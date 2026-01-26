愛媛マラソンの走りのドラマを動画で刻む

株式会社愛媛新聞社

株式会社愛媛新聞社（本社：愛媛県松山市）は2026年2月1日に開催される第63回愛媛マラソンで、ランナー一人一人の走りをアニメーション動画で残す「認定デジタル完走証」を発行します。認定デジタル完走証の発行は、マラソン大会向けデジタルサービスを展開する株式会社Swandive（本社：東京都江東区）との協業によるもので、愛媛マラソンでは3年連続の実施となります。

今年の最大の特長は、完走証を初めて「動画」として提供する点です。従来の記録表示にとどまらず、レース中の各区間のペース変化を分析し、ランナーそれぞれの走りに応じたアニメーション表現を自動生成。前半に攻めた展開、後半の粘り、終始安定したペースなど、個人のレース内容と連動した約25秒のアニメーションとして完走の記録が残ります。完走後に見返すことで、自身の挑戦や苦楽の記憶をより鮮明に振り返ることができます。

平均ペースの区間平均よりペースが遅い区間平均よりペースが速い区間

※実際の画面とは異なる場合があります

本デジタル完走証は、ブロックチェーン技術を活用したNFT（非代替性トークン）として発行されます。ブロックチェーン上に記録されることで、データの改ざんが極めて困難であり、記録の信頼性と長期保存性を兼ね備えています。

また今大会では、新たに「みんなの完走証」機能を追加。デジタル完走証をギャラリー形式で閲覧でき、他のランナーとの違いやレース展開の多様性を楽しむことができます。友人・知人のゼッケン番号による検索も可能で、沿道で応援した人や仲間と完走の喜びを共有する新たな体験を提供します。

前回の第62回大会では、完走者9,470人のうち2,238人（約24％）がデジタル完走証を取得。スマートフォンだけで受け取れる手軽さから、「ゴール直後でも迷わず使えた」といった声が多く寄せられました。愛媛新聞社では、こうした実績を踏まえ、スポーツの記録や感動をデジタルで後世に残す新しい形として本企画を継続しています。

本取り組みは、株式会社アート不動産（本社：愛媛県松山市）の協賛により実施されます。

愛媛新聞社は今後も、地域スポーツの価値や参加者一人一人の挑戦を、紙面・デジタルの両面から発信していきます。

