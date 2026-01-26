日本の奥行きある魅力を体験と旅で届けるJ-CAT、さらなる事業拡大と経営基盤強化に向けた新体制を発表

J-CAT株式会社

J-CAT株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：飯倉 竜、以下：J-CAT）は、事業フェーズの大きな転換期を迎え、今後の継続的な成長と企業価値の最大化を目指し、2026年1月より経営体制、技術、およびコーポレートガバナンス体制を強化することをお知らせいたします。

体制変更の背景と目的

当社は、テクノロジーとクリエイティビティを活用し、日本の魅力あふれる姿を世界へ届けるため、インバウンド向け「Wabunka」、および国内向け「Otonami」の両ブランドを主軸に、設立以来、急速な成長を遂げてまいりました。この度、事業規模の拡大とプロダクトの高度化に伴い、経営のスピード感、プロダクト開発力の強化、そして企業としての信頼性を担保するガバナンス体制の向上が不可欠となりました。

本体制変更は、各領域で卓越した実績を持つプロフェッショナルを経営陣およびアドバイザーとして迎え入れることで、これらの課題に対応し、次の成長ステージへと確実に向かうための経営基盤強化を目的としています。

あわせて、代表取締役CEO/Founderの飯倉は、中長期的な経営戦略の策定や財務基盤の強化、コーポレートガバナンスの深化に専念し、執行役員/Presidentの牧野が事業執行の全権を担うことで、経営と事業推進の両輪を一段と強固にしてまいります。

新体制における主要な変更点と新任者の紹介

この度の体制強化に伴い、以下の通り新役職への就任および顧問・アドバイザー契約の締結を実施します。

■牧野 雄作（まきの ゆうさく） 執行役員 / President（社長）

執行役員 / President（社長）牧野 雄作

代表取締役CEO/Founder 飯倉との緊密な連携のもと、これまでのベンチャー、大手企業での事業立ち上げおよび事業推進の経験を活かし、全社的な経営戦略の実行と組織運営を統括し、成長を加速させます。

プロフィール：

（株）一休にて、旅館事業や品質管理責任者、日本初の高級別荘予約サイト『一休.comバケーションレンタル』の立ち上げを行う。訪日旅行予約のVoyagin（現：楽天グループ）にてゼネラルマネージャーとして海外富裕層事業を推進。J-CATでは事業開発部長やCSOを歴任後、執行役員 / Presidentとして国内外の事業開発を統括。

コメント：

この度、Presidentに就任いたしました。世界に誇る日本の魅力は、今、人手不足やオーバーツーリズムといった深刻な社会課題に直面しています。私はこれまでの経験やノウハウを全力投入してこの問題に真摯に向き合い、日本の持続可能な未来を創ることに貢献します。関わる全てのステークホルダーの皆様と共に、日本の価値を世界へ、そして次世代へ繋いでいく決意です。

■山田 真也（やまだ しんや） 最高技術責任者 (CTO)

最高技術責任者 (CTO) 山田 真也

シリコンバレーでの先進的なプロダクト開発経験を活かし、当社の技術開発部門を統括。イノベーション創出と開発組織の高度化を主導します。

プロフィール：

慶應義塾大学総合政策学部卒。学生時代からアプリ・web開発に従事。2020年に米シリコンバレーのスタートアップにソフトウェアエンジニアとして参画し、IoTやAIを利用したさまざまなプロダクト開発、多国間での開発アライアンスや開発におけるリードを経験。2024年2月にJ-CAT株式会社に参画。

コメント：

この度、CTOに就任いたしました。日本の観光産業は、これからの経済を支える大きなポテンシャルを秘めていますが、テクノロジーの活用という点においては進化の余地が多く残されています。J-CATは日本が誇るべき文化や伝統をデジタルとリアルの融合によって価値化し、国内外へ届けることで、日本全体に新たな循環を生み出していきます。私は、シームレスなオペレーションを実現するプロダクト開発や、AI/データの利活用を推進し、「人の温かみはそのままに、裏側が高度な自動化で支えられている」という体験の実現に挑み、技術と組織の両面から事業の成長に貢献してまいります。

■佐宗 邦威（さそう くにたけ） 顧問・アドバイザー

顧問・アドバイザー 佐宗 邦威

戦略デザインファーム経営者としての知見に基づき、経営戦略や組織変革に関する多角的な助言を通じて、当社のブランド力・イノベーション力の向上を支援いただきます。

プロフィール：

東京大学法学部卒、イリノイ工科大学デザイン学科修士課程修了。P&G、ソニーを経て独立し、戦略デザインファーム「BIOTOPE」を創業。数多くのナショナルクライアントやスタートアップのイノベーション支援、企業理念の策定・実装に携わる。著書に『直感と論理をつなぐ思考法』『理念経営2.0』などがある。多摩美術大学特任准教授。

コメント：

この度、顧問・アドバイザーという立場で、J-CATの成長に貢献させていただきます。

外部の視点を取り入れた戦略的なアドバイスと、今後世界的な潮流となっていく可能性のある日本文化の価値を高めていく可能性の高いJ-CATという会社にビジョン経営の支援を行うことで、企業価値とブランド力を高める支援をさせて頂きます。新経営体制の推進を強力にサポートし、さらなる飛躍に貢献してまいります。

