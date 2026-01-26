【“甘すぎない”がちょうどいい】THE PROTEIN ソイプロテインより″カフェオレ風味″が新登場！香ばしいコーヒーの余韻と、やさしいミルクの味わいを毎日のダイエット習慣に。

開発背景

武内製薬株式会社健康食品・化粧品のD2CおよびOEM事業、卸事業を展開する武内製薬株式会社（本社：東京都品川区西五反田 代表取締役：小倉 由渡）が製造・販売を行うTHE PROTEIN（通称：ザプロ）は「THE PROTEIN ソイプロテイン カフェオレ風味」の販売を開始しました。

ソイプロテインの新フレーバーを検討するにあたり、開発チームは「ユーザーにとって飲みやすく毎日飲み続けられる味わい」にしたいという想いを胸に開発に取り組みました。そのため、ザプロの中でも特にユーザー人気の高いフレーバーを調査し、ソイと調和する味わいを模索した結果、カフェオレ風味を開発することを決定しました。やさしい甘さでありながらも香ばしいコーヒーの香りを感じられるようにインスタントコーヒーを使用して本格的な味わいを表現。すっきりとした甘さでありながらもコーヒーのキレを感じられる絶妙なバランスに仕上げました。

ソイプロテイン カフェオレ風味について

カフェオレ風味

≪フレーバー説明≫

インスタントコーヒーを使用した本格的なコーヒーの香りに、ミルクのやさしい甘さをほんのりと加えたカフェオレ風味。

毎日続けられるようにちょうど良い甘さで、すっきりとした味わいに仕上げました。

毎日飲んでも飽きがこないので、朝食に加えたりトレーニング後のリフレッシュにもぴったりのフレーバーです。

■おいしくて毎日飲みたくなる飲みやすさ

ソイプロテインに多い「ドロドロ」「ザラザラ」な嫌な舌触りを解消し、サラサラでなめらかな口当たりに！泡立ちにくく、粉が溶けやすいのも嬉しいポイントです。

■腸内環境を整える乳酸菌と11種類のビタミン配合

おなかの張りや肌荒れにもアプローチして、健康なカラダづくりをサポートします。

・腸内環境を整える乳酸菌配合

・ビタミンA,ビタミンB1,ビタミンB2,ビタミンB6,ナイアシン,葉酸,パントテン酸,ビタミンB12,

ビタミンD,ビタミンE,ビタミンCを配合。

■6つの添加物フリー

安心して毎日飲み続けられるように、保存料、苦味料、膨張剤、防カビ剤、グルテン、白砂糖の6つの添加物フリーで品質にとことんこだわりました。

≪美味しい飲み方≫

1食につき、水または牛乳や豆乳など100~200mlに付属のスプーンで、すり切り2杯（約20g）を目安に溶かしてお召し上がりください。

水を先に入れてからプロテインを入れ混ぜると、ダマができにくいのでおすすめです！

≪おすすめの摂取タイミング≫

１.朝食にプラスして効率よく栄養補給に

２.間食代わりに使用してカロリーコントロールに

３.トレーニング後に

商品概要

乳酸菌と11種のビタミン6つの添加物フリーカフェオレ風味

商品名：THE PROTEIN ソイプロテイン カフェオレ風味

容量：1kg

価格：3,280円（税込）

【栄養成分表示】

（1食20gあたり）エネルギー76kcal、たんぱく質15.0g、脂質0.7g、炭水化物2.5g、糖質2.4g、食物繊維0.1g、食塩相当量0.4g、V.A 129㎍、V.C 20mg、V.D 0.5μg、V.E 2.1mg、V.B1 0.2mg、V.B2 0.2mg、V.B6 0.3mg、V.B12 0.5μg、ナイアシン3.4mg、葉酸42μg、パントテン酸1.0mg

【原材料名表示】

大豆たん白(中国製造)、マルトデキストリン、乳等を主要原料とする食品、インスタントコーヒー、乳酸菌（殺菌）／香料、甘味料（アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムカリウム）、乳化剤、V.C、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B6、V.B2、V.B1、V.A、葉酸、V.D、V.B12、（一部に乳成分・大豆を含む）

販売店舗

ザプロ公式

https://the-protein.com/products/the-prs-cal

楽天

https://item.rakuten.co.jp/takeuchi-labo/ta-the-prs/?variantId=ta-the-prs-cal

Yahoo

https://store.shopping.yahoo.co.jp/virginbeautyshop/ta-the-prs.html

Qoo10

https://www.qoo10.jp/g/1031188668

Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQ5DNFBN

〈プロテインブランド THE PROTEIN（通称:ザプロ）とは〉

プロテインブランド THE PROTEIN（通称:ザプロ）は、毎日飲みたくなるプロテイン！！

フレーバー数は驚異の60種越え！定番のフレーバーから、びっくりするような珍しいフレーバーまで多種多様。あなたのお気に入りがきっと見つかる。ザプロはフレーバー数が豊富なだけでなく、美味しさや味の再現度にもこだわっています！なので、普段からプロテインを飲む人も、まだプロテインをあまり飲んだことがない人にもおすすめです！

また、企画から原料調達、処方、製造、販売までを一貫して自社で行っているため、商品原価以外の費用を削減しながら、 迅速に商品をお客様の元にお届けしています。そして、お客様に長く継続して飲んで頂けるように、SNSや商品に関するレビューに対して真摯に向き合い スピーディーに商品の改善や、新商品開発に繋げることを重要な価値観としております。 トップアスリートの肉体作りから、健康促進・ダイエット目的まで。老若男女問わず、幅広い世代に ザプロだから提供できる価値を体感してもらえるように日々の研究や、安心安全の追求に努めています。

会社概要（五反田オフィス）

■会社名：武内製薬株式会社

■代表者：代表取締役 小倉由渡

■所在地：東京都品川区西五反田1-18-9五反田NTビル5F

■設立：2016年9月

■URL：https://takeuchi-corp.jp/

■事業内容：健康食品・化粧品のD2CおよびOEM事業

■広報グループ窓口：村山

E-MAIL : pr@kinpica.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d73177-374-ccdcaa1a7584318cc5ed65f76f401ddd.pdf