石油化学工業協会は、アジア石油化学工業会議「APIC 2026」福岡大会を、2026年5月28日～29日にヒルトン福岡シーホークで開催します。本大会の参加登録受付を開始し、宿泊を含む参加登録は2026年4月7日、日本時間15時30分まで受け付けます。





現在の日本の石油化学産業は、需要が低水準にとどまる中、特に中国の設備増強に伴うアジア市場の需給バランス悪化が重なり、厳しい事業環境に直面しています。こうした状況を背景に、業界再編の動きも見られます。

このような中で開催されるAPIC福岡大会は、加盟各国の最新動向を把握するうえで、極めて有意義な機会となります。









【アジア石油化学工業会議とは】

アジア石油化学工業会議(APIC)は、もともと東アジア石油化学工業会議(EAPIC)として1979年に韓国、日本、台湾の協会によって石油化学業界の成長を促進するために発足しました。その後マレーシア、タイ、シンガポール、インドが加わり、今回で44回目を迎えるAPICは石油化学業界の一大イベントとして、世界中から1,500人以上が集まり、石油化業界関係者の情報交換とビジネスネットワーキングの重要なプラットフォームの機能を果たすものです。





今回は「化学の力でつながり、持続可能な未来を共創する」をテーマに、世界的な脱炭素対応やアジアを取り巻く供給過剰などの課題に対して、加盟国・地域の業界団体トップのスピーチや各種講演が予定されております。









【エントリー】

2026年4月7日(火)日本時間15：30までが特設WEBサイトで「ご宿泊を含めた参加登録」の受付期間となっております。石化事業関係者およびメディア関係者のご参加をお待ちしております。

下記の特設WEBサイトで参加登録を受け付けております。

https://apic2026.jp/ja/registration.html

◆ ご宿泊を含めた参加登録：4月7日(火)日本時間15時30分まで

◆ ご宿泊のない最終登録締め切り：4月23日(木)日本時間15時30分まで

＜参加費用＞

一人あたり US＄900*の円貨相当額

*適用レート等の詳細はサイトでご確認ください。









【APIC2026開催概要】

開催日時 ： 2026年5月28日(木)～29日(金)

開催場所 ： ヒルトン福岡シーホーク

https://www.hilton.com/ja/hotels/fukhihi-hilton-fukuoka-sea-hawk/

主催 ： 石油化学工業協会

https://apic2026.jp

プログラム： 同上のサイトで準備でき次第、公開します。









【主な参加メリット】

・アジア加盟国・地域の業界団体トップのスピーチや各種講演聴講が可能

・世界的な脱炭素対応やアジアを取り巻く供給過剰などの課題への最新の取組みの紹介

・トップマネジメント層を含む石油化学業界の人的交流や情報共有の機会創出









【前回タイ大会レポート】

前回のAPIC2025・タイ大会では登録者数945名(35か国)で、日本の石油化学企業関連の参加者は100名以上でした。





大手調査会社によるケミカル・マーケティングセミナーでは、世界の石化産業の現状と展望、オレフィン関連の事業環境、サステナビリティへの取組み等に加え、関税政策、地政学的緊張や経済の不確実性の長期化に関するトピックス、また設備の合理化推進、企業間の連携強化、脱炭素化とコスト回収のメカニズム構築についての提言やサステナビリティをキーワードにリサイクル推進、バイオ技術、水素・メタール等の低炭素エネルギーに関するプレゼンテーションが行われました。

・S&P Global ： High-stakes race demanding endurance and

determination

・CMA ： Petrochemical value chain outlook

・ICIS ： Geopolitics, Energy Transition, Sustainability

and the future of petrochemicals

・Argus ： Asian petrochemical Hub

・McKinsey & Company： Unlocking value through AI & Analytics

・CNCIC ： China’s role in shaping the future of the Asian

petrochemical market









■会社概要

石油化学工業協会

東京都中央区新川1-4-1 住友不動産六甲ビル

ホームページ： https://www.jpca.or.jp/