SIGNATEと日本IBM、企業のAI活用促進に向けAIパートナーシップを締結

株式会社SIGNATE（本社：東京都中央区、代表取締役社長：齊藤 秀、以下「SIGNATE」）と日本アイ・ビー・エム株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：山口 明夫、以下「日本IBM」）は、企業のAI活用の促進を目指し、AIパートナーシップを締結しました。本パートナーシップを通じ、SIGNATEの業務診断（SIGNATE WorkAI）およびAI活用人材育成（SIGNATE Cloud）の強みと、日本IBMのコンサルティング・サービスとAIエージェント統合基盤を組み合わせることで、企業のAI活用における戦略策定から実装、人材育成に至るまで一気通貫かつ包括的な支援を提供します。

■背景

生成AIの普及により、AIの効果的な活用が企業競争力の源泉となっています。また、これまでの局所的で個別最適な業務改善への活用ではなく、戦略的にAIを全社的に組み込むことによる新たな価値創造への期待が高まっています。しかし、実際の導入現場においては、AI適用業務の特定の難しさや、必要なスキルの定義および人材育成が障壁となり、AI活用が停滞するケースが少なくありません。

■協業強化による効果

こうした背景をもとに、SIGNATEと日本IBMは、それぞれの強みを融合し、AIを適用すべき業務の診断からAIエージェントの実装、そして人材育成までを、一気通貫かつ包括的に支援する仕組みを提供するため、AIパートナーシップを締結しました。パートナーシップにもとづき、両社は企業のAI活用を「業務効率化」にとどめず、事業・組織・ITを横断した「全社変革」の推進に向けて共創し、企業がAIを競争力の中心に据えるための長期的な変革基盤の構築を支援します。



具体的には、まずSIGNATE WorkAIで企業の業務全体を診断し、AI活用の効果を可視化します。その診断結果に基づいて、日本IBMのコンサルタントが変革ロードマップを策定するほか、IBMのAIエージェント製品であるwatsonx Orchestrate(https://www.ibm.com/jp-ja/products/watsonx-orchestrate)を活用してAIエージェント基盤を構築し、AI活用の高効果が見込める業務への実装を支援します。

また、IBMが提供するAIエージェント駆動のエンタープライズ向け開発支援ツールであるIBM Bobを活用することで、ソフトウェア開発を高度化します。 IBM Bob は、開発者のパートナーとして、単にコードを書くだけでなく、要件定義から実装、テスト、デプロイまで、ソフトウェア開発ライフサイクル全体を効率化し、最適化するように設計された統合開発環境です。

さらに、従業員のAIスキル習得を促進するために、SIGNATE Cloud上のwatsonxの関連コンテンツである「IBM watsonx Orchestrate AIエージェント開発 実践コース」や、「生成AIビジネス活用の基礎知識」「プロンプト開発のためのケーススタディ」「生成AI活用業務（課題）の選定/業務改善企画の立案」「カスタムプロンプト開発ワークショップ」などを通じ、基礎的な座学から実践的なワークショップ体験を提供します。



SIGNATE WorkAIによる全社業務の可視化、IBMの戦略立案力、watsonx Orchestrateを用いた高速なAIエージェント実装、IBM Bobによるソフトウェア開発支援、そしてSIGNATE Cloudとwatsonx学習コンテンツによる人材育成が一体となることで、お客様はAI活用を前提とした経営基盤を強化できるとともに、AIを活用した新規事業やサービス創出に挑戦できる体制を構築することが可能になります。

■展望

今後、両社は企業がAI活用を通じて競争力を持続的に高め、社会全体のイノベーションを牽引する存在となるよう、AIパートナーシップによる提供価値の最大化を目指してまいります。

SIGNATE 代表取締役社長 齊藤 秀 コメント

『日本IBM様との協業を心より嬉しく思います。 生成AIが普及期に入った現在、多くの企業が直面しているのは「活用領域の特定」「実装スピード」「人材不足」という3つの壁です。本協業は、当社の強みである業務診断技術と人材育成プラットフォームに、IBM様の強力なAI実装基盤を掛け合わせることで、これらの課題を一挙に解決するものです。戦略策定から現場での実装・定着までを一気通貫で支援するこの仕組みが、日本企業のDXを次のステージへと押し上げ、実質的な生産性向上に寄与することを確信しています。』

■関連サービス

SIGNATE WorkAI

AI導入効果を最大化するための戦略策定AIエージェントです。

生成AI活用による業務効率化効果を診断・可視化し、最適な導入プロジェクトおよび人材育成計画を自動で設計します。勘や経験に頼らないデータインフォームドな意思決定を支援し、企業のAIトランスフォーメーションを推進します。

詳細URL：https://service.signate.jp/generative-ai-solution

SIGNATE Cloud

「実務で使えるスキル」の習得に特化したAX人材育成サービスです。

導入企業1,200社、利用者数22万人以上の利用実績を有し、全社員向けのAIリテラシー教育から専門人材育成まで、階層別プログラムとスキルの可視化機能により、組織のAXを加速させる即戦力人材を育成します。

詳細URL：https://cloud.signate.jp/

■会社概要

株式会社SIGNATEについて

AI活用の戦略策定から実行、人材育成に伴走し、企業のAX実現を支援するAI総合コンサルティングファーム。国内最大10万人超のAI人材会員コミュニティ運営や自社開発の生成AI業務活用診断エージェント、AI活用人材育成プラットフォーム、AIコンペティションプラットフォームなど、独自の強みを有し、公共プロジェクト実績も豊富です。

日本アイ・ビー・エム株式会社について

日本IBMは、世界175カ国以上でビジネスを展開するIBMコーポレーションの日本法人で、基礎研究をはじめ、ビジネス・コンサルティングから、ITシステムの構築、保守まで一貫したサービスの提供を通じて、お客様の企業変革やデジタル・トランスフォーメーションを支援しています。詳細については、https://www.ibm.com/jp-ja/ をご参照ください。

IBM、IBMロゴ、ibm.com、watsonxは、 米国やその他の国におけるInternational Business Machines Corporationの商標または登録商標です。他の製品名およびサービス名等は、それぞれIBMまたは各社の商標である場合があります。現時点での IBM の商標リストについては、ibm.com/trademarkをご覧ください。