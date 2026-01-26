Lemino、2月1日から音楽コンテンツを拡充！藤井フミヤ、DREAMS COME TRUEらトップアーティストから、BE:FIRST、3月以降はSMTOWN、NCT WISHなどの話題作も続々登場！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）が運営する映像配信サービス「Lemino(R)」は、2026年2月から音楽コンテンツラインアップを大幅に拡充いたします。日本の音楽シーンを代表する人気アーティストから、現在最前線で活躍するグループまで、ライブの熱狂を自宅で楽しめる珠玉のステージ映像を順次配信開始いたします。

■2026年2月から豪華ライブ映像が続々登場！

特設ページ :https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000150/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202601_nr-newleminoLP-0126

Leminoでは、視聴者のみなさまに、より豊かなエンターテインメント体験をお届けするため、2026年2月から音楽ライブ映像の配信を大幅に拡大いたします。世代を超えて愛され続ける藤井フミヤ、DREAMS COME TRUE、MISIAといった日本を代表するアーティストの軌跡を辿る作品群から、GENERATIONS、THE RAMPAGE、FANTASTICS、Da-iCE、BE:FIRSTといった今をときめくグループの圧巻のパフォーマンスまで、バラエティ豊かなラインアップをご用意いたしました。

■注目の音楽ライブ配信ラインアップ

1. レジェンドたちの感動を再び。

2026年2月1日（日）を皮切りに、日本を代表するアーティストの名演を毎月お届けします。

●藤井フミヤ：2026年2月1日（日）配信の『FUMIYA FUJII CONCERT TOUR PURE WHITE“VERSION UP”』をはじめ、2025-2026年の最新ツアー『FUTATABI』など、6か月連続で配信。

●DREAMS COME TRUE：2026年2月1日（日）配信の『miwa yoshida concert tour beauty and harmony』から、2026年12月まで11か月連続で貴重なライブ映像を順次公開。ファン垂涎のメモリアルなラインアップが実現しました。

●MISIA：2026年2月15日（日）から、『MISIA SOUL JAZZ SWEET & TENDER』をはじめとする珠玉のライブ映像を7か月連続でお届けします。

藤井フミヤ『FUMIYA FUJII CONCERT TOUR PURE WHITE“VERSION UP”』DREAMS COME TRUE『miwa yoshida concert tour beauty and harmony』MISIA『MISIA SOUL JAZZ SWEET & TENDER』2. 2026年2月1日（日）一挙配信！今、熱いグループのステージ

ダンス＆ボーカルシーンを牽引する人気グループのライブ映像が一挙に登場します。

●GENERATIONS from EXILE TRIBE：『GENERATIONS LIVE TOUR 2024 “GENERATIONS 2.0”』

●THE RAMPAGE from EXILE TRIBE：『THE RAMPAGE LIMITED LIVE 2024 *p(R)ojectR at TOKYO DOME』

●FANTASTICS from EXILE TRIBE：『FANTASTICS LIVE 2024 ”FANTASTIC DISCO”』

●Da-iCE：『Da-iCE 10th Anniversary Arena Tour 2024 -MUSi-aM-』

●BE:FIRST：『1st One Man Tour "BE:1"』『BE:FIRST ARENA TOUR 2023-2024 "Mainstream"』

さらに、Rockon Social Clubの最新公演『Rockon Social Club Tour 2025 FOREVER CALLING -Still Rockin’-』（2026年2月23日（月・祝）配信開始）も順次ラインアップ。

GENERATIONS from EXILE TRIBE『GENERATIONS LIVE TOUR 2024 “GENERATIONS 2.0”』THE RAMPAGE from EXILE TRIBE『THE RAMPAGE LIMITED LIVE 2024 *p(R)ojectR at TOKYO DOME』FANTASTICS from EXILE TRIBE『FANTASTICS LIVE 2024 ”FANTASTIC DISCO”』Da-iCE『Da-iCE 10th Anniversary Arena Tour 2024 -MUSi-aM-』BE:FIRST『1st One Man Tour "BE:1"』Rockon Social Club 『Rockon Social Club Tour 2025 FOREVER CALLING -Still Rockin’-』3. 2026年3月以降も興奮は続く！K-POP話題作やBABYMETALのワールドツアーが続々公開

2月の勢いはそのままに、3月以降も国内のみならず、世界を熱狂させるアーティストたちの最新公演が続々と登場します。

●SMTOWN：『SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA』

●NCT WISH：『日本ツアー【NCT WISH 1st CONCERT TOUR INTO THE WISH : Our WISH in JAPAN】東京公演』

●BABYMETAL：『BABYMETAL UK & EUROPE ARENA TOUR 2025』や『BABYMETAL WORLD TOUR 2025-2026 SPECIAL ARENA SHOW IN US INTUIT DOME』ほか

■配信スケジュール詳細（抜粋）

SMTOWN 『SMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA』NCT WISH 『日本ツアー【NCT WISH 1st CONCERT TOUR INTO THE WISH : Our WISH in JAPAN】東京公演』BABYMETAL『BABYMETAL UK & EUROPE ARENA TOUR 2025』

詳細は特設ページ（https://bit.ly/49N9TtX）よりご確認ください。

■2026年2月1日（日）配信開始

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/113690/table/903_1_9bba0932dbba06e280b564e3984b60e6.jpg?v=202601260151 ]

■2026年2月15日（日）配信開始

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/113690/table/903_2_d5a1b0b555ac980f53d0cfb2c550c705.jpg?v=202601260151 ]

■2026年2月23日（月・祝）配信開始

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/113690/table/903_3_59612048819b635c020b2c980683fd8e.jpg?v=202601260151 ]

■2026年3月以降順次配信開始

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/113690/table/903_4_b17f387dbe778a3035cd9baf718b1f8f.jpg?v=202601260151 ]

※2026年3月以降も毎月、豪華ラインアップを順次追加予定です。

【「Lemino」概要】

■ドコモの映像配信サービス

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額990円（税込）(2026年2月1日（日）より月額1,540円（税込）に改定)※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

■「Lemino（レミノ）」公式

サービスサイト：https://lemino.docomo.ne.jp/

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lemino_official

X（@Lemino_official）：https://x.com/Lemino_official

Instagram：https://www.instagram.com/lemino_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@lemino_official

※1 ＜Leminoプレミアム月額使用料＞

・「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」の月額使用料は1,100円（税込）です。

・「Leminoプレミアム」の月額使用料は2026年2月1日（日）より月額1,540円（税込）に改定いたします。

・「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」の月額使用料は2026年2月1日（日）より1,650円（税込）に改定いたします。

・「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」の月額使用料は2026年2月10日（火）より月額1,650円（税込）に改定いたします。

※2 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去に「dTV」で初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・ 「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。