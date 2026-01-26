Àå¥Ö¥é¥·¤Î¥·¥¥¨¥ó¤¬¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤ÎÊÝ¸î¼Ô720Ì¾¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥È¼Â»Ü¡ª¿·Æþ³Ø¤Ç¿·¤·¤¤¤ªÍ§Ã£¤È½Ð²ñ¤¦»Ò¶¡¤¿¤Á¡ª¿È¤À¤·¤Ê¤ß¥±¥¢¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©
Àå¥Ö¥é¥·¤òÀ½Â¤¤¹¤ëSHIKIEN³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§¿·³ã¸©¿·³ã»Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ê¡Åè Í¥)¤Ç¤Ï¡¢ÏÃÂê¤Î¡Ö¥ªー¥é¥ë¥Õ¥ì¥¤¥ë¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¸ý¹Ð¥±¥¢¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÀìÌç²È¤ÎÊý¡¹¤È¶¦¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤ä·¼È¯³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤ò»ý¤Ä20Âå¤«¤é50Âå¤Þ¤Ç¤ÎÊÝ¸î¼Ô720Ì¾¤Ë¡Ö»Ò¶¡¤Î¿È¤À¤·¤Ê¤ß¥±¥¢¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Õ¼±Ä´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°Ê²¼¤Ï¤½¤Î·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯¡¢¸áÇ¯¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Çß¤Î³«²Ö¤Î¥Ë¥åー¥¹¤¬Î®¤ì»Ï¤á¤¿¤é¡¢¿·Æþ³Ø¤Î½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤ë»þ´ü¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¾®³Ø¹»Æþ³Ø¤ä¡¢½é¤á¤Æ¤Î¿Ê³Ø¤È¤Ê¤ë¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©ËÜ³ÊÅª¤Ê½¸ÃÄÀ¸³è¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªÍ§Ã£¤òºî¤ê¡¢³Ú¤·¤¤³Ø¹»À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ë°ìÊý¡¢¤Þ¤ÀÍÄ¤µ¤¬»Ä¤ëÇ¯Îð¤Ç¤Ï¡¢º³ºÙ¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç½ý¤Ä¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¤¤¿¤Ê¤¤¡¢¤¯¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Èº³ºÙ¤Ê»ö¤Ç¤â¡¢Âç¤¤Ê½ý¤Ë¡£¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤°Ù¤Ë¤â¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤Î¥±¥¢¤ò¤¹¤ë¤Î¤âÊÝ¸î¼Ô¤ÎÂç¤¤ÊÀÕÇ¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº³µÍ×
Ä´ºº¼çÂÎ¡§SHIKIEN¡¡¹Êó»öÌ³¶É
Ä´ºº¼çÂê¡§¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤ÎÊÝ¸î¼Ô¸þ¤±¡Ö»Ò¶¡¤Î¿È¤À¤·¤Ê¤ß¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È
Ä´ºº»þ´ü¡§2026Ç¯1·î
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤Î»Ò¶¡¤ò»ý¤ÄÊÝ¸î¼Ô¡¡¹ç·× 720Ì¾
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡30Âå 300Ì¾¡¢40Âå 360Ì¾¡¢50Âå 60Ì¾
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
Q1¡§Æþ³Ø¡¦¿Êµé¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¡Ö¿È¤À¤·¤Ê¤ß¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©(Ê£¿ô²óÅú²Ä)
Q1
1ÈÖµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÈ±·¿¤ä¿²¤°¤»¤Ç¡¢2ÈÖÌÜ¤¬¸ý¸µ(»õ¤Î±ø¤ì¡¦¸ý½¤Ê¤É)¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â¿ÈÂÎ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Ê¤é¤¹¤°µ¤¤¬¤Ä¤¯¤·¡¢¥±¥¢¤â¤·¤ä¤¹¤¤¥Æー¥Þ¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Q2¡§¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¸ý½¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Q2
ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿²óÅú¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ë 42.5¡ó¡×¤Ç¡¢2ÈÖÌÜ¤¬¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤ 24.6¡ó¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢3ÈÖÌÜ¤¬¡Ö¤è¤¯¤¢¤ë 16.4¡ó¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢58.9¡ó ¤Ä¤Þ¤ê6³ä¶á¤¯¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤¬¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¸ý½¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q3¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¸ý½ÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºß¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©(Ê£¿ô²óÅú²Ä)
