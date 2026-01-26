キャリア・マム、東京都主催「Tokyo Future Work Award 2025」奨励賞を受賞

株式会社キャリア・マム

全国12万人の在宅ワーク会員を有し、教育訓練事業を推進する株式会社キャリア・マム（本社：東京都多摩市、代表取締役：堤 香苗、以下 キャリア・マム）は、東京都が主催する「Tokyo Future Work Award 2025」において、奨励賞を受賞しましたのでお知らせいたします。

「Tokyo Future Work Award」は、「誰もが活躍できる持続可能な社会の実現」を目指し、多様で柔軟な働き方や、テクノロジーを活用した生産性の高い働き方を先進的に推進している企業を表彰する制度です。

キャリア・マムは、長年にわたりテレワークを軸とした働き方を実践し、多様なライフステージに対応した就労環境づくりや、AIを活用した業務効率化・人材育成の取り組みが評価され、今回の受賞に至りました。

■「Tokyo Future Work Award」とは

東京都では、多様な働き方の推進およびテクノロジーを活用した生産性向上を目的に、「東京の未来の働き方推進事業」を実施しています。

本アワードは、「東京サステナブルワーク企業」に登録している企業を対象に、

多様で柔軟な働き方の実現およびテクノロジーを活用した生産性の高い働き方において、特に先進的な取り組みを行っている企業を表彰するものです。

「取組の独自性、働き方の多様性」、「テクノロジーの活用による生産性向上」など4項目で審査を行い、受賞企業には、表彰状・賞金の授与に加え、事業ホームページにて取組内容が紹介されます。

■受賞のポイント

キャリア・マムは、以下の4点において高い評価をいただきました。

・創業以来25年間にわたりテレワーク制度を実践し、多様なライフステージに対応したビジネスフレームを構築。時間休暇制度や定年後の再雇用制度など、柔軟な就労制度を整備

・保育室併設のコワーキングスペースやカフェなどの空間整備を行い、働く場所・時間・スタイルを柔軟に選択できる環境を提供

・AI資格取得者への奨励金制度や、介護と仕事の両立を支援する介護相談AIサービス「教えて!まむちゃん」など、社内外に向けたAI活用と学びの機会を創出し、業務効率化を推進

・役職や部署を超えた対話の場「わくわく会議」をはじめ、オンライン・リアル双方で世代や部門を超えたコミュニケーション機会を継続的に提供

■代表取締役 堤 香苗 コメント

Tokyo Future Work Awardの受賞は、私たちが創業以来取り組んできた「自分らしく生きる楽しさを、自分らしい働き方でかなえる」という企業理念に合致した賞であり、大変嬉しく思っております。多摩地域からは、残念ながら私たち一社のみの受賞となりましたが、働きやすさを生み出すコミュニケーションと、働きがいを創り出すAI技術を、今後さらに取り入れ、どこにいても自分らしく働ける会社として、全国12万人の会員の皆さまと、今後もより一層つながっていきたいと考えています。

■会社概要

株式会社キャリア・マム

代表者：代表取締役 堤 香苗

所在地：〒206-0033 東京都多摩市落合1-46-1 ココリア多摩センター5階

設立：2000年

資本金：3,875万円

従業員：43名（2025年7月現在）

TEL：042-389-0220（代表）

URL：https://corp.c-mam.co.jp/

都庁総合ホームページ

Tokyo Future Work Award 公式Webサイト：https://mirai-hatarakikata.metro.tokyo.lg.jp/award/

受賞企業紹介ページ：https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2026/01/2026012134

【本リリースに関するお問い合わせ】

株式会社キャリア・マム 広報担当 メールアドレス：pr@c-mam.co.jp

TEL 042-389-0220 ／ 〒206-0033 東京都多摩市落合1-46-1 ココリア多摩センター5階

コーポレートサイト：https://corp.c-mam.co.jp/