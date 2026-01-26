¡Ú2/24,25³«ºÅ¡ÛOne¿Í»ö¡¢Å¸¼¨²ñ¡ÖÂè4²ó ¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹DXPO Âçºå¡Ç26¡×¤Ë½ÐÅ¸

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

One¿Í»ö³ô¼°²ñ¼Ò

¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¿Í»öÏ«Ì³¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖOne¿Í»ö¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ëOne¿Í»ö³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅâÂôÍº»°Ïº¡Ë¤Ï¡¢2·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè4²ó ¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹DXPO Âçºå¡Ç26¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤´Íè¾ì¤ÎºÝ¤Ï¡¢¤¼¤ÒOne¿Í»ö¥Öー¥¹¤Ø¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£



Æþ¾ì·ô¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡ÊÌµÎÁ¡Ë¡§https://dxpo.jp/u/box/osaka26/user/entry




»öÁ°¾¦ÃÌÍ½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é :
https://dxpo.jp/real/box/osaka26/product.html?text=One%E4%BA%BA%E4%BA%8B

¢£³«ºÅ³µÍ×


¡¦³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯2·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë9:30~18:00¡¢25Æü¡Ê¿å¡Ë9:30~16:00


¡¦²ñ¾ì¡§¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå4¡¦5¹æ´Û


¡¦ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://dxpo.jp/real/box/osaka/


¡¦¼çºÅ¡§¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò


¡¦Æþ¾ì·ô¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡ÊÌµÎÁ¡Ë¡§https://dxpo.jp/u/box/osaka26/user/entry



¢§¥Öー¥¹°ÌÃÖ¡Ê4¹æ´Û¡¢¾®´ÖÈÖ¹æ14-6¡Ë




¢£¤´¾Ò²ð¥µー¥Ó¥¹

¡¦Ï«Ì³´ÉÍý¡§https://onehr.jp/hr/


¡¦¶ÐÂÕ´ÉÍý¡§https://onehr.jp/attendance/


¡¦µëÍ¿·×»»¡§https://onehr.jp/payroll/


¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡§https://onehr.jp/talent-management/


¡¦¥ïー¥¯¥Õ¥íー¡§https://onehr.jp/wf/



¢£One¿Í»ö¤È¤Ï


Í­½þÍøÍÑ¥æー¥¶ー¿ô60Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡ªÏ«Ì³´ÉÍý¡¢¶ÐÂÕ´ÉÍý¡¢µëÍ¿·×»»¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¿¿¤Î¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¿Í»öÏ«Ì³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£APIÏ¢·È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÈ¼«¤ÎOne¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Íºà¾ðÊó¤ò°ì¸µ´ÉÍý¡£¼Ò°÷¤ÎÀ®Ä¹¤È¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£



¡¦¥µー¥Ó¥¹HP¡§https://onehr.jp/


¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥ÈHP¡§https://onehr.co.jp/


¡¦¸ø¼°X¡§https://twitter.com/onehr_jp


¡¦¸ø¼°Facebook¡§https://www.facebook.com/onehrjp



¡ã¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä


One¿Í»ö³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹­ÊóÃ´Åö¡¡E-mail¡§pr@onehr.jp