Q3
Q2¤Ç¡¢Ìó6³ä¶á¤¯¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¬¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¸ý½¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡¢¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥±¥¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤ì¤â»õËá¤¤òÃúÇ«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢»Å¾å¤²Ëá¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤ÏÌó5³ä¤Ç¤¹¡£
ÂÐ½èÊýË¡¤È¤·¤Æ¤Î¥Þ¥¦¥¹¥¦¥ª¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¸ý½¥±¥¢ÍÑÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ý½¤Î¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¡ÈÀå¤Î±ø¤ì¡É¤ò¥±¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤Þ¤À11.9¡ó¤È¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Q4¡§»Ò¤É¤â¤Î¸ý½¤Î¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢¡ÖÀå¤Î±ø¤ì¡×¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Q4
¸ý½¤Î¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡ÖÀå¤Î±ø¤ì¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¸ý¹Ð±ÒÀ¸¤ÎÀìÌç²È¤¬¾ï¤ËÀâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢»õ°å¼Ô¤µ¤ó¤ä»õ²Ê±ÒÀ¸»Î¤ÎÊý¡¹¤â¡ÖÀå¤Î¥±¥¢¡×¤ò¿ä¾©¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¡¢Âç¿Í¤Ç¤ÏÀå¥Ö¥é¥·¤ò»È¤Ã¤¿Àå¤Î¥±¥¢¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬5³ä¶á¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£(SHIKIENÄ´¤Ù)¤·¤«¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Î¾ì¹ç¤Ï¤â¤Á¤í¤óÃÎ¤ê¤¨¤Þ¤»¤ó¡£ÊÝ¸î¼Ô¤¬µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¢¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï¡¢3³ä°Ê¾å¤â¤Î¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Q5¡§º£¸å¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¸ý½ÂÐºö¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¥±¥¢¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©(Ê£¿ô²óÅú²Ä)
Q5
ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤¬¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¸ý½ÂÐºö¤È¤·¤Æ¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¥±¥¢¤Ç¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¤è¤êÃúÇ«¤Ê»õËá¤¤È¡¢»Å¾å¤²Ëá¤¤Î¸«Ä¾¤·¤Ç¤¹¤¬¡¢3ÈÖÌÜ¤Î¡ÖÀå¥Ö¥é¥·¤Ë¤è¤ëÀå¥±¥¢¡×¤â¡¢3³ä°Ê¾å¤ÎÊý¤¬Áª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¤Þ¤È¤á¡ä
ËÜÄ´ºº¤Ë¤è¤ê¡¢¾®³Ø¹»Äã³ØÇ¯¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤ò»ý¤ÄÊÝ¸î¼Ô¤¬¡¢¿·À¸³è¤Î¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤È¤·¤Æ¡ÖÈ±·¿¡×¤Ë¼¡¤¤¤Ç¡Ö¸ý¸µ¡×¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìó6³ä¤¬»Ò¤É¤â¤Î¸ý½¤òµ¤¤Ë¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢ÂÐºö¤Ï»õËá¤¤ËÊÐ¤ê¡¢¸ý½¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀå¤Î±ø¤ì¡×¤Ø¤Î¥±¥¢¤Ï½½Ê¬¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¡¢Àå±ø¤ì¤È¸ý½¤Î´Ø·¸¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤ÊÝ¸î¼Ô¤â3³ä¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·º£¸å¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¥±¥¢¤È¤·¤Æ¡ÖÀå¥±¥¢¡×¤òµó¤²¤ëÀ¼¤âÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±Äó¶¡¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤Ï¹â¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿·¤¿¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤¬»Ï¤Þ¤ëÆþ³Ø´ü¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸ý¸µ¤ÎÀ¶·é´¶¤ò»Ù¤¨¤ë¥ªー¥é¥ë¥±¥¢½¬´·¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Î¼«¿®¤È¾Ð´é¤ò°é¤àÂè°ìÊâ¡¢¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
