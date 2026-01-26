金沢工業大学五十嵐威暢アーカイブでは、今年度最後の企画として、「2025 年度五十嵐威暢アーカイブ研究報告展 FIND ON SITE」を行います。この展示は、アーカイブが所蔵する作品や資料を手掛かりに五十嵐威暢の作品やプロジェクトの制作背景、そのプロセスを紐解くことを目的としています。今回取り上げるのは、五十嵐のグラフィック作品の制作に使用された印刷原稿です。制作時に用いられた道具から実際に制作された版下まで、アーカイブならではの一次資料の展示を通じて、五十嵐の創造の秘密に迫ります。アーカイブを用いた研究の現場で、日々沸き起こる驚きや感動を追体験する機会となれば幸いです。

本展示の基になった調査研究は、竹尾アーカイヴズ、DNP文化振興財団にご協力いただきました。

2025年度 五十嵐威暢アーカイブ研究報告展

Find On Site 五十嵐威暢によるグラフィック作品印刷展示

日時：令和8年1月26日（月）～令和8年4月19（日）会期中無休 10時～17時

場所：五十嵐威暢アーカイブ 金沢工業大学ライブラリーセンター２F

https://igarashiarchive.jp/exhibition/1321/?lang=ja

常設展示：五十嵐威暢－「環境」を求めて

平面と立体を自由に往来し、領域をも飛び越える五十嵐の芸術の数々。それを成し得た「環境」への意識を補助線に、五十嵐の歩みを概観します。

五十嵐威暢アーカイブ

金沢工業大学は、急速に変化する社会からの要請に応えるべく、これまで取り組んできたSTEM教育に「デザインとアート」を柱とした感性教育を融合すること、そしてその研究の充実と実践を行うことを目指しています。本施設には、彫刻家、デザイナーの五十嵐威暢氏から寄贈された5000点もの作品や資料が収蔵されています。多様なコレクションを活用した独自のプログラムを通じて、学生たちが独自の視点で世界を感受し、創造する力を引き出す活動を推進しています。