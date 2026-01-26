スーツ購入を“推し活”の資金に！1月29日（木）よりスタート　全国の「洋服の青山」「SUIT SQUARE」で「楽天ポイントカード」が利用可能に

青山商事株式会社

青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）は楽天ペイメント株式会社（以下「楽天ペイメント」）と提携し、全国の「洋服の青山」「SUIT SQUARE」など721店舗※（アウトレット除く）において、2026 年 1 月 29 日（木）より共通ポイントサービス「楽天ポイントカード」が利用可能になります。なお今回の、「楽天ポイントカード」導入を記念し、ポイント2倍キャンペーンも実施します。

※2025年12月末日時点

当社はこれまでVポイントやdポイントとの提携など、さまざまな顧客接点を持つためのサービス拡充を図ってまいりました。昨今、来店客層の課題としているZ世代を中心とした若年層は、「賢いお買い物体験」を重視しており、ポイ活を賢く取り入れ、そこで貯まったポイントを推し活や自分へのご褒美に充てる傾向があります。

今回、楽天ペイメントと提携することは、生活インフラとなっている「楽天ポイント」を軸に、これまでリーチできていなかった層への接点を創出すると考えています。ポイント付与の選択肢が増えることで、お客様一人一人に合ったポイ活が可能になり、よりご満足いただける環境となりました。今後も新規客層の拡大および顧客へのさらなるサービス向上を推進していきます。

■「楽天ポイントカード」導入により可能となったサービス内容

・「洋服の青山」や「SUIT SQUARE」にて商品購入時に「楽天ポイントカード」をご提示いただくと、200円（税抜）の支払いに対し、楽天ポイントが1ポイント貯まります。※「ギフトカード」は「楽天ポイント」の進呈および利用は対象外

・貯まったポイントは、1ポイント1円相当として利用可能です。

・「洋服の青山」や「SUIT SQUARE」のメンバーズポイントと「楽天ポイント」はダブルで貯まります。

■2026年1月29日（木）～3月31日（火）実施、『ポイント2倍キャンペーン』について

今回、「楽天ポイントカード」導入を記念しポイントが2倍貯まるキャンペーンを実施します。本キャンペーンは、期間中に対象の店舗にて200円（税抜）以上のお買い物をしていただき、会計時に「楽天ポイントカード」を提示すると「楽天ポイント」が通常の2倍貯まります。

■キャンペーン概要キャンペーン専用ページURL：https://r10.to/h5djON

参加方法

1. エントリー期間中に本キャンペーンにエントリー

2. キャンペーン期間中に店舗で「楽天ポイントカード」を提示して200円（税抜）以上の支払い

3. キャンペーン終了日時までに「楽天ポイントカード」の利用登録

※「楽天ポイント」での支払いを含め、1ポイント以上獲得した支払いが本キャンペーンの対象です。

※上記の条件を満たした楽天会員が対象となります。

※1～3の順序は問いません。

※ポイント進呈対象外の商品・サービス・決済方法・申込方法などがあります。詳細はキャンペーンページをご確認ください。

特典

参加方法1～3を達成した方に、「楽天ポイント」を通常の2倍進呈します。

対象店舗

「楽天ポイントカード」が使える「洋服の青山」「SUIT SQUARE」「UNIVERSAL LANGUAGE」「UNIVERSAL LANGUAGE MEASURE'S」

※一部対象外店舗があります。

ポイント進呈

2026年5月31日（日）頃に通常ポイントで進呈します。

※キャンペーン対象となる取引に関するデータの遅れなどにより、ポイント進呈が遅れる場合があります。

※特典ポイントは、通常ポイント１倍分を除いた残りの１倍分です。

※1人あたりの特典ポイントの上限は、200 ポイントです。

楽天ペイメント株式会社は、楽天グループの中で決済およびマーケティングを中心としたサービスを展開する企業として2019年4月に設立されました。2025年度第2回日本版顧客満足度指数調査のQRコード決済業種において、史上初となる3年連続「顧客満足」1位を獲得※した「楽天ペイ」をはじめ、「楽天ポイントカード」「楽天チェック」「楽天ペイ」実店舗決済などを運営しています。また、楽天ペイメント株式会社傘下の楽天Edy株式会社は「楽天Edy」「楽天キャッシュ」を運営しています。利用者には親しみやすく便利で安全な決済サービスを、加盟店には業種・業態に合わせた幅広い決済サービスと、データを活用したマーケティングプログラムによるビジネス支援を提供しています。

※顧客満足度調査「JCSI」のQRコード決済業種において、3年連続で「顧客満足」1位を獲得するのが初（2025年7月30日時点）

2025年度第2回日本版顧客満足度指数調査：https://www.jpc-net.jp/research/detail/007477.html