■根橋 弘之（ねばし ひろゆき）顧問・アドバイザー

顧問・アドバイザー 根橋 弘之

M&Aやコーポレート・ガバナンスにおける高度な専門知識を活用し、企業成長に伴う法務リスクへの対応、コンプライアンス体制の強化、ガバナンス構築を支援いただきます。

プロフィール：

東京大学法学部卒業、東京大学法科大学院修了。2010年12月 弁護士登録、第二東京弁護士会所属。2017年、コロンビア大学ロースクールを修了し、2018年6月にニューヨーク州弁護士として登録。2011年から2021年まで森・濱田松本法律事務所にて勤務後、現在はパナソニックホールディングス株式会社にてM&AやリーガルDXに関する業務を行っている。

コメント:

企業の成長と信頼は、強固なガバナンスとコンプライアンス体制の上に成り立ちます。法務面から経営をサポートすることで、J-CAT株式会社が安全かつ安心して、そしてアグレッシブに事業を展開できる基盤構築に貢献してまいります。

今後のJ-CATの展望

J-CATは、代表取締役CEO/Founder 飯倉による経営基盤の強化と、President牧野による事業推進の2本柱を中心とした新体制を通じて、事業拡大のスピードと組織体制の盤石さを高め、今後も日本の魅力や文化の価値を日本国内、さらには世界に届けるべく、体験を軸とした様々な事業やサービスの形を提案し、その推進に一層邁進してまいります。





◼️ J-CAT代表取締役CEO/Founder 飯倉竜 コメント

代表取締役CEO/Founder 飯倉竜

J-CATは創業期を経て、さらなる拡大を見据えた「社会の公器」へと進化するフェーズに入りました。今回の体制変更の核心は、卓越した知見を持つプロフェッショナルと共に、事業の爆発的な成長と、企業としての強固な信頼を高い次元で両立させることにあります。私はFounderとして、より遠い未来を描くための戦略とガバナンスに専念し、現場の指揮を牧野率いる経営陣へ託します。

日本の魅力を、テクノロジーの力で世界へ、そして次世代へ。この布陣で、未だかつてない「文化の循環」を創り出していきます。

■J-CAT株式会社https://j-cat.co.jp/

J-CAT株式会社は、訪日観光客向けに日本の魅力を体験を軸として旅全体をデザインする「Wabunka」と、国内向けに大人のための非日常体験を提供する「Otonami」を運営。両サービスを合わせて900以上の体験プランを展開し、伝統文化・職人技をはじめとし、多彩なジャンルでの上質な感動体験を提供。さらにはOtonamiの実店舗の運営も行い、文化の拠点を広げている。



代表者：代表取締役CEO 飯倉 竜

所在地：東京都港区芝公園2丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー16階

事業内容：ハイエンド向け観光体験予約サービス「Otonami / Wabunka」の企画・開発・運営、

法人・団体向けカスタマイズ型イベントの企画・運営、

行政・法人向け地域資源活用型コンサルティングおよびプロジェクト受託

■Wabunka

https://wabunka-lux.jp

「Wabunka」は、海外ゲスト向けに、日本の奥行きある魅力に触れる唯一無二の特別体験を提供。2022年10月のサービス開始以来、約110カ国からのゲストを迎え、世界遺産の寺院巡りや芸舞妓とのお座敷遊び、相撲稽古見学、刀鍛冶体験、茶道などの本格的な文化体験に加え、地域の自然や風土を感じながら地域の魅力に触れる体験をお届け。旅全体を通して日本の深い魅力に触れることができる旅のプログラムなど、多様なジャンルのオリジナルプランを約400以上展開し、専門の通訳ガイドによる「一回一組限定」の体験設計により、日本の多面的な魅力に触れる知的で非日常的な旅を実現している。

Instagram：https://www.instagram.com/wabunka.japan/

YouTube：https://www.youtube.com/@WabunkaJapan

■Otonami

https://otonami.jp/

「Otonami」は、大人のための非日常体験を提供。特別な場所で、ワンランク上の“大人のたしなみ”を感じながら、日本の本当に価値のある魅力を、感動体験としてお届けする。

2021年6月のサービス開始以来、累計利用者数は10万人を超え、関東・関西を中心に約550件の体験プランを展開。2025年4月には、Otonami初の実店舗である次世代型ライフスタイルラウンジ「Otonami Lounge Tokyo」（大丸東京店10F）を開店し、2026年1月には、文化の街日本橋に食と体験をコンセプトにした大人の隠れ家「Encounter by Otonami」をグランドオープン。

Instagram：https://www.instagram.com/otonami_official/

x：https://x.com/otonami_jp

■問い合わせ

▼メディアからのお問い合わせ：pr-info@j-cat.co.jp

▼企業法人向けお問い合わせ：https://lp.otonami.jp/b2b

▼Otonami/Wabunkaでの体験提供をご希望の事業者さまからのお問い合わせ：https://lp.otonami.jp/b2b