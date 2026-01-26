国宝・名宝7作品の高精細複製品を展示する企画展を福島市と共催　日本美術の魅力を伝える映像体験コンテンツも提供

キヤノン株式会社

キヤノンおよび福島キヤノンは、2026年4月18日（土）から5月31日（日）まで、「花の写真館」（正式名称：福島市写真美術館）において、文化財の高精細複製品を活用した企画展「高精細複製品×映像体験 国宝・名宝が福島にやってくる！？」を福島市と共同で開催します。今回展示する高精細複製品は、キヤノンと特定非営利活動法人 京都文化協会が共同で行う「綴プロジェクト」の技術を用いて制作した作品です。花の写真館での本企画展の開催は2023年に続き2回目で、今回は展示作品および映像コンテンツをバージョンアップし、より充実した内容でお届けします。

企画展キービジュアル

＜本企画展の見どころ＞

1. 日本を代表する絵師6人が描いた国宝・名宝7作品の高精細複製品を展示

葛飾北斎や尾形光琳など、日本美術に名を刻む6人の絵師に焦点を当て、それぞれの絵師の魅力が存分に表れた名品を、「桃山時代の対決」「琳派の巨匠」「江戸時代の浮世絵師」の３つの切り口で紹介します。オリジナルの文化財では難しいガラスケース無しの展示を実現し、作品を間近で鑑賞したり、写真撮影を楽しむことができます。これらの高精細複製品は、キヤノンの先進デジタルイメージング技術と京都伝統工芸の技の融合によって、オリジナルの文化財を限りなく忠実に再現しています。

2. 多様な映像体験コンテンツを提供

「十二ヶ月花鳥図」に描かれた世界を音と映像で楽しめるプロジェクションマッピングや、来場者が「見返り美人図」になることができるインタラクティブコンテンツ、京都・天球院の方丈障壁画を再現したイマーシブシアターといった日本美術の魅力を凝縮した映像コンテンツの体験を通して、日本美術をより身近に感じていただけます。

「高精細複製品×映像体験 国宝・名宝が福島にやってくる！？」開催概要

・会場：花の写真館（正式名称：福島市写真美術館） 福島市森合町11番36号

・会期：2026年4月18日（土）～5月31日（日）

・開催時間：9：30～16：30 （最終入館は16:00まで）

・入館料：無料

・主催：福島市、福島市写真美術館（公益財団法人 福島市振興公社）

・共催：キヤノン株式会社、福島キヤノン株式会社

＊展示作品や映像体験コンテンツなどの詳細については、キヤノンのプレスリリースおよび特設サイトをご参照ください。

キヤノンプレスリリース https://global.canon/ja/news/2026/20260126.html

特設サイト https://fukushima.canon/ja/news/2026tsuzuri/2026tsuzuri.html