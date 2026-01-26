極上ギャップ【HONEY CUSH】新発売～見た目と履き心地、どちらも妥協しないKACHIKAの新ルームスリッパ～

株式会社オークファン

株式会社SynaBiz（本社：東京都品川区、代表取締役：石丸啓明、株式会社オークファン100％子会社）が展開するプライベートブランド「KACHIKA」は、上質なデザインと快適な履き心地を両立したルームスリッパ「HONEY CUSH（ハニークッシュ）」を発売しました。

「見た目は良いが疲れる」「履き心地は良いが安っぽい」、そんな従来のスリッパにありがちな二択を見直し、日常使いから来客用まで対応する一足として設計されています。

HONEY CUSHの特長

■「見た目か履き心地か」の二択を超える“極上ギャップ”

HONEY CUSHは、どちらかを我慢する選択肢ではなく、見た目も、履き心地も、どちらも自然に満たされる状態を目指しました。

一 一見するとシンプルで上質。

しかし履いてみると、想像以上にやさしく足を包み込む ―

この“良い意味でのギャップ”こそが、HONEY CUSH最大の特長です。

■ハニカム構造を採用することで実現した驚きのフィット感

インソールには、医療・衝撃吸収分野でも用いられるハニカム構造クッションを採用しております。

体重が一点に集中しにくい構造により、足裏全体をやさしく支え、長時間履いても疲れにくい履き心地をサポートします。

さらに、片足約135g（※サイズにより差あり）の軽量設計により、足運びは軽やかで、動作の多い場面でも負担になりにくい仕様です。

家事や在宅ワーク、来客対応など、「気づけば履き続けている」日常シーンを想定した設計です。

■生活感を出さない、“置いてもきれい”なデザイン

外観にはスエード調素材を使用し、スリッパでありながら生活感が出にくい佇まいに仕上げました。

部屋に置いても空間になじみ、来客用としても自信を持って使えるデザインです。

男女問わず使いやすいユニセックス設計のため、家族用はもちろん、ギフト用途にも適しています。

商品概要

● 商品名：HONEY CUSH（ハニークッシュ）

● ブランド：KACHIKA

● 種別：ルームスリッパ

● 重量：片足約135g（※サイズ差あり）

● 特長：ハニカム構造クッション／上質スエード調素材／軽量設計

● 対象：ユニセックス

● 販売先：Amazon.co.jp

商品ページ：HONEY CUSH(https://amzn.asia/d/9P01xGT)

KACHIKA」について

― 価値を、変える。価値で、変える。 ―

「KACHIKA」は、ありきたりな商品を量産するのではなく、“本当に価値あるもの”を届けることを目指して誕生したプライベートブランドです。

日々の選択やこだわりの中で、皆さまの価値観にそっと寄り添い、「これだ」と納得できる“カチッ”とした瞬間をお届けしたいという想いが込められております。

ショップページ：KACHIKA商品ページ(https://www.amazon.co.jp/stores/%E3%80%90%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E5%85%AC%E5%BC%8F%E7%9B%B4%E5%96%B6%E5%BA%97%E3%80%91APLAB/page/FD8D08F4-BFF9-47C1-9A89-274D2FA3B51E?ref_=cm_sw_r_ud_ast_store_TK7VMP3GX05BZPDJ9QR4)

オークファングループについて

オークファングループは、社会の様々な「RE」を統合した唯一無二の流通インフラを構築する「RE-INFRA COMPANY」として、膨大なデータとAI技術を活用しながら、国内外の流通市場において新たな仕組みやサービスの創出に取り組んでおります。

既存事業として、相場検索サービス「オークファン」やBtoB取引プラットフォーム「NETSEA」を展開し、流通のDX化を推進してきました。

現在は、巨大な供給力を持つ中国を起点とした China to Japan 領域へ事業の選択と集中をし、新規事業である OEM 自社プロダクト「AP LAB」やライブコマース事業「NETSEA MallLive」を軸に、D2CのみならずB領域にも商品提供・販路支援を行う 「D2X（Direct to X）コマース」を成長戦略の中核として事業推進しております。

オークファングループは、既存事業で培った基盤を活かしながら新規事業への戦略的転換を進め、次世代の流通インフラを創出する企業として成長を続けてまいります。

株式会社SynaBiz 会社概要

・代表者：代表取締役 石丸 啓明

・設立 : 2015年7月

・資本金：2,500万円 ※株式会社オークファン（東証グロース上場）100%出資

・所在地：〒141-0001 東京都品川区北品川5-1-18 住友不動産大崎ツインビル東館7F

・URL ：https://synabiz.co.jp/