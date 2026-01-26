国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、WEB雑誌「小売業・卸売業向けAI特集」を公開しました。「小売業・卸売業向けAI特集」ではAI時代に必要なスキルを提供する5社をご紹介します。

■小売・卸売業におけるAI活用とは

小売・卸売業界では、人手不足の深刻化、在庫管理の複雑化、そしてECの台頭による顧客ニーズの急速な変化という大きな課題に直面しています。従来の属人的な運営では限界があり、AIの活用が企業の存続と成長に不可欠となっています。AIは、データ分析と予測能力により、過去の販売実績に加え、天候やトレンドなどの多様なデータを組み合わせて需要を高精度で予測します。これにより在庫の最適化が実現します。結果として、過剰在庫による廃棄ロスと、在庫不足による機会損失を大幅に削減します。本書では、小売・卸売業向けAIで実績のあるAI企業が、具体的な事例やユースケースを業界別にご紹介します。

■小売業・卸売業向けAI提供企業

【資料概要】・アステリア株式会社└「店舗の巡回・目視を減らすAIカメラ活用」・デジタルヒューマン株式会社└「AIで実現する “おもてなし”EC接客」・株式会社PKSHA Technology└「「伝わらない」をなくす、高精度な接客AI」・ユーザックシステム株式会社└「93%以上の精度で受注業務自動化に成功」・LINE WORKS株式会社└「紙を無理になくさない、受発注のハイブリッドDX」

■「小売業・卸売業向けAI特集」の入手方法

■AIポータルメディア「AIsmiley」の概要

AIsmileyは、月間300万PV・掲載製品数500以上を誇る国内最大級のAIポータルメディアです。Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIソリューションを選び、まとめて無料で資料請求できます。企業のAI導入を加速させるプラットフォームとして、国内のDX推進を支援します。

URL：https://aismiley.co.jp/・AIとは？https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-ai/・小売り・サービス・EC業界向けAIサービスカオスマップhttps://aismiley.co.jp/ai_news/retail-service-e-commerce-industries-chaosmap/・「小売業」のAI導入活用事例https://aismiley.co.jp/case_ex_category/retail/

