次世代良し）の視点から、

“人の心を理解しない限り、経営は強くならない”

という企業成長の本質をまとめた内容となっています。

公式サイト：https://lumission.world/jp/

メディア一覧：https://lumission.world/jp/media/

5方良し経営セミナー内容：https://lumission.world/jp/media/kyoka/pr1/

社長の分身とは：https://lumission.world/jp/media/kyoka/pr2/

■背景｜経営課題の8割は「人の心」を理解していないことが原因

組織崩壊、離職、採用難、売上停滞、社員同士の対立

これらは“仕組みの問題”ではなく、

経営が「人の心」を前提に設計されていない ことで起きます。

ルミッションが経営者からの相談を分析したところ、

次の共通点が見つかりました。

●社員が辞める理由の多くは「心理的な不安」

→ 評価・役割・将来が見えない

→ コミュニケーションのギャップ

●採用がうまくいかない原因は「企業の心が伝わっていない」

→ 理念が曖昧

→ 会社の温度が伝わらない

●売上が伸びない理由は「顧客の心がつかめていない」

→ ニーズの深層理解不足

→ 信頼設計の欠如

つまり、

経営は“心を中心にデザインし直す”だけで、劇的に改善する。

■特集テーマ｜心を土台にした経営の“5つの本質”

１. 心が動かない組織は、仕組みを導入しても機能しない

評価制度を整えても、理念を作っても、

社員の心が動いていなければ行動は変わらない。

２. 人は「大事にされている実感」で強くなる

心理学的に、

“自己重要感”が高い組織は離職が激減し、生産性が20～40％向上する。

３. 経営者の心が整うと、組織の空気が変わる

社長が迷う → 組織が不安定

社長の軸が整う → 組織が揃う

そのために必要なのが“社長の分身”。

４. 心を中心に設計された理念は、人を動かすエネルギーになる

理念は文章ではなく、

“組織の心の方向”を示すためにある。

５. 5方良し経営は“心を循環させる経営”である

会社良し

従業員良し

顧客良し

世間良し

次世代良し

この五者の心が満たされている企業は、

長期的に成長し、衰退しにくい。

■この記事が社会的に注目されやすい理由

・人的資本経営で“心”がビジネステーマ化

・心理的安全性の重要性が世界的に高まっている

・採用難が“価値観の競争”に変化している

・離職率改善は国の課題

・Z世代が“心の充足”を最も重視する時代へ

“心”を中心に据えた経営論は、

今後メディアが取り上げるトレンドテーマになります。

■今後の展望

・心を土台にした組織開発プログラムの公開

・5方良し経営セミナーの普及支援

・経営者の心を整える「社長の分身」の普及

・オウンドメディアで「心 × 経営」シリーズを展開

https://lumission.world/jp/media/

■会社概要

会社名：株式会社ルミッション

所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F

公式サイト：https://lumission.world/jp/

問い合わせ：https://lumission.world/jp/contact