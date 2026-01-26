【ベクター・ジャパン】メルセデス・ベンツなどの自動車メーカーがVectorとQNXの「Alloy Kore」の採用を検討：SDV開発を加速する取り組み

ベクター・ジャパン株式会社ベクターとQNXが共同開発した「Alloy Kore」 - 次世代SDV向けFoundational Vehicle Software Platform（基盤となる車両ソフトウェアプラットフォーム）｜

エンジニアリングの焦点をインフラストラクチャからイノベーションへシフト

ラスベガス（米国ネバダ州）2026年1月6日 ー 本日、Vector(https://www.vector.com/jp/ja/)（以下、ベクター）と

BlackBerry Limited(https://www.blackberry.com/en)（NYSE: BB; TSX: BB）の事業部門であるQNX(https://qnx.software/en)は、共同開発

したFoundational Vehicle Software Platform（基盤となる車両ソフトウェアプラット

フォーム）「Alloy Kore（アロイ コア）」を発表しました。これは、ソフトウェア・デファインド・ビークル（SDV）の開発を簡素化し、加速させ、最新の自動車ソフトウェアアーキテクチャの複雑化に対応するために設計されています。Alloy Koreは、堅牢でスケーラブル、かつ安全性の認定を受けているソフトウェア基盤を提供し、自動車メーカーがより迅速かつ自信を持ってイノベーションを進められるようサポートします。現在、ベクターまたはQNXから複数のディストリビューションで早期アクセス（Early Access）版がリリースされており、自動車メーカーが柔軟に採用や統合を検討できるようになっています。

Alloy Kore：戦略的な飛躍

長年にわたり、自動車メーカーにとってベースレイヤーコンポーネントの統合は大きな課題でした。基盤エレメントの統合と最適化の複雑さが、付加価値の高いソフトウェアイノベーションへの集中を妨げてきたのです。自動車メーカーや業界全体が求めているのは、SDVソフトウェアの安全性とセキュリティ要件に対応し、リスクを低減し、納期を短縮し、差別化した付加価値をエンドユーザーに提供するために集中できる開発環境です。この実現のためには、信頼できるサプライヤーによるコアプラットフォームソフトウェアの標準化されたアプローチが求められています。Alloy Koreは、まさにその解決策です。複雑さを抑えるために設計されたこのプラットフォームは、安全性の認定を受けているQNXのオペレーティングシステムと仮想化技術にベクターの安全なミドルウェアを組み合わせ、車両ドメイン全体でアプリケーションを展開するための軽量でスケーラブルな基盤を提供します。この統合プラットフォームによってソフトウェア統合の負担を軽減し、開発を加速することで、自動車メーカーは乗員やドライバーの車内体験を向上させるためのイノベーションにエンジニアリングのリソースを集中させることが可能となります。

早期アクセス版と自動車メーカーによる採用検討

メルセデス・ベンツ（Mercedes-Benz）を含む一部の自動車メーカーは、モジュール型ミドルウェアと安全性の認定を受けているオペレーティングシステムを活用し、一元化された高性能制御ユニットによって車両フリート全体でOTA（Over-the-Air）アップデートを可能にすることなど、それぞれの次世代SDVアーキテクチャにAlloy Koreを統合する方法について、すでに検討を始めています。これにより、ハードウェアとソフトウェアの開発サイクルを切り離し、新しいデジタル車両アプリケーションの市場投入までの時間を短縮することを目指しています。

QNXのPresidentであるJohn Wall氏は、次のように述べています。「SDV開発の複雑性は、指数関数的に増加しています。しかし、解決策は“もっと作る”ことではなく、“より賢く作る”ことです。Alloy Koreは、その課題に真正面から取り組むために設計されました。車載ソフトウェアの基盤部分の複雑さを抽象化することで、インテリジェントな運転支援からパーソナライズされた車内体験まで、自動車メーカーがそれぞれのブランドで差別化した価値を提供するようなイノベーションに、エンジニアリングの人材を集中させることができるようになります。このプラットフォームは単なる技術的なマイルストーンではなく、次世代モビリティのための戦略的な推進力です」

2026年後半に予定されているAlloy Kore認証版のリリースに先立ち、Alloy Kore早期アクセス版プログラムの一環として、自動車メーカーはプロトタイピング、統合、フィードバック共有を進めることができます。Alloy Kore認証版は、最高水準の機能安全（ISO 26262 ASIL Dまで）およびサイバーセキュリティ（ISO/SAE 21434）規格を満たすものとなります。 また、QNXとベクターは、Eclipse S-COREやSOAFEEなどのイニシアチブを含む業界団体と共に、世界有数の自動車および商用車メーカーがAlloy Koreをリファレンスアーキテクチャとして活用し、イノベーションを加速し、自動車エコシステム全体で相互運用性を確保できるよう支援することを目指しています。この取り組みは、次世代モビリティにおけるオープン規格、安全性、性能向上を推進するという両社の共通ビジョンを反映しています。

