2026年1月19日(月)ミラノ - モンブランは、ミラノファッションウィーク期間中、ミラノの中心にあるSalone dei Tessutiにて、各国のVIPゲストやメディアを招き、2026年秋冬レザーコレクションのブレックファストプレビューを開催しました。著名なゲストが多数来場する中、女優の杏さんがパリから参加し、モンブランのバッグに合わせたスーツスタイルで登場。知性と品格に満ちた装いを披露しました。





モンブラン マイスターシュテュック ミニクロスボディバッグを着用された杏さん Photo by Delfina Seefeld





ショールーム会場は、ウェス・アンダーソン監督によるショートフィルム「Let's Write」の世界観にインスパイアされ、モンブランが長年探求し続けている「旅」というテーマをより掘り下げたものとなっていました。物理的な移動だけでなく、人生における詩的な道のりをも表現する「旅」、そして「書くこと」が人生を変える旅となり得るというモンブランの揺るぎない信念を象徴するインスタレーションが随所に配され、ショールーム全体に活気ある旅のムードが演出されました。また、会場の中心にはアーティスティック ディレクターのマルコ・トマセッタが考案した、メゾンのクリエイティブな哲学を表現するモンブラン デスクが置かれました。“Tree of Writing／かくことの木”の下に設置されたデスクは、機能的なアイテムである以上に、アイデアの出発点であり、多くの創造的、文学的な旅がここから始まり、書くことが自己表現の行為となる場でもあります。





アート オブ デスクの表現されたモンブランデスクとTree of Writing／かくことの木





ウェス・アンダーソンの「Let's Write」の世界観と融合したインスタレーション





2026年秋冬コレクションのレザーアイテムもまた、「旅」のテーマを反映し、現代の旅人のニーズに応える革新的なラインナップが揃いました。柔らかな質感と構造が重視され、エボニー、ボーキサイト、レッドオーク、ハニーといった温かみのある赤褐色のカラーパレットで表現されています。





モンブランの2026年秋冬レザーコレクション





ジェイミー・キャンベル・バウワーとエマ・ロバーツ Photo by Pablo Zamora





モンブランのブランドアンバサダーを務めるジネディーヌ・ジダン Photo by Pablo Zamora









■モンブランについて

優れたクラフツマンシップとデザインの代名詞であるモンブランは、1906年に創業し、瞬く間に筆記文化に革命をもたらして以来、その革新性の境界線を押し広げて来ました。創意工夫とイマジネーションを原動力として、ラグジュアリーな筆記具や時計をはじめ、レザーグッズ、ニューテクノロジーやアクセサリーに至るまで、いずれのカテゴリーにおいても優れたクラフツマンシップの表現を進歩させています。大胆なアイデアとアルチザンのスキルから生み出されるラグジュアリーな‘ビジネスライフスタイルパートナー’を作るという、果てしない使命を反映したモンブランの白いエンブレムは、パフォーマンス、品質、洗練されたスタイルの象徴となっています。世界に足跡(そくせき)を残そうとする人々をサポートするという継続的な取り組みの一環として、モンブランは世界中の教育プログラムへの協賛と、人々に潜在能力を最大限に発揮させることを目的としたイニシアチブを継続的に実施しています。