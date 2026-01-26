金沢工業大学松林研究室では、2026年1月31日（土）より2月8日（日）まで、野々市市・学びの杜ののいちカレードにて、360度全面プロジェクションによるイマーシブ体験（没入体験）ができる未来型美術館「第2回 ののいち22世紀デジタル美術館」を開催します。

【主催者からのメッセージ】

2025年3月15日（土）・16日の2日間、野々市市民体育館で開催した第1回に続き、第2回は学びの杜ののいちカレードで開催することとなりました。前回から「よりパワーアップ」した内容で、長谷川章、バンクシー、岡本太郎、葛飾北斎等、国際的な作品に加え、野々市市民や小中学校・高校生の作品も展示に加えます。会場全体を上下左右360度のプロジェクションマッピングを用いた「イマーシブ(没入感)」システムとし、能登半島地震の震災復興に関するメッセージやドキュメンタリーインスタレーションも実施します。この企画を「ののいち22世紀デジタル美術館」と名付け、先端技術が集積する野々市から未来型の美術館を発信することで、世界中からの観光客に金沢(21世紀)だけでなく野々市(22世紀)も認識してもらうという、将来的なビジョンの実現を目指しています。

松林 賢司 (金沢工業大学教授・松林研究室)

■ 開催概要

第2回 ののいち22世紀デジタル美術館

・会期：2026年1月31日（土）～ 2月8日（日）

・時間：10:00～20:00（出入り自由）

・会場：学びの杜ののいちカレード（石川県野々市市太平寺4丁目156）

・入場料：無料

【第2回ののいち22世紀デジタル美術館展示予定作品】

いち作品3分の動画インスタレーションを360度全面プロジェクションで繰り返し上映します。

<特別展示>

1. 岡本太郎 川崎市岡本太郎美術館

2. バンクシー GMOデジタル美術館

3. 葛飾北斎 すみだ北斎美術館

<能登復興支援作品>

4. 野々市市民の能登メッセージ 澤田翔吾

5. Re born 輪島塗 福井浩一

6. いつまでも能登は走り続ける 他 野々市明倫高校・DXプロジェクト

<野々市をテーマとした作品>

7. 知の宝 工学の曙 (ニュートン万有引力発見の書他) YDP (Yoshita Design Planning)

8. NO/1 ココ NO.1 (野々市市5町会全部紹介しちゃいます!) ディーセントワーク

9. 椿まつり CCC

10. 北国街道野々市の市 北国街道野々市の市実行委員会

11. 野々市市の宝(御経塚保育園からあなたに) DK art cafe プロジェクト 倖田真弘

<地元アーティスト作品>

12. 春夏秋冬 DK art cafe プロジェクト 村上太一

13. Photographs as Dresses × Illustration （Flower Dress Series）やちゅうな

14. Digital Sculpture 金沢工業大学・村山研究室 林柊佑

15. デジタル作品集 野々市明倫高校藝術部

<初展示>

「宇宙が私を映す」 《BROCKEN CIRCLE | 影がアーチストになる瞬間》 長谷川章

【第1回ののいち22世紀デジタル美術館より】













［ショートムービー］

https://www.kanazawa-it.ac.jp/kitnews/2025/0417_digital_museum.html