ベクターグループのPresident兼Managing DirectorであるMatthias Traubは、次のように語ります。「Alloy Koreのリリースは、自動車メーカーが今後どのようにソフトウェア・デファインド・ビークルに取り組んでいくかを考えるうえで、重要な転換点となります。自動車メーカーは、新しい車両プログラムごとにゼロから開発するのではなく、統合に工数をかけず、より迅速にイノベーションサイクルを築ける、スケーラブルでモジュール型のプラットフォームを活用できるようになります。私たちは、自動車メーカーが最も重要なこと、つまり、インテリジェントでパーソナライズされた安全なモビリティ体験を提供することに集中してもらえるよう、Alloy Koreを開発しました。Alloy Koreは、コラボレーションを引き起こす原動力になると思います。私たちが自動車メーカーと話すなかで、その熱意と方向性は一致していると感じます。これは、業界が従来のアーキテクチャを超え、よりアジャイルでアプリケーションに主眼を置いたアプローチで車載ソフトウェアを開発していく準備ができていることを示しています」

CES 2026でAlloy Koreのライブデモを実施

2026年1月6日から9日に米国ラスベガスのコンベンションセンターで開催されるCESのQNXブース（West Hall #4024）では、Alloy Koreのライブデモを紹介します。

詳細は、https://alloykore.com(https://alloykore.com/)をご覧ください。

ベクターについて

Vector Informatik GmbH（ベクターグループ本社、在ドイツ、以下ベクター）は、Software-Defined System（SDS／ソフトウェア・デファインド・システム）の開発とネットワーク化のためのソリューションを提供するリーディングカンパニーであり、お客様の信頼あるパートナーとして実績を重ねています。ベクターは35年以上にわたり、世界中のメーカーならびにサプライヤーに効率的かつ高性能な組み込みシステムのソリューションを提供してきました。機能性、安全性、サイバーセキュリティ、効率性において最高水準を満たしているベクターのソリューションは、主に自動車分野で長年の実績を誇り、近年では医療技術（MedTec）、IoT、鉄道、航空宇宙の分野にも拡大しています。ベクターは、独自のコンポーネント上にオープンでモジュ―ル式のスケーラブルなソフトウェアプラットフォーム（Vehicle-Cloud）を構築しており、オープンソースのコンポーネントもシームレスに統合可能です。ベクターは、Software-Defined Vehicle (SDV) 開発を実現する鍵となるイネーブラーとして、Mercedes-Benzをはじめとする業界のリーダー企業と協力し、戦略的なSDV開発の取り組みを行っています。独立系企業として世界に4,500名以上の従業員を擁し、2024年には10億ユーロを超える売上を達成しました。本社はドイツのシュツットガルトにあり、オーストリア、ブラジル、中国、フランス、インド、イタリア、日本、韓国、ルーマニア、スウェーデン、スペイン、イギリス、アメリカに支社を展開しています。

BlackBerryについて

BlackBerry (NYSE: BB; TSX: BB)は、世界中の企業や政府機関にインテリジェントなソフトウェアとサービスを提供しており、本社はカナダのオンタリオ州ウォータールーにあります。同社の高性能な基盤ソフトウェアは、安全性、セキュリティ、信頼性を誇り、大手自動車メーカーや技術革新をリードする企業のアプリケーション開発に変革の道を拓いて、新たなビジネス創出や革新的ビジネスモデルの立ち上げを可能にしています。BlackBerryは、セキュアな通信で実績があり、モバイルの強化、ミッションクリティカルな通信、重要イベントの管理のための、包括的かつ高度でセキュア、広範に認証されたポートフォリオを提供しています。

QNXについて

QNXは、BlackBerry Limited (NYSE: BB; TSX: BB) の事業部門であり、ヒューマンエクスペリエンスの向上、テクノロジ主導の産業強化、ソフトウェア定義ビジネスの成功を支える信頼性の高い基盤を提供しています。安全でセキュアなオペレーティングシステム、ハイパーバイザー、ミドルウェア、ソリューション、開発ツールを、信頼ある組み込みソフトウェアの専門家によるサポートやサービスと共に提供し、業界をリードしています。QNX(R) technologyは、現在2億5,500万台以上の車両を含む、世界中の重要な組み込みシステムに導入されています。QNX(R) softwareは、自動車、医療機器、産業機器、ロボティクス、商用車、鉄道、航空宇宙および防衛など、さまざまな産業で信頼を得ています。QNXは1980年に設立され、本社はカナダのオタワに存在します。詳細は、qnx.com(https://qnx.software/en)をご覧ください。