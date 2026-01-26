『セガUFOキャッチャーオンライン』がリニューアル！総額100万円分相当のゲーム内ポイントが当たるキャンペーンも開催

株式会社セガ フェイブ

株式会社セガ フェイブ(本社：東京都品川区、代表取締役社長執行役員：杉野行雄、以下 セガ フェイブ)がサービス提供している『セガUFOキャッチャーオンライン』が2026年1月26日(月)にリニューアルしました。遊びもサービスもパワーアップ！リニューアルを記念したキャンペーンも開催。いつでもどこでもUFOキャッチャー(R)がプレイできる『セガUFOキャッチャーオンライン』でクレーンゲームライフをお楽しみください。

■獲得景品の当日発送「ソニック便」登場

新景品を登場当日の朝3時までに獲得して発送依頼すると「当日発送」に対応いたします。

※発送先のご住所によって、お届けには時間を要する場合があります。

※景品発送の梱包箱もソニック便仕様で、最速発送を目指します！

■総額100万円分相当のゲーム内ポイント(UP)が当たるキャンペーン開催

期間中毎日抽選！その日にゲームをプレイした人の中から抽選で10名様に5,000UPをプレゼント！

20日間連続で開催します。

開催期間：2026年1月26日(月)00:00～2月14日(土)23:59

※練習台でのプレイ等は抽選対象外です。

※当選者には、各対象日の翌日にサービス内にて5,000UP（無償UP）を付与します。

■「デイリーチャレンジ」がより充実

1日1回無料でプレイできる「デイリーチャレンジ」に新しく「ピンポイント -並-」と「ピンポイント -極-」が登場します。「ピンポイント -並-」は成功するとゲーム内ポイント20UP、「ピンポイント -極-」は成功すると100UPを進呈。難易度の高い「極」への挑戦者をお待ちしております。

■超ログインボーナス

期間内に10,000円以上チャージすると、合計最大1,000UPが貰える「超ログインボーナス」を獲得！

ログインボーナスは条件達成後の初回ログインを1日目とし、1日目200UP、2日目300UP、3日目500UPと3日に分けて付与されます。

※チャージ集計期間：2026年1月17日(土)0:00～1月31日(土)23:59

※おひとり様1回までとなります。

※条件達成当日、再ログインすることで初日のログインボーナスが貰えます。

※期間内の累計ログイン回数です。連続ログインである必要はございません。

※ログインボーナスが貰えるのは1日1回、1月31日までとなります。1月30日(金)以降に条件を達成した場合、全ての超ログインボーナスを受け取ることができません。

■YouTubeでデイリーチャレンジが追加で1回遊べるシリアルコード公開

公式YouTube「セガUFOチャンネル」では、2026年1月26日(月)～1月31日(土)の期間、動画投稿当日限定で使えるシリアルコードをショート動画内で発表します！

ショート動画は毎日20時公開中なので、ぜひチェックしてください！

※シリアルコードは、ブラウザ版サービスよりご入力ください。

詳しくは『セガUFOキャッチャーオンライン』の公式サイトやアプリ内のお知らせをご確認下さい。

