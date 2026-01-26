バリューデザイン、鹿児島県を中心に27店のスーパーセンター等を展開するニシムタにクラウド型独自Payサービス「Value Card」を提供

ペイクラウドホールディングス株式会社

ペイクラウドホールディングス株式会社（東証グロース：4015）の傘下でキャッシュレスサービス事業を展開する株式会社バリューデザイン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：林 秀治、以下「バリューデザイン」）は、スーパーセンターなどを展開する株式会社ニシムタ（本社：鹿児島県鹿児島市、代表取締役社長：西牟田 敏明、以下「ニシムタ」）にクラウド型独自Pay発行サービス「Value Card」が採用されたことを発表いたします。

ニシムタでは、従来からハウスプリペイドサービスを運用していましたが、今回バリューカードシステムに切り替えたことで、「ニシムタN‘マネー」のチャージ手段が拡充され、店頭での現金チャージに加え、スマホアプリ上でクレジットカードによるチャージが可能になりました。これによりユーザーの利便性がより向上します。

■ニシムタでのクラウド型独自Payサービス「Value Card」導入の背景

今回、独自Pay発行サービス「Value Card」を導入したニシムタは、スーパーマーケットとホームセンターを一体化させたスーパーセンターをメインに展開しており、鹿児島県をはじめ九州エリアで計27店舗を構えています。ニシムタでは、「ニシムタN‘マネー」利用者への継続的なサービス提供を行うため、運用面・サポート面を含めた体制整備を進めてきました。一方、バリューデザインは、小売など店舗ビジネスを展開する法人向けに自社専用電子マネーの発行を可能にする「Value Card」を提供し、多様な業種・規模の企業における運用支援を行ってきました。こうした実績と支援体制が評価され、このたびニシムタにて「Value Card」が採用されました。

■スマホアプリ上でクレジットカードによるチャージが可能に

新たなチャージ手段として、ニシムタ公式アプリ「ニシムタアプリ」上で、クレジットカードから「ニシムタN‘マネー」へのチャージが可能になりました。店頭での現金チャージに加え、スマホアプリ上でのクレジットカードチャージにも対応したことで、利用するお客様はご自身の好みや使い勝手に合わせて、好きな方法でチャージできるようになりました。

■今後について

バリューデザインは、店舗の集客や販促のためのキャッシュレスサービスの開発・提供を通じ、店舗とお客様の良好な関係性の構築を支援してまいります。導入企業の先にいるお客様の利便性を高めつつ、サービス運用における安定性・継続性の向上を支援してまいります。

■株式会社ニシムタについて（https://nishimuta.co.jp/）

株式会社ニシムタは、鹿児島県を中心に、スーパーマーケットとホームセンターを一体化させたスーパーセンターを展開しています。創業以来、地域に住む方々の日常生活に寄り添い、応援する存在を目指しています。急激に変化する社会で、この街の「あったらいいな」を常に考え、よりよい暮らしを支えるため成長し続けています。

＜株式会社バリューデザイン 会社概要＞

会社名：株式会社バリューデザイン（ペイクラウドホールディングス株式会社の100％子会社）

所在地：東京都中央区京橋3‐1-1 東京スクエアガーデン14階

URL：https://www.valuedesign.jp/

設立：2006年7月

代表者：代表取締役社長 林 秀治

事業内容：キャッシュレス決済とマーケティングを組み合わせた以下の独自Payサービスを提供しています。

・クラウド型の独自ブランド電子マネー発行サービス「Value Card」

・独自Pay機能を搭載した店舗オリジナルアプリ「Value Wallet」

・主要なQRコード決済サービスへの接続に対応「Value Gateway」

・独自Payの導入効果を高めることに特化した、SaaS型のデジタルマーケティングツール「Value Insight」

・メールやSNS等を通じて簡単に送れる、デジタルギフトサービス「Value Gift」

