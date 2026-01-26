経理AXサービス「Bill One」のTVCM「ひとこと言いたい」篇が2月2日に放映開始

Sansan株式会社

働き方を変えるAXサービスを提供するSansan株式会社は、経理AXサービス「Bill One」のTVCM「ひとこと言いたい」篇を、2月2日（月）に放映開始します。また、CM放映に先行し、本日より「経費精算の疲れに癒やしをプレゼント」キャンペーンと、「経理業務の中に潜むムダをチェック！経費精算 スリム化診断」を実施します。

■TVCM概要

昨年放映したBill OneのTVCM「会社員と、急な○○」シリーズで描いた「備品」「出張」「会食」の3つの経費精算シーンを一つに再編集し、「ひとこと言いたい」篇として放映します。「早く言ってよ～」でお馴染みのビジネスデータベース「Sansan」のTVCMに出演している松重 豊さん扮する「部長」と、「若手社員」としてダウ90000の蓮見 翔さん、園田 祥太さん、吉原 怜那さんが登場します。部長がさまざまなシーンで経費を立て替えるものの、若手社員の前で「いったん自腹ってのは、痛いよな・・・」と本音を垣間見せ、負担が大きい様子を描きます。

「立て替えがいらない経費精算へ。」というメッセージを通じて、新しい経費精算スタイルを提案し、会社員の課題を解決していきたいという想いを込めています。

■キャンペーン概要

本CMで描く経費の立て替えは、「課題を感じている」会社員が72.8%にも上り（※1）、負担の大きな作業です。Bill Oneは、こうした経費精算業務の根本的な課題を捉え、「『なくせる』をつくり、全社の働き方を変える」というタグラインのもと、AI技術を組み合わせたAXを推進しています。CM放映に合わせ、企業の経費精算による負担を少しでも減らしていきたいと考え、会社員を応援するキャンペーンと、経理部門向けの診断コンテンツを実施します。応募期間は、本日から2月28日までとなります。

・【CM放映記念】「経費精算の疲れに癒やしをプレゼント」キャンペーン

本キャンペーンは、放映するCMに関連するクイズに答えると、経費精算の疲れに「豪華な癒やし体験」（※2）が当たるキャンペーンです。

・経理業務の中に潜むムダをチェック！経費精算 スリム化診断

領収書の回収状況や月末月初の業務状況、運用ルールなど、経費精算業務にまつわる5つの質問に答えることで、スリムにできる業務を診断できるコンテンツです。本診断により、経理担当者の業務削減を後押ししていきます。

■放映エリア

関東・関西・中部・福岡

■キャスト紹介

松重 豊（まつしげ ゆたか）

1963年1月19日生まれ、福岡県出身。蜷川スタジオを経て、映画、ドラマ、舞台と幅広く活躍。2012年に始まったドラマ「孤独のグルメ」では主演を演じ、幅広い層に支持され、2025年1月には、監督・脚本・主演を務めた「劇映画 孤独のグルメ」が公開され、興行収入10億円、観客動員数70万人を突破するヒット作となる。直近では、テレビ「星野源と松重豊のおともだち」、ネットフリックス「隣の国のグルメイト」など。

ダウ90000

2020年に旗揚げされた、コントと演劇を融合させた新たなエンターテインメントを展開する8人組。コントを集めた単独ライブや演劇公演の自主公演は人気を博しチケットは即完。第2回演劇公演「旅館じゃないんだからさ」第5回演劇公演「また点滅に戻るだけ」では岸田國士戯曲賞に最終ノミネートされた。

初めて4都市を回った昨年の第7回演劇公演「ロマンス」も各地で好評を博し、2026年はコント単独ライブ「40000」を東京、大阪、名古屋、横浜、福岡、札幌、仙台、金沢、広島、鹿児島の10都市で開催予定。

メンバーは、主宰の蓮見翔、園田祥太、飯原僚也、上原佑太、道上珠妃、中島百依子、忽那文香、吉原怜那の8人。

■スタッフ紹介

CA：TUGBOAT CD：TUGBOAT PL/CW：TUGBOAT AgPr：佐藤瑠奈子（TUGBOAT） ディレクター：高田雅博 撮影：國井重人 制作会社：Soda! PR：阿部薫・小柳航

※1：Sansan株式会社「経費精算業務に関する実態調査」（2024年8月15日発表）

※2：ソウ・エクスペリエンス株式会社のデジタルギフトです。なお、画像は実際の体験のイメージと異なる場合があります。

■「なくせる」をつくり、全社の働き方を変える「Bill One」

Sansan株式会社が提供するBill Oneは、請求書受領、経費精算、債権管理といった、さまざまな業務領域の課題を解決する、経理AXサービスです。請求書や領収書といった証憑書類が関わる全社の業務プロセスを根底から変えることで、経理部門に限らず、企業全体の生産性を高めます。

■Sansan株式会社 会社概要

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるAXサービスを提供しています。主なサービスとして、ビジネスデータベース「Sansan」や名刺アプリ「Eight」、経理AXサービス「Bill One」、取引管理サービス「Contract One」、データクオリティマネジメント「Sansan Data Intelligence」を国内外で提供しています。

設立：2007年6月11日

資本金：72億91百万円（2025年11月30日時点）

事業内容：働き方を変えるAXサービスの企画・開発・販売

