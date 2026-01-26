人の心を土台にした経営とは何か
■概要
株式会社ルミッション（東京都港区）は、
「人の心を土台にした経営」 をテーマとした特集記事をオウンドメディアで公開しました。
本記事は、5方良し経営（会社良し・従業員良し・顧客良し・世間良し・次世代良し）の視点から、
“人の心を理解しない限り、経営は強くならない”
という企業成長の本質をまとめた内容となっています。
公式サイト：https://lumission.world/jp/
メディア一覧：https://lumission.world/jp/media/
5方良し経営セミナー内容：https://lumission.world/jp/media/kyoka/pr1/
社長の分身とは：https://lumission.world/jp/media/kyoka/pr2/
■背景｜経営課題の8割は「人の心」を理解していないことが原因
組織崩壊、離職、採用難、売上停滞、社員同士の対立
これらは“仕組みの問題”ではなく、
経営が「人の心」を前提に設計されていない ことで起きます。
ルミッションが経営者からの相談を分析したところ、
次の共通点が見つかりました。
●社員が辞める理由の多くは「心理的な不安」
→ 評価・役割・将来が見えない
→ コミュニケーションのギャップ
●採用がうまくいかない原因は「企業の心が伝わっていない」
→ 理念が曖昧
→ 会社の温度が伝わらない
●売上が伸びない理由は「顧客の心がつかめていない」
→ ニーズの深層理解不足
→ 信頼設計の欠如
つまり、
経営は“心を中心にデザインし直す”だけで、劇的に改善する。
参考記事：
・理念と文化 → https://lumission.world/jp/media/philosophy/0074/
・採用と価値観 → https://lumission.world/jp/media/human/0064/
・判断ブレと心理 → https://lumission.world/jp/media/nayami/0069/
・経営基盤の整え方 → https://lumission.world/jp/media/kaizen/0071/
・理念の本質 → https://lumission.world/jp/media/philosophy/0076/
■特集テーマ｜心を土台にした経営の“5つの本質”
１. 心が動かない組織は、仕組みを導入しても機能しない
評価制度を整えても、理念を作っても、
社員の心が動いていなければ行動は変わらない。
２. 人は「大事にされている実感」で強くなる
心理学的に、
“自己重要感”が高い組織は離職が激減し、生産性が20～40％向上する。
関連：
https://lumission.world/jp/media/nayami/0069/
３. 経営者の心が整うと、組織の空気が変わる
社長が迷う → 組織が不安定
社長の軸が整う → 組織が揃う
そのために必要なのが“社長の分身”。
≪社長の分身とは？≫
https://lumission.world/jp/media/kyoka/pr2/
４. 心を中心に設計された理念は、人を動かすエネルギーになる
理念は文章ではなく、
“組織の心の方向”を示すためにある。
参考：
https://lumission.world/jp/media/philosophy/0076/
５. 5方良し経営は“心を循環させる経営”である
会社良し
従業員良し
顧客良し
世間良し
次世代良し
この五者の心が満たされている企業は、
長期的に成長し、衰退しにくい。
参考：
https://lumission.world/jp/media/
■この記事が社会的に注目されやすい理由
・人的資本経営で“心”がビジネステーマ化
・心理的安全性の重要性が世界的に高まっている
・採用難が“価値観の競争”に変化している
・離職率改善は国の課題
・Z世代が“心の充足”を最も重視する時代へ
“心”を中心に据えた経営論は、
今後メディアが取り上げるトレンドテーマになります。
■今後の展望
・心を土台にした組織開発プログラムの公開
・5方良し経営セミナーの普及支援
≪5方良し経営とは？≫
https://lumission.world/jp/media/kyoka/pr1/
・経営者の心を整える「社長の分身」の普及
≪社長の分身とは？≫
https://lumission.world/jp/media/kyoka/pr2/
・オウンドメディアで「心 × 経営」シリーズを展開
https://lumission.world/jp/media/
■会社概要
会社名：株式会社ルミッション
所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F
公式サイト：https://lumission.world/jp/
問い合わせ：https://lumission.world/jp/contact