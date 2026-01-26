鴻池運輸株式会社

鴻池運輸株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役会長兼社長執行役員 鴻池 忠彦、以下 鴻池運輸）は、このたび、株式会社農研植物病院（本社：茨城県つくば市、代表取締役 上山 健治、以下 農研植物病院）※に資本出資し、農業現場における病害虫対策の高度化と持続可能な農業の新たなサプライチェーン構築を推進します。

本提携により、鴻池運輸は、物流およびサプライチェーン構築で培った知見を、農研植物病院が持つ病害虫検査技術・研究開発力、さらに農研植物病院の他の出資企業が持つ知見と融合させ、農業分野の国際競争力強化に貢献することを目指します。

※1 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究開発機構（農研機構）発ベンチャー認定企業

今回受賞したのは、江崎グリコが主導し、チルド販売物流における三者一体（メーカー・得意先・物流事業者）の協働効率化を実現した取り組みで、物流業界におけるドライバー不足等の課題や、温室効果ガス削減等の環境問題の解決に大きく寄与した点が評価されました。

- 提携の背景と目的 近年、気候変動や国際的な食料需給の変化により、農業現場では病害虫リスクが増大しています。また、政府が掲げる2030年までに農林水産物・食品の輸出額5兆円に拡大するという目標を達成するためには、輸出検疫の迅速化や高度化が不可欠です。こうした課題に対応するため、鴻池運輸は農研植物病院とともに以下の取り組みを推進します。・病害虫検査技術開発と高度化・病害虫防除に関するスマート農業分野での連携・効率的な物流と連携した輸出検疫・残留農薬分析の迅速化と高度化による農産物の輸出拡大・農業分野の新たなバリューチェーンの構築これらの取り組みにより、農業生産者の病害虫対策の負担軽減と収量安定化に貢献し、日本の農業の競争力強化を図ります。- 今後の展望鴻池運輸は、農研植物病院とのパートナーシップを深め、持続可能な農業を支援し、農業の安定化と生産者の収益向上に寄与する新たな価値創出に取り組んでまいります。併せて技術連携を広げ、社会課題の解決と農産業の発展に資するソリューションの提供を加速していきます。