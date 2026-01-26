札幌国際大学がQuizKnockを運営する 株式会社batonと包括連携協定を締結

札幌国際大学（北海道札幌市清田区、学長 蔵満保幸）は、株式会社baton（東京都品川区、代表取締役 衣川洋佑）様と、教育・研究分野における連携を目的とした包括連携協定を締結しました。

2026年1月26日（月）には、本学キャンパスにて今後の連携強化に向けた取り組みを本格的に開始するための調印式を行いました。

本協定は、デジタル技術を活用した教育の充実や、次世代を担う人材育成を目的とするもので、両者の知見を生かした共同研究や教育コンテンツの開発を進めていきます。

（左から）札幌国際大学地域・産学連携センター センター長 濱田剛一教授、株式会社baton 代表取締役 衣川洋佑、同大学 大学長 蔵満保幸教授、同大学 基盤教育部 安井政樹准教授

主な連携内容

本協定に基づき、安井政樹准教授（基盤教育部・教職センター）の研究室を中心に、以下の取り組みを展開します。

① デジタル体育（DIDIM）を活用した教育研究

運動が苦手な子どもでも体を動かす楽しさを感じられる体育を目指し、体力づくりや生涯スポーツの在り方などをスポーツ人間学部教職課程における授業の充実に資する研究を進めます。

現在、大阪で実証研究を行っており、来月以降、東京・札幌でも展開予定です。

② メディアリテラシー教育・探究学習に関する研究開発

情報モラルやAI・メディアリテラシーなどをテーマとした授業・研究パッケージの開発を行い、教職課程や基盤教育（初年次教育）における授業改善につなげます。

地域貢献への展開

本学が毎年8月に開催している市民向け公開講座「教育フェスティバル」などのイベント等での展開も検討しており、デジタル体育の体験機会や学びの場を提供することで、運動不足になりがちな北海道・札幌地域における新たな運動・学習の機会創出を目指します。

札幌国際大学 安井政樹准教授 プロフィール





北海道・札幌市の小学校で20年間教諭を務め、2022年4月から現職。

主な研究テーマは、AI・ICTを活用した教育の充実（子ども支援・教員支援）とインクルーシブ教育による共生社会の実現。ICT教育、道徳教育、授業づくり等に関する著書・論文多数。また、文部科学省学校DX戦略アドバイザー、デジタル庁デジタル推進委員など公的機関の委員経験、資格豊富。

NHK for School 番組委員として、道徳番組「もやモ屋」「ココロ部」「SEED なやみのタネ」をはじめ、特別支援番組「u&i」など多くの番組制作に参画。AIやデジタル技術を活用して子どもの発達や成長、教育にいかに役立てていくことができるのかについて、教師支援も含めた講演内容が評判で、多くの教員研修会や研究会の講師、アドバイザーを引き受けている。

札幌国際大学について





本学は1969年開学の札幌静修短期大学を祖とし、2027年に開学58年を迎える私立大学。札幌市清田区にキャンパスを置き、観光学部・人文学部・スポーツ人間学部において多様な学びを通じて地域・国際社会で活躍できる人材を育成しています。

一貫して大学・教育改革に取り組み、「学生第一」「国際化」「伸びしろ日本一」の三つの柱を基本に人材育成を進めています。

QuizKnockとは





QuizKnock（クイズノック）は、クイズ王・伊沢拓司が中心となって運営する、エンタメと知を融合させたメディア。「楽しいから始まる学び」をコンセプトに、何かを「知る」きっかけとなるような記事や動画を毎日発信中。

YouTube（ https://www.youtube.com/c/QuizKnock ）チャンネル登録者は260万人を突破。2026年10月2日に迎える10周年に向け、「QuizKnock10周年プロジェクト」を展開中。

株式会社batonとは





株式会社batonは、ビジョンである「遊ぶように学ぶ世界」を実現するために、遊びと学びをつなげる各種サービスの運営やコンテンツの制作を行っています。 エンターテインメントと教育をかけあわせたサービスを通して、自分の可能性をひらくきっかけを提供します。

■会社概要

設立：2013年10月

代表取締役：衣川洋佑

コーポレートサイト：https://baton8.com/