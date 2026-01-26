東京工芸大学(学長：吉野 弘章、所在地：神奈川県厚木市、東京都中野区、以下 本学)は、本学公式サイト内に、新たに「大学の日常をチェック SNSギャラリー」(以下、本ページ)を、2026年1月22日(木)に公開しました。大学公式および各学科・コースが運用しているSNSの投稿を集約したページで、各SNSのアカウントをお持ちでない方でも、投稿内容が閲覧できます。





東京工芸大学公式サイトTOP「大学の日常をチェック SNSギャラリー」





本学では、大学公式・各学科・コースがそれぞれ、特色や日常、授業・制作・研究活動、学生の取り組みなど、本学の「いま」を日々SNSを通じて発信しています。

このたび、より多くの方が本学の最新情報や日常の取り組みにアクセスしやすい環境を整えることを目的に、本ページを新たに立ち上げました。

本ページは、大学公式・各学科・コースで運用しているSNSアカウント(Instagram、Facebook、YouTube、Xなど)の投稿を一覧で閲覧できる専用ページで、2026年1月22日(木)に公開しました。





通常、閲覧者はSNSアカウントを保有していないと投稿内容が閲覧できませんが、本ページ内であればSNSのアカウントを保有していなくても、投稿内容を閲覧・再生することができます。SNSのアカウントをお持ちの方は、ページ内のリンクから各SNSへ遷移し、フォローすることも可能です。

また、大学公式サイトTOPページで表示される本ページのバナーには、最新の投稿内容が反映される仕組みを導入しており、最新情報が更新されるとバナー画像も連動して切り替わります。これにより、更新状況を視覚的に確認できる“生きたバナー”となっています。





本ページが、本学と社会を繋ぐコミュニケーションツールとして、多くの方に活用されることを期待します。

本学はテクノロジー(工学)とアート(芸術)を融合させた力で、新たな価値の創造を目指す本学ならではの取り組みをこれからも続けるとともに、本学の魅力や日常を積極的に発信してまいります。









■「大学の日常をチェック SNSギャラリー」

【URL】 https://sns.t-kougei.ac.jp/









■東京工芸大学

東京工芸大学、1923(大正12)年に創立した「小西寫眞(写真)専門学校」を前身とし、当初から「テクノロジーとアートを融合した無限の可能性」を追究し続けてきました。2023年に創立100周年を迎えました。

【本学公式WebサイトURL】 https://www.t-kougei.ac.jp/





東京工芸大学ロゴ





【学部学科構成】

・工学部 工学科 情報学系：情報コース、工学系：機械コース、電気電子コース、建築学系：建築コース

・芸術学部 写真学科、映像学科、デザイン学科、インタラクティブメディア学科、アニメーション学科、ゲーム学科、マンガ学科