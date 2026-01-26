今年新設「POPPING」カテゴリー、ついに第2回関東予選始動！『マイナビDANCEALIVE 2026 POPPING KANTO II』開催決定！

株式会社アノマリー

株式会社アノマリー(本社：東京都世田谷区、代表取締役CEO：神田勘太朗)は、国内発信であり世界最大規模のソロダンスバトル『マイナビDANCEALIVE 2026 (ダンスアライブ ニセンニジュウロク)』の今年新設カテゴリーであるPOPPINGの予選『マイナビDANCEALIVE 2026 POPPING KANTO』を開催いたします。

また今後は、2026年4月に開催予定の決勝大会『マイナビDANCEALIVE 2026 FINAL』に向け、POPPINGカテゴリーは関東・関西のエリアで予選を行ってまいります。

・『マイナビDANCEALIVE 2026 POPPING KANTO』開催日時

マイナビDANCEALIVE 2026 POPPING KANTO I：2025年11月7日(金) ※終了※

マイナビDANCEALIVE 2026 POPPING KANTO II：2026年2月7日(土)

■『マイナビDANCEALIVE』とは

2005年に「DANCE@LIVE(ダンスアライブ)」として日本で誕生した、1on1形式の世界最大規模ストリートダンスバトルです。ダンサーが1対1の対面でDJのかける音楽に合わせ、即興で1ムーヴずつ踊り合います。流れる曲はDJのみが知っており、より多くのJUDGEの票を獲得した方が勝利するシンプルなルールです。

ダンスアライブは6つのカテゴリーに分かれ、予選～決勝大会を開催しています。ダンススタイルごとに分かれており、HOUSE(ハウス)・BREAKING(ブレイキン)・HIPHOP(ヒップホップ)・ALL STYLES(オールスタイルズ)・POPPING（ポッピン）の計5スタイルが一般部門となりGENERAL(ジェネラル)と呼びます。加えて中学生以下の部門であるオールスタイルズバトルのKIDS(キッズ)に分かれています。予選は北海道・東北・北陸・関東・中部・関西・中国・九州の全国8地区で開催され、年間を通じて4月に行われる決勝大会への進出をかけて争います。

■今後の『マイナビDANCEALIVE 2026』GENERALについて

▼2026年2月7日(土)『マイナビDANCEALIVE 2026 POPPING KANTO II』

▼2026年2月11日(水)『マイナビDANCEALIVE 2026 CHARISMAX VI』

▼2026年2月21日(土)『マイナビDANCEALIVE 2026 POPPING KANSAI II』

▼2026年4月18日(土)『マイナビDANCEALIVE 2026 前日予選』

▼2026年4月19日(日)『マイナビDANCEALIVE 2026 FINAL』@両国国技館

■GENERAL カテゴリーについて

※ルールなど詳細はオフィシャルWEBサイトからご確認ください

【参加条件】参加時に15歳以上であること。（中学校3年生は除く。）

※KIDS部門でのFINAL進出が決定し、2026年4月時点で中学校を卒業している場合、4月の前日予選へは参加不可。

※KIDS WILDCARD決定戦に進出が決定し、その該当者が2026年4月時点で中学校を既卒の場合、4月の前日予選へは参加不可。

【スタイル】HOUSE／BREAKING／HIPHOP／ALL STYLES／POPPINGの5ジャンルでの1on1ソロバトル。

【決勝大会進出条件】1シーズン中に開催される予選で優勝すること。

※同日に複数ジャンルへのエントリー可。

※複数ジャンルでのFINAL進出も可。

※POPPINGは予選準優勝者もFINAL進出。

【予選回数】計7回。

HOUSE／BREAKING／HIPHOP／ALL STYLESの4ジャンルが同日開催される予選を「CHARISMAX」と呼び、1シーズンのうちに6回開催。

さらに決勝大会の前日に行われる「前日予選」を加え、全7回を実施。

POPPINGは、単独大会として、1シーズン中4回の予選を開催。

【予選開催地】全国5地区（東北×1、関東×3、中部×1、関西×1、九州×1）で開催。居住地域等によるエントリー制限なし。