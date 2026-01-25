CLOWDERkoga（所在地：茨城県古河市下辺見2860、代表：柳田真美）は、アート活動を行うアトリエとスポーツができるコートを併設した複合施設を2026年4月に正式オープンすることをお知らせいたします。子どもから大人まで、創造性とスポーツ、様々なアクティビティを楽しめる地域の新たなコミュニティとして、多彩なプログラムを展開してまいります。

「学ぶ」と「動く」を一体化した施設誕生の背景

近年、子どもたちの居場所づくりや多様な体験機会の創出が社会課題となる中、CLOWDERkogaの柳田代表は自宅や市民講座でのベビーマッサージ教室とアートクラフト教室を5年、バスケットボールとバドミントンのスポーツクラブを9年、地域の子供たちのための活動を合計14年間運営してきました。活動の拡大と共に会員数が増加する一方で、既存の公共施設だけでは活動場所や活動時間の確保が難しくなってきたことから、アートとスポーツが同時に楽しめる専用施設の設立を決意しました。また、昨今の天候不順や安心安全な遊び場所が減っているという問題の解決に室内で冷暖房完備の全天候型総合施設が必要だと考えました。3人子育てをしたママさんオーナーの柳田代表、子育て世代のコミュニティースペースとしても活用でき、地域のつながりを強め子育ての孤立感を解消できる拠点にしたい思いは人一倍です。「子どもたちや保護者の皆さんが安心して好きなことに打ち込める環境を整えたい」という思いから、現在、施設のリフォーム工事を進めており、2026年2月からプレオープンを経て、4月に正式オープンを予定しています。

一つの施設で多彩な体験を提供する3つの特長

# 1. 多彩な教室プログラムの展開

施設では、これまで実施してきたバスケットボールやバドミントン教室を引き続き開催するとともに、アート・クラフト・イラスト教室を本格的に展開します。さらに、幼児からできるアスレティック教室や大人向けヨガ教室など、心身の健康を促進するプログラムも予定しており、子供から大人まで年齢や興味に合わせて選べる多様な学びの場を提供します。

# 2. 日曜日は体験型レジャー施設に変身

平日の教室運営に加え、日曜日には地域の方々が気軽に楽しめるレジャー施設として、ローラースケート場やレーザー銃を使ったシューティングフィールド、ドローンレース場など、家族や友達で楽しめる体験型アクティビティを隔週で提供します。また、AR技術を活用した「HADO」を導入予定（現在、調整中）

# 3. 地域の憩いの場としての開放

教室やイベントがない時間帯は、施設を市民の憩いの場として開放。アトリエはアートやクラフトを楽しめる画材カフェとして、コートではバドミントンや卓球、ソフトバレーボールなどが楽しめるほか、乳幼児向けの安全な遊び場としても活用できます。

## 一拠点で叶う多彩な活動と子育て支援

「CLOWDERkoga」は、子育て世代の多様なニーズに応える以下の多目的サービスを提供します。- **平日の教育・スポーツ活動**：アート教室（絵画、クラフト）とスポーツ教室（バスケットボール、バドミントン、ヨガ）を一施設内で提供- **週末の家族レジャー機能**：ローラースケート場やAR技術を活用したスポーツなど、家族で楽しめる活動空間に変身- **送迎負担の軽減**：複数の習い事を一か所で完結できる利便性- **経済的負担の軽減**：継続しやすい価格設定とユニフォームや指定の練習着の購入不要- **季節を問わない環境**：空調完備で猛暑や寒さに左右されない安心空間- **保護者の交流促進**：待ち時間を活用したコミュニティスペースやお下がり品スペースの設置- **全家族対応**：乳幼児向けスペースを設け、兄弟姉妹も一緒に過ごせる環境柳田代表は「季節や天候、時間帯によって変化する多目的空間を提供することで、施設の利用効率を高めながら、子育て世代の様々なニーズに応える場を創り出したい」と構想を語ります。

施設概要

- 名称: CLOWDERkoga- 所在地: 茨城県古河市下辺見2860- オープン日程: - 2026年2月 プレオープン（既存会員向け） - 2026年3月 新規会員向け体験会実施 - 2026年4月 グランドオープン- 主な施設: - アトリエ（アート・クラフト活動スペース、画材カフェ） - スポーツコート（バスケットボール、バドミントン、卓球等） - 多目的スペースとして（乳幼児の遊び場、各種イベント）- 定期プログラム: - バスケットボール教室 - バドミントン教室 - アート・クラフト・イラスト教室 - ヨガ教室（予定）- 日曜イベント: - ローラースケート - レーザーシューティングゲーム - ドローンレース - HADO（AR技術活用スポーツ）予定

会社概要

- 企業名: CLOWDERkoga- 所在地: 茨城県古河市下辺見2860- 代表者: 柳田真美- 設立: ベビーマッサージ・アートクラフト教室を5年、バスケットボール・バドミントン教室として9年の活動実績- 事業内容: スポーツ教室運営、アート教室運営、地域交流イベント企画- ブログ: https://ameblo.jp/sc-kbbc/CLOWDERkogaは「好きなことを思い切り楽しめる場所」「人生を楽しめる場所」をコンセプトに、子どもたちの創造力と体力を育み、保護者を含めた地域コミュニティの活性化を目指してまいります。