新時代の営業を提案するEmooove、株式会社PolariStoneへの「営業支援サービス」導入事例を公開。アウトバウンド未経験から大手決裁者アポを毎月獲得

株式会社Emooove

新時代の営業手法を提案する株式会社Emooove（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：藤澤諒一）は、AX/DX戦略コンサルティング等を行う株式会社PolariStone（本社：東京都、代表取締役：石井 駿介）に営業支援サービスを導入し、大手企業の決裁者（部長職以上）との高確度なアポイント獲得を支援したことをお知らせします。

■導入の背景と課題

詳細はこちら :https://emooove.co.jp/20251224-1/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=release_20260126&utm_term=enterprise&utm_content=body

株式会社PolariStoneは、高LTV（顧客生涯価値）が見込める大手企業の新規開拓が急務でした。しかし、アウトバウンド営業未経験のため以下の課題を抱えていました。

- 担当者への接触困難：大手企業特有の受付ブロックにより、担当者への接触が難しい。- 決裁者へのリーチ不足：接触できても役職が低く、経営層への提案に至らない。- 有効な手法の模索：テレアポ等に代わる、効率的なアプローチ手法が必要だった。

そこで、大手企業の決裁者へダイレクトにアプローチするため、Emoooveの「営業支援サービス」を導入いただきました。

■実施施策

PolariStone様の事業特性に合わせ、ビジネスSNS「LinkedIn」を活用した決裁者への直接アプローチを支援しました。

■支援の成果

- 高精度なターゲティング：大手ITコンサルティングファームや大手事業会社のDX部門など、アライアンスと直請け開拓の双方でターゲットを明確化。- 訴求軸の策定とスクリプト作成：決裁者の興味を惹きつけるメッセージを作成し、サービスの本質的な価値を直接届けるルートを確立。- 成果の可視化とPDCA：ターゲットごとの成果を可視化し、合理的かつスピーディに戦略を改善することでアポイントの質を向上。

支援開始から約7ヶ月間で、以下の成果を実現しています。

■このような企業におすすめ

- 月平均5件の良質なアポイント獲得：アウトバウンド未経験ながら、初月から安定的に月平均5件の商談を創出。- ナショナルクライアントの決裁者へリーチ：東証プライム市場上場企業の執行役員（CBDO）や、時価総額約7,000億円企業の部長職など、最高意思決定層との商談を実現。- 商談の質向上による受注率への貢献：事前の詳細なヒアリングにより商談の質を高め、受注率向上とリードタイム短縮に寄与。- 大手企業の決裁者層と接点を持ちたいBtoB企業- 既存のテレアポ施策等で成果が伸び悩んでいる営業責任者- 高単価商材を扱っており、リードタイムの短縮を図りたい企業

株式会社Emooove（イムーヴ）概要

詳細はこちら :https://emooove.co.jp/20251224-1/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=release_20260126&utm_term=enterprise&utm_content=body

株式会社Emoooveは、「新時代の営業をご提案 営業5.0の創造」というコンセプトのもと、国内初のLinkedIn営業支援事業を筆頭に、お客様の営業活動全般をご支援しております。

特に、「大手企業～スタートアップ企業の決裁者開拓」に強みを持っており、これまで様々な業種業界、規模感のお客様とお取引をさせていただいております。

著書「BtoBセールスを加速する LinkedIn Sales Navigator 活用術」

国内最多のLinkedIn営業支援実績を誇る弊社が、「新時代の営業手法である”LinkedInセールス”」について詳しく解説しており、

発売二日でAmazonカテゴリ6部門で売れ筋ランキング1位を獲得するなど、多くの方から関心をお寄せいただいています。

書籍購入はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0CWWBH1XJ

LinkedInを有効活用いただくことで、大手企業～スタートアップの決裁者開拓を加速することが可能です。詳しく知りたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。

プレスリリースについてのお問い合わせ :https://emooove.co.jp/top/contact-press/【会社概要】

社名：株式会社Emooove

本社所在地：東京都品川区東品川２丁目２－４ 天王洲ファーストタワー707

代表取締役CEO：藤澤諒一

事業内容：営業/マーケティング支援事業

HP：https://emooove.co.jp/(https://emooove.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=release_20260129&utm_term=enterprise&utm_content=footer)

コラム一覧：https://emooove.co.jp/column(https://emooove.co.jp/column?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=release_20260129&utm_term=enterprise&utm_content=footer)

お問い合わせフォーム：https://emooove.co.jp/contact(https://emooove.co.jp/contact?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=release_20260129&utm_term=enterprise&utm_content=footer)

メールアドレス：info@emooove.co.jp

【プレスリリースに関してのお問い合わせ先】

株式会社Emooove

担当：広報担当

Mail：hisho@emooove.co.jp