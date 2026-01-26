クリエイティブ業界を目指す求職者必見！「クリJOB就転職フェスタ in 大阪 2026冬」開催～未経験者も歓迎！専門業界の就転職の成功をサポート～

ヒューマンホールディングス株式会社

教育事業を展開するヒューマンアカデミー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：今堀健治、以下「当社」）の全日制専門校「総合学園ヒューマンアカデミー大阪心斎橋校」ではクリエイティブ業界を目指す求職者と企業をつなぐ就転職フェスタ 「クリJOB就転職フェスタ in 大阪 2026冬」 を2026年2月11日（水・祝）に開催いたします。本イベントでは、大手企業や注目のクリエイティブ企業が多数出展し、求職者と直接対話できる貴重な機会を提供します。

【本件のポイント】

●ゲーム・クリエイティブ業界の転職・就職をサポートする特化型イベントを開催

●企業と直接対話できる機会を提供し、ミスマッチのない採用を実現

●未経験者やキャリアチェンジ希望者にも業界のリアルな情報を提供し、キャリア形成を支援

【背景】クリエイティブ業界の人材不足と求職者の課題解決へ

近年、ゲーム・デザイン・映像・Web業界の市場規模が急成長する一方で、即戦力となるクリエイター人材の不足が深刻化しています。特に大阪などの地方都市では、優秀な人材の首都圏への流出が課題 となっています。

また、未経験者や異業種からの就転職希望者が増える中、「どの職種が向いているのかわからない」「業界のリアルな情報が知りたい」という声も多く寄せられています。こうした課題を解決するため、 求職者のキャリア支援を強化し、業界と人材のマッチングを促します。

「クリJOB就転職フェスタ in 大阪 2026冬」概要

クリJOB就転職フェスタは、クリエイティブ業界を目指す求職者と積極採用企業をつなぐ一大転職イベントです。ゲーム・クリエイティブ業界に興味がある方なら、経験を問わずご参加いただけます。

本イベントの目的は、クリエイティブ業界の人材不足解消と求職者のキャリア支援にあります。大阪をはじめとする地方都市では、首都圏への人材流出が課題となっていますが、本イベントでは求職者が企業担当者と直接対話し、業務内容や社風を理解できる機会を提供することで、ミスマッチを防ぎ、定着率を向上させます。

また、未経験者やキャリアチェンジ希望者向けに、業界のリアルな情報提供を行い、新たなキャリアの可能性を広げます。さらに、企業側も書類だけでは伝わりにくいポートフォリオや個性を直接確認でき、採用の幅を広げることができます。

■イベントの特徴

・ 企業担当者と直接話せる貴重な機会

・ ゲーム・クリエイティブ業界の最新採用情報を収集可能

・ クリエイティブ企業で働くプロによるトークセッションを開催

■開催情報

日時： 2026年2月11日（水・祝）13:00～17:00

会場： 大阪市中央区南船場4-3-2 ゼント心斎橋B1階

内容： クリエイティブ業界 就転職成功の秘訣を解説

対象者：ゲームプログラマー、プランナー、CGデザイナー、イラストレーター等クリエイター志望の方

利用料金：無料（就転職希望者向け）

企業タイアップ：大手ゲーム会社、映像制作会社などと提携

イベントの詳細・お申し込みはこちら

https://ha.athuman.com/crejob/osaka/

■ヒューマンアカデミーについて https://manabu.athuman.com/

ヒューマンアカデミーは、学びの面白さを提供する「Edutainment Company」として、1985 年の創設以来、時代や社会の変化にあわせながら800以上の講座を編成しました。未就学児童から中高生・大学生・社会人・シニア層とあらゆるライフステージにおけるSTEAM教育やリスキリング、学び直しの支援を行っています。

さらに、独自の「ヒューマンアカデミーGIGAスクール構想」を推進し、学習支援プラットフォーム「assist」を開発。SELFingサポートカウンセラーと講師が、個別に学習目的や目標にあわせた進捗管理や相談などの学習サポートをします。私たちは、常に最先端の教育手法やテクノロジーを取り入れ、学びの喜びを追求し、最高水準の教育サービスを提供していきます。

■ヒューマングループについて

ヒューマングループは、教育事業を中核に、人材、介護、保育、美容、スポーツ、ITと多岐にわたる事業を展開しています。1985年の創業以来「為世為人（いせいいじん）」を経営理念に掲げ、各事業の強みを生かし、連携しながらシナジーを最大限に発揮する独自のビジネスモデルにより、国内340拠点以上、海外4カ国5法人のネットワークでお客様に質の高いサービスを提供しています。

ヒューマンホールディングスは、日本リスキリングコンソーシアムの後援パートナーです。

●ヒューマンホールディングスウェブサイト：https://www.athuman.com/

会社概要

ヒューマンアカデミー株式会社

●代表者：代表取締役 今堀 健治

●所在地：東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア1階

●資本金 ：1,000 万円 ●URL：https://manabu.athuman.com/