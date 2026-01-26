株式会社ありあけ

株式会社ありあけ（横浜市中区日本大通36、代表取締役社長 藤木隆宏）は、『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年を記念する一大イベント『EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION』が、2026年2月に横浜アリーナにて開催されることを記念し、「『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年コラボ ハーバー」 を、2026年1月30日（金）より発売いたします。

『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年コラボ ハーバー

◆「『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年コラボ ハーバー」 商品紹介

本商品は、『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年を記念し、2026年2月に横浜アリーナにて開催されるイベント『EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION』に合わせて発売する限定商品です。パッケージは、本企画限定の特別仕様。片面にはエヴァンゲリオン初号機を、もう片面には横浜の街並みを背景に、シンジ・レイ・アスカ・カヲル・マリを描きました。さらに、オリジナルステッカー1枚が封入されています。中には、横浜で誕生して昨年70周年を迎えたハーバー『横濱ハーバー ダブルマロン』5個が入っております。

◆『横濱ハーバー ダブルマロン』 商品説明

定番商品の『横濱ハーバー ダブルマロン』は、港・ヨコハマの船をイメージし、伝統の製法で焼き上げた贅沢なマロンケーキ。薄くやわらかなカステラ生地で、刻んだ栗を練り込んだ自家製ハーバー餡を包み込み、しっとりとした食感と口に広がるマロンの味わいが絶妙な一品です。

オリジナルステッカー

◆『EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION』とは

『エヴァンゲリオン』シリーズ 30 周年を記念し、スタジオカラーのクリエイターによる総合演出のフェス型イベント。2026年2月21日から23日の3日間で横浜アリーナにて開催。

会場が「EVA EXTRA 30」「STAGE AREA」の2つに分かれ、エヴァの“これまで”と“これから”を表現する、ここだけにしかない企画や周年記念グッズを中心としたSTORE、ファンズマーケットを予定しています。

（公式サイトはこちら https://30th.evangelion.jp/fes）

◆商品概要

・商 品 名：「『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年コラボ ハーバー」

・商品価格：1,296円（税込）（横濱ハーバー ダブルマロン 5個入）

・発売期間：2026年1月30日（金）～なくなり次第終了

・販 売 店：ありあけ直営店、駅売店、量販店、百貨店、ありあけオンラインショップ等

・お客様相談室：フリーダイヤル0120-421-900（9:00～17:00、土・日・祝を